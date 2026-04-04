El narcotúnel de Mustafá y sus 30 traficantes: poleas, vagones y grúas para colar 8.000kg al mes de hachís de Marruecos a Ceuta

El Narcoarquitecto, El Patrón de los túneles, "hombre de negocios", empresario hotelero...

Múltiples son los apodos y oficios que se le atribuyen -e incluso él mismo se ha adjudicado- al responsable de los dos narcotúneles construidos que conectaban España con Marruecos.

Mustafá Chairi Brouzi. Ciudadano marroquí de 45 años. EL ESPAÑOL ha podido saber que él era el cerebro detrás de estas dos autopistas de la droga, donde se movían "como mínimo, dos toneladas semanales".

Entradas y registros de la Policía Nacional en el marco de la operación que ha destapado el narcotúnel de Ceuta

Ayuda de los hermanos

Con la ayuda de sus hermanos, y no más de 10 personas, Chairi levantó esta última estructura. Pero la Policía Nacional descubrió el pastel tras un frigorífico en una nave industrial del polígono de El Tarajal, en Ceuta.

Este narcotúnel, mucho más sofisticado que el descubierto el año pasado por la Guardia Civil, contaba con un sistema de poleas y grúas. Además de vagones transportando droga "con dos vías de un tren".

"Esto no se hace de la noche al día. Es complejo y se necesita gente especializada en asuntos de minas", sostiene un mando policial a este periódico.

Agentes de la UDYCO y la Unidad de Subsuelo de la Policía Nacional accediendo al 'narcotúnel'. Policía Nacional

Los dos narcotúneles están muy próximos el uno del otro, a unos 100 metros. El nuevo es "más largo y profundo". Exactamente, se sitúa a 19 metros bajo tierra

Cuenta con una longitud aún indeterminada, 1,20 metros de alto y 80 centímetros de ancho. "El tema de las poleas le hace ser más sofisticado", agrega esta fuente.

Aún hay varios interrogantes. Por el momento se desconoce si se empezó a construir por el lado español, en el polígono de El Tarajal (Ceuta) o por la zona de Marruecos, que aún tampoco se sabe dónde concluye.

La narcodespensa

Para comprender cómo era el túnel por dentro, hay que tener en cuenta dónde se situaba la entrada a este. La nave industrial de El Tarajal estaba conectada con otra. Los narcos hicieron un apaño para conectarlas entre sí.

En la primera, se colocó una nevera que tapaba la entrada a la segunda nave. Los policías movieron el frigorífico y descubrieron la "puerta" a esta.

El frigorífico industrial que tapaba la entrada al 'narcotúnel'. Policía Nacional

Una vez en la segunda, los agentes vieron una "ñapa" en el suelo. Levantaron el parche y vieron la entrada al narcotúnel.

La compleja estructura contaba con todo lujo de detalles. Tenía hasta tres niveles.

El primero sería el acceso, el del polígono. En esta planta había un pozo que actuaría a modo de ascensor para que los narcos se movieran por el laberinto.

El piso intermediario sería una especie de narcodespensa. Aquí se depositaban los fardos de hachís, que previamente se preparaban en el nivel más bajo.

Se subían al segundo piso gracias a un sistema de grúas y poleas diseñado para mover cargas pesadas. Estaba estructurado con vagones que se movían a través de un sistema de raíles de compleja construcción y "propio de obras de ingeniería perfectamente diseñadas".

'El Patrón de los túneles'

Natural del país vecino y a caballo entre Ceuta y la ciudad marroquí de Castillejos, Chairi Brouzi se definió ante los uniformados antidroga como "un hombre de negocios".

El tipo, de 45 años, es dueño de varios hoteles en su país. Permanecía la mayor parte de su tiempo en Marruecos. Solo se acercaba a Ceuta para "comprobar que todo iba bien".

Fuentes policiales consultadas por este diario aseguran que "no tiene antecedentes muy importantes" y que se rodeó de "expertos en asuntos de minas" para levantar estas dos construcciones tan eficientes para los narcos

"Era el responsable de los narcotúneles. Hacía sus labores de logística, supervisión, dirección, trabajaban para él varios hermanos", aseguran.

Estas fuentes aseguran que no se incautaron armas. Solo se "halló algo" durante el registro de Galicia, al mismo tiempo que se intervinieron 80 kilos de cocaína, 350 de hachís y 700.000 euros

Un ex guardia civil, implicado

Un ex guardia civil, a quien le decían Angelito, era la mano derecha de Chairi Bouzi.

Según las publicaciones de El Faro de Ceuta, el agente jubilado era socio del narcoarquitecto marroquí, con el que mantenía diversas conversaciones.

"Te mando ahora el vídeo de la merca (...) ¿Qué hago con los 35 que tengo en Castillejos? ¿Me los metes tú?", le dijo el exagente de Instituto Armado a Chairi Bouzi.

"¿Qué pasa, socio? Voy a bajar a Tánger, ¿cómo estás?", le preguntaba el cabecilla de la trama a Ángel.

También se conoció que su residencia estaba en Chiclana de la Frontera, pero que gran parte de su carrera como guardia civil se desarrolló en Ceuta.

Por ello conocía los turnos de control, las rutinas de patrullaje y las horas muertas. Eso lo hizo indispensable para el narco marroquí.

Tras su captura, El Faro de Ceuta publicó una carta escrita por la hija del ex agente, en la cual denunció el trato recibido en el allanamiento de la Policía a la vivienda familiar.

La irrupción fue de madrugada. Uno de los agentes, al entrar en la casa, tomó una foto familiar y habría dicho: "Se te acabó el rollo, Angelito".

Además, el agente le habría dicho que si podría explicarle a su jefe en el trabajo "por qué no has ido a trabajar hoy".

Durante la inspección en el domicilio, algunos de los policías comentaban entre risas qué les parecía la casa.

E incluso, se habrían enojado porque no encontraron nada en el domicilio.

"Llevar uniforme no convierte automáticamente a nadie en ejemplo de nada. La profesionalidad se demuestra en el respeto por la intimidad ajena y en la humanidad con la que se actúa cuando al otro lado hay una familia que está sufriendo", concluyó la carta de la hija de Ángel.

Por su parte, el comisario jefe de la UDYCO Central, Antonio Martínez Duarte, señaló en rueda de prensa que el narcotúnel llevaría inactivo desde el verano pasado.

El experto antidroga comentó que "es un narcotúnel muy preparado y acondicionado" para, concretamente, el tráfico de hachís.

El sindicato policial Jupol pone en valor la actuación de los agentes y denuncian a EL ESPAÑOL la "evolución y modernización de las mafias".

"Aumentan sus recursos mientras el Gobierno sigue sin dotar a la Policía Nacional de los medios necesarios para combatirlas en igualdad de condiciones", añade el sindicato.

El primer túnel

A escasos 100 metros del narcotúnel descubierto esta semana se encuentra el primero que desmantelaron.

La Guardia Civil lo halló en febrero de 2025, en un almacén del polígono del Tarajal.

Ese narcotúnel tenía 12 metros de profundidad, al menos 50 metros de longitud y tenía medidas de 40 centímetros de ancho por 60 centímetros de alto.

Funcionaba en una antigua marmolería, la cual llevaba al menos dos años cerrada.

En ambos casos, las construcciones se destacan por tener un alto nivel de sofisticación.

Por su parte, el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) recalca a este periódico que "Ceuta es ahora mismo uno de los puntos más sensibles en materia de narcotráfico en España".

"Operaciones como esta demuestran la enorme profesionalidad de las unidades policiales, pero también dejan claro que no podemos depender solo del esfuerzo individual", agrega el SUP.

Costo

Un narcotraficante peruano, que traficaba cocaína desde Lima hasta Madrid, explicó a EL ESPAÑOL que las mafias suelen tener a sus propios ingenieros civiles y arquitectos para desarrollar ese tipo de infraestructuras.

"En Latinoamérica, lo que hacemos, es conseguir jóvenes y se les paga una carrera universitaria para lo que se necesita. Sea médico, abogado, arquitecto o ingeniero civil", asegura.

Además, una construcción de un narcotúnel puede oscilar entre los 300.000 euros y 600.000 euros, dependiendo de la zona, profundidad y tecnología.

En esos costes se incluye mano de obra, el silencio de quienes trabajan allí, materiales y, en algunas ocasiones, sobornos a policías.

"El tráfico entre Marruecos y España siempre ha estado. Que desde hace un año estén descubriendo narcotúneles no significa que esos sean los únicos", asegura.