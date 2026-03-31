La salida de la cárcel del asesino de la primera policía víctima de ETA indigna a su familia: "Pisan sobre su tumba, es humillante"

Ángel Tellería estuvo casi 30 años fugado en México y Francia, fue condenado a 42 años y tras cumplir sólo nueve, comenzó a beneficiarse este lunes de la semilibertad. "Menos mal que mis padres no están vivos para ver esto porque morirían del disgusto", dice Almudena, hermana de la inspectora María José García, asesinada en 1981.

Hay golpes que no se oyen en el momento, pero resuenan toda la vida. Este lunes, con la salida en semilibertad de Ángel María Tellería Uriarte, uno de los etarras que participó en el asesinato de la primera mujer policía víctima de ETA, esa madrugada volvió a ocurrir.

Golpearon la ventana. No el timbre. La ventana. Eran las tres de la mañana del 16 de junio de 1981 cuando varios policías despertaron a una familia en un bajo de Carabanchel. Dijeron que había sido un accidente. Que se vistieran. Que había que ir a San Sebastián.

El padre no se lo creyó. Guardia civil, conocía ese lenguaje. Antes de salir, cogió una corbata negra y se la metió en el bolsillo. Por si acaso. A mitad de camino, en una gasolinera, le dijeron la verdad.

Su hija, María José García Sánchez, inspectora de la Policía Nacional, había sido asesinada. Tenía 23 años. Cuarenta y cinco años después, uno de los tres hombres que estaban allí aquella noche vuelve a salir a la calle.

Tellería Uriarte, miembro de ETA, ha accedido a la semilibertad en aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Desde ayer, 30 de marzo, podrá salir de lunes a viernes de la prisión de Zaballa y regresar a dormir tras cumplir 8 años de una condena total de 40.

Ángel María Tellería, siendo juzgado en la Audiencia Nacional. EFE.

La medida se enmarca en una dinámica que se repite en los últimos años con antiguos miembros de la organización. Pero en la familia de María José no hay rutina posible. Cada decisión así abre lo mismo. "He sentido indignación, humillación, vergüenza… de todo", resume su hermana Almudena.

Lo sabía desde hacía días. Se lo había adelantado la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Aun así, el impacto no cambia. "Estoy en proceso de aceptarlo. No me queda otra". No hay resignación. Hay desgaste.