Brebajes con mercurio a 60 euros: la juez rechaza investigar si el lama de Murcia intoxicó a la ciudadanía con sus "elixires"

"Entre sus ingredientes se encuentra la misma sustancia que el oro potable, pero con mayor grado de maduración".

El etiquetado de los supuestos elixires que consumía, obligaba a sus fieles a ingerir, y distribuía el lama de Murcia, el líder sectario detenido hace tres años, no deja indiferente a nadie.

"Han estado en el mercado durante años. Se han vendido en toda España, tanto en tiendas físicas como de manera online", relata una víctima de este falso gurú a EL ESPAÑOL.

Entrada a la Fundación Mahasandhi. Efe

Venta en herbolarios

Ahora, según un auto al que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL, una juez de Cieza (Murcia) rechaza investigar si estos brebajes han sido consumidos por la ciudadanía, con el consiguiente peligro para la salud que conlleva, al haberse comercializado en herbolarios o farmacias.

Por su parte, el abogado de las víctimas y experto en asuntos de sectas destructivas, Carlos Bardavío, recurrirá el auto.

La juez considera que hay una falta de legitimación porque su tribunal solo investiga a Cánovas Rivera por asociación ilícita y no por otros delitos, que están en otro juzgado.

José Manuel Cánovas, el lama del complejo de la Fundación Mahasandhi que se levanta en Abanilla (Murcia).

La plaza n.º 1 de Cieza le investiga por manipulación coercitiva, delitos contra la salud pública por suministro de sustancias psicoactivas y prácticas alquímicas con mercurio, delitos contra los derechos de los trabajadores, ilícitos medioambientales y comercialización ilegal de productos pseudoterapéuticos.

Farmacéutica citada

Asimismo, la juez lo deniega porque, en base a los informes sanitarios remitidos a su audiencia, no se determina el daño exacto en el organismo que haya podido causar el mercurio en sus consumidores.

El juzgado también indica que su labor no es "realizar un sondeo en la ciudadanía nacional", con el fin de que la Policía Nacional investigue en numerosos comercios si se vendieron los supuestos elixires tóxicos.

Las víctimas también habían solicitado que declarase como testigo la farmacéutica vinculada a la empresa Hiranyagarba S.L., la mercantil a través de la cual el lama de Murcia comercializaba sus productos alquímicos y elixires.

Ella era la persona con titulación oficial que ejercía como control sanitario de los productos que se fabricaban y vendían.

Uno de los supuestos elixires que distribuía el lama de Murcia. E. E.

Consumo en bebés

Estos brebajes se vendían a distinto precio. Los había desde 30 hasta 60 euros. Y en botecitos de 30 hasta 100 mililitros. "Es capaz de ayudar al organismo con el estrés físico y mental", reflejaba otro de los "elixires".

"Los hacía en el laboratorio de su casa. Yo misma estaba liada con las plantas que se incluían en la fabricación", agrega la víctima del líder sectario.

"Hacía una fórmula que solo él sabía. No sé exactamente qué ingredientes llevaba más allá de las plantas", apostilla.

Esta mujer asegura que, al ingerir los brebajes, "sentías fuerza". Indica que había una docena de tipos de "elixires".

Si no consumían el mercurio a través de estos botes, lo hacían directamente mediante bolas. "Nos las colocaba en la cabeza. O incluso que la mojáramos en un vaso con agua o leche y nos la bebiéramos", dice.

Y no solamente adultos, sino también bebés. "Allí lo tomaba todo el mundo. No hacía ningún tipo de distinción", sostiene.

José Manuel Cánovas fue detenido hace tres años por liderar una secta destructiva en el municipio murciano de Abanilla. Obligaba a sus adeptos a ingerir supuestos manás con altas cantidades de mercurio.

Sustancias localizadas en los dos laboratorios clandestinos de la casa cueva del 'Lama de Murcia' que ha analizado la Policía Nacional.

Purificación con orina de vaca

Cánovas adoptó la identidad de "Trascendencia total" y era el líder de la Fundación Mahasandhi. Como ya publicó EL ESPAÑOL, Cánovas purificaba con orina de vaca el mercurio que luego administraba a sus adeptos.

"Él seguía la tradición ayurvédica para purificar el mercurio con orina de una vaquería ecológica", relató a este diario un experto en sectas destructivas de la Comisaría General de Información.

De hecho, el grupo policial antisectas descubrió una fosa séptica donde Cánovas Rivera filtró hasta 100 kilos de mercurio.

Las fosas sépticas detectadas por el Grupo de Sectas durante el registro del complejo de la Fundación Mahasandhi.

Retiro a la India

El mote o apodo de "Trascendencia Total" no viene de hace pocos años. Hace más de una quincena, se autodenominó así.

"Mi hijo dice que una noche vio algo: tuvo una llamada que le decía que debía ir a la India", relata su madre, Fina, sobre el origen del curioso nombre.

Celebraba ceremonias hindúes. Se postraban ante él. Le tenían como a una deidad.

Todo transcurría en el templo de Shiva del complejo de la Fundación Mahasandhi, de unos 100.000 metros cuadrados y ubicado exactamente en el Camino Viejo de Macisvenda nº 100 del paraje de El Tollé.

Una vista aérea de la Fundación Mahasandhi en Abanilla.

Cánovas se marchó a la India con 19 años. Únicamente se llevó un macuto con ropa. Antes de este viaje, fue profesor de ninjutsu en el Gimnasio Yamato de Murcia.

Esta es la versión de la madre, Fina. Pero el relato de un antiguo amigo suyo es bien distinto.

Siendo un adolescente, se enamoró perdidamente de una mujer de unos 41 años, con la que quiso irse a vivir. Sus padres no se lo permitieron y se fue de todas formas.

Se formó en monasterios budistas. "Estuvo metido en una cueva haciendo meditación varios meses: la piel se le caía a trozos de estar deshidratado y le metían la comida por una puerta", recuerda su madre.

"Enseñanzas del maestro"

"La mayoría de personas que estamos aquí es porque hemos tenido una llamada muy fuerte o una experiencia de tocar fondo", dijo una de sus seguidoras.

Espacio que ocupa el maestro 'Trascendencia Total' en el templo Shri Chakra que está conectado con su casa cueva.

Una especie de guía explicaba que en el complejo pueden aprender las "enseñanzas del maestro", mediante sesiones de meditaciones, de yoga o retiros espirituales.

Algunas de estas "clases de enseñanza" eran de previo pago. Otras gratuitas. Y otras, con la "voluntad". También se hacían "donativos a la comunidad".

Buda de 30 metros

Cánovas Rivera permaneció durante cuatro años sin hablar porque inició un voto de silencio.

Y todo ello con el objetivo de que se completase su gran proyecto: levantar un Buda de 30 metros que se consolidaría como el más grande de Europa. Con todo lujo de detalles.

El trono sería un edificio habitable con salas de meditación, yoga y cursos sobre filosofía, salud integral, disciplinas artísticas..

Este enorme Buda estaría acompañado de una estupa, un templete, un estanque y un auditorio al aire libre. Un plan ambicioso.

"Entre las víctimas también hay psicólogos y abogados, por decir algunos trabajos. No quieren decir que fueron estafados ni que formaron parte de una secta. Tienen miedo y vergüenza", zanja una víctima de Cánovas, quien espera verle sentado en el banquillo.