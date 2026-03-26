Carlos Cuerpo, el tecnócrata que salió de un pueblo de 1.000 habitantes y hombre fuerte de Sánchez: 'Sabíamos que llegaría'

El ascenso de Carlos Cuerpo en el cambio de Gobierno para sustituir a María Jesús Montero en la vicepresidencia ha vuelto a poner en el epicentro mediático al actual ministro de Economía.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho pública esta información este jueves por la tarde en un comunicado desde el Palacio de la Moncloa.

La actual número dos del Ejecutivo dejará su cargo para concurrir como candidata del PSOE a las elecciones andaluzas.

Carlos Cuerpo toma posesión como ministro junto a Nadia Calviño y María Jesús Montero.

De manera que Cuerpo se convierte en el nuevo hombre del Gobierno. El propio Sánchez ha puesto en valor que "está haciendo un trabajo excepcional al frente del ministerio y será un fantástico vicepresidente primero de Economía".

El hasta ahora ministro cuenta con el apoyo del presidente por su destacado papel en el diseño y negociación de las medidas para hacer frente a los efectos de la guerra de Irán.

Una prueba de esa confianza que ya daba a pensar de que sería el nuevo vicepresidente es que protagonizó las últimas tres ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros.

Este ascenso pone la guinda a la meteórica carrera del titular de Economía, a pesar de que no está afiliado al PSOE y es considerado por ciertos sectores como un neoliberal o un tecnócrata.

No en vano, su perfil es de marcado carácter técnico y con experiencia en Europa, dada su experiencia previa al Consejo de Ministros como analista económico en la dirección general de Asuntos Económicos y Financieros en la Comisión Europea.

Una infancia en Badajoz

Carlos Cuerpo, nacido en Badajoz, se convirtió en ministro de Asuntos Económicos, Comercio y Empresa en diciembre de 2023, sustituyendo en el cargo a Nadia Calviño.

EL ESPAÑOL se desplazó entonces hacia el municipio donde el hoy consagrado miembro del Ejecutivo nacional vivió buena parte de su infancia: Valle de la Serena, donde viven poco más de 1.000 personas.

Una de esas vecinas es Mendoza, prima hermana de Manoli Caballero, la madre del nuevo ministro. Se presentó a este diario algo avergonzada. "Entendednos, esto es nuevo para nosotros", expresó entre risas.

La valleja explicó parte de la biografía del ministro: nació en Badajoz, vivió una temporada en Quintana de la Serena, otro pequeño municipio extremeño a pocos kilómetros del Valle, y emigró con nueve años, junto a sus padres, ambos maestros, y su hermano, Gregorio Pablo Cuerpo, un prestigioso cardiólogo, a Suiza.

En aquel país de Europa Central estuvieron viviendo en torno a seis años. Después, la familia regresó a Badajoz, donde el nuevo ministro estudió en el colegio concertado Maristas y se licenció en Economía por la Universidad de Extremadura en 2003.

Quienes lo conocen coinciden en que Cuerpo es una persona sencilla, amable, bromista, amigo de sus amigos, familiar e inteligente.

Tenía una conexión especial con su abuelo, Pablo 'El Pinche', quien trabajaba en la mina de San Nicolás, donde se explotaba wolframio, bismuto y estaño.

Los vecinos de la zona aseguran que este adoraba la política y expresan que si "hoy levantara la cabeza estaría más que orgulloso de su nieto".

Carlos Cuerpo junto a su padre en 1987 en Valle de la Serena. Cedida

Mendoza expresó con rotundidad que no se imaginaba que Cuerpo llegara a ser ministro. "Ni siquiera su madre [Manoli], que cuando Carlos la llamó para contárselo pensaba que se trataba de una inocentada", cuenta con regocijo.

Y es que el economista mantuvo esta noticia en secreto hasta el mismo día del traspaso de las carteras. Sólo se lo dijo a su mujer y a su madre la noche anterior.

A Juan Mendoza, tío de Caballero, unos vecinos le dijeron que encendiera la televisión, "que aparecía el Carlitos siendo ministro".

Tampoco Antonio Julio Pérez, íntimo amigo del pacense, quien fue testigo de su boda, tenía constancia de aquello: "Me enteré por la mañana leyendo el periódico".

Sus amigos coinciden en que el ministro era —y sigue siendo— un joven muy deportista. Le gustaba el fútbol, el tenis y el baloncesto.

Pepe Borrego, amigo de los hermanos Cuerpo, evocó para la reportera de este diario las carreras de Triatlón que realizaban por el Valle.

"Hacíamos siempre la misma ruta. Yo, sobre todo, quedaba con Gregorio. Pero Carlos se apuntaba a lo que hiciera falta".

Pérez rememora también aquellos años junto al economista donde "sólo trasteábamos y jugábamos". Porque "Carlos era muy trasto. Todo un torbellino", asegura Candy.

"Este ha sido siempre muy pillito", ratificó Juan Mendoza junto a su mujer, Paula. "Es muy bromista. Recuerdo una vez, de pequeño, que me preguntó si iba a recoger uvas".

"Le dije que mientras pudiera, lo haría. Así que se vino conmigo a vendimiar. Con la pisada, cuando ya había mosto, no se le ocurrió otra cosa que coger un puñado y llenarme la cara de aquel fruto. Después me preguntó '¿te ha molestado?'", cuenta con cariño y entre las carcajadas de los allí presentes.

Carlos Cuerpo de pequeño (abajo a la izquierda). Cedida

"Carlos tenía los ingredientes para llegar a estar donde está", "ese es el político que yo quiero" y "hablamos de una persona maravillosa, dedicada y trabajadora", son los comentarios más repetidos entre los vecinos del Valle cuando este diario intenta recabar información sobre el pacense.

"¡Tú no te escapas de ser ministro!", le arrojaba de vez en cuando Mari, una amiga íntima de la familia.

Los vallejos aseguraron que a Cuerpo "esto de ser ministro, no se le subirá a la cabeza como a otros". Fuentes cercanas que han trabajado con él expresaron a EL ESPAÑOL que "lo importante es que Carlos siga siendo Carlos".

Estos mismos explican que el hoy ministro conoció a Calviño en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), cuando ella era ya ministra.

"Antes de esto coincidían temporalmente en Bruselas, pero no tenían contacto. Entonces Calviño se lo llevó a la Dirección General de Análisis Macroeconómico, con Ana de la Cueva como secretaria de Estado", cuentan.

Indicador Sintético de Actividad

El trabajo de Carlos Cuerpo en el Ministerio fue esencial durante la pandemia. Fue a él al que se le ocurrió crear el Indicador Sintético de Actividad, un índice que mide la evolución de la economía de España día a día.

En los meses más duros "Calviño usaba su indicador en, prácticamente, todas sus comparecencias", recuerda un colaborador de la exvicepresidenta.

"No era raro que antes de comparecer en el Congreso le llamara para preguntarle por los últimos datos disponibles", relata. De hecho, a día de hoy el equipo económico del Gobierno sigue utilizando ese indicador.

Las fuentes consultadas por este diario explicaron que fue ahí cuando empezó a ganarse la confianza de la ministra.

Calviño nombró a Cuerpo en agosto de 2021 Secretario General del Tesoro, convirtiéndose en uno de los principales sherpas del Ministerio en Bruselas.

De hecho, no era raro verlo junto a la ya exvicepresidenta en las reuniones con sus homólogos europeos.

"Durante esos viajes fueron ganando en confianza uno en el otro", relatan. De hecho, una de las cosas que explican algunos colaboradores del equipo económico es que Cuerpo es una de las personas que mejor ha llevado el ritmo de Calviño al frente de la cartera económica.

Juan Mendoza junto a su mujer Paula, tíos de Carlos Cuerpo. Enia Gómez

Y eso Valle de la Serena lo sabe. "Es todo un portento", se escuchaba tras su nombramiento como ministro en el interior del estanco ubicado en la plaza de la localidad, cerca de donde residían los abuelos maternos de Cuerpo.

"Recordamos a Carlos como un niño rubio corriendo por la calle y jugando", comentaron Paqui Fernández y Manoli Fernández a este diario.

Ambas mujeres, amigas de los hermanos Cuerpo, expresaron que el economista deambula por las calles vallejas cuando puede, que suele ser en el mes de agosto.

"Carlos ha sido siempre muy participativo en las actividades de las fiestas. Son dos niños [él y su hermano] que han estado en la vida del pueblo", señalaron.

Los vallejos mostraron su ilusión cuando Cuerpo nombró al Valle en el traspaso de las carteras: "Ni Badajoz, ni Suiza. Al final su infancia y juventud la ha pasado aquí, y sigue conservando a sus amigos de aquí".

Carlos Cuerpo en el cumpleaños de su amigo Antonio Julio Pérez. Cedida

Pregunta.- ¿Cómo recibieron la noticia?

Respuesta.- Encantados. Nosotros ya habíamos tenido antes un ministro en el Valle.

P.- Creo que sabemos por dónde van…

[Risas]

R.- En el siglo XIX. Donoso Cortés, ministro de Isabel II.

P.- ¿Cómo se enteraron de la noticia del nombramiento de Cuerpo?

R.- Por redes sociales. "Un vallejo nos va a subir los impuestos", me dijeron. "¡El nieto de '¡El Pinche!'". No sabes qué risas. Lo cierto es que nos enorgulleció mucho a todos.

De nuevo, sale a relucir el nombre de 'El Pinche'. Los vecinos cuentan la devoción que los Cuerpo han tenido —y tienen— hacia sus abuelos: "Para él es todo un referente".

De hecho, según cuentan familiares, amigos y vecinos, la constancia en el trabajo viene de familia. Su abuela regentaba un ultramarinos mientras su marido estaba en la mina.

El nuevo ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, abraza a su hija durante el acto de traspaso de la cartera de Economía, Comercio y Empresa. Alberto Ortega Europa Press

Los padres de 'El Pinche' murieron al estallar la Guerra Civil cuando este tenía apenas nueve años, por lo que se vio obligado a trabajar desde niño.

A esta edad, Pablo envió a sus hijos [madre de Cuerpo] a estudiar a Badajoz. Con nueve años, Carlos emigró a Suiza. Y nueve años son los que la hija del economista tiene cuando le han nombrado ministro.

De hecho, esta historia familiar la narró el pacense cuando recogió el testigo en el Palacio de la Moncloa.

"Su abuelo no pudo estudiar. Él no quería el mismo futuro para sus hijos. Se cercioró de que todos tuviesen mejores oportunidades. Y fíjate, ahora ministro", cuentan las hermanas Fernández.

El ultramarinos de los abuelos de Carlos Cuerpo hoy día. Enia Gómez

Así pues, la historia de Carlos Cuerpo es la de una vida dentro de la comarca de La Serena sencilla, familiar y luchadora. "Desde luego que nadie le ha regalado nada", coinciden en Valle de la Serena.