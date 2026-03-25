Una actriz se querella contra el productor Torbe por injurias tras acusarle de obligarla a rodar escenas con 50 hombres

Una actriz interpondrá una querella por presuntas injurias, calumnias, amenazas y revelación de secretos contra el productor de cine porno Ignacio Allende, Torbe, por una serie de publicaciones en las que ha desvelado su identidad y la ha acusado de robar y de mentir públicamente sobre él.

La querella se interpondrá tras el acto de conciliación previo convocado para este miércoles en el Juzgado de primera instancia número 99 de Madrid, en el que la actriz Aris Gómez solicitaba que Ignacio Allende se retractara de sus publicaciones y le pagara 30.000 euros.

Sin embargo, el productor no ha acudido y por lo tanto la conciliación ha quedado sin efecto. Así lo anunció la agencia EFE.

Por su parte, el abogado de Aris Gómez, Alfredo Arrién, explicó que el productor ha alegado que no se le había notificado en tiempo y forma esta citación, pero en el juzgado se ha comprobado que sí se había hecho.

Ahora el letrado interpondrá la querella que anunció por presuntas injurias y calumnias, amenazas y revelación de secretos contra Torbe por el contenido una decena de vídeos en los que criticaba que Gómez hubiese concedido una entrevista en televisión para "hundirle a base de mentiras".

En el primer vídeo, publicado el 17 de enero de 2025 en su canal de Youtube, Torbe explicaba que la actriz trabajó para él en 2012 y luego fue testigo protegido en la denuncia que le llevó a la cárcel temporalmente en 2016.

Decía su nombre completo, añadiendo que le denunció falsamente y que le robó.

Para el letrado de la querellante esas manifestaciones carecen de veracidad y suponen "una intromisión ilegítima en los derechos fundamentales al honor, la intimidad personal y la propia imagen", según el escrito presentado en el juzgado, al que ha tenido acceso EFE este miércoles.

Esta parte amplió en varias ocasiones los hechos relatados en la papeleta de conciliación, ya que el productor de cine porno siguió publicando vídeos a lo largo de 2025 con un contenido similar en los que añadía imágenes de rodajes de cine porno donde se veía a la actriz, "pese a existir una resolución firme que ordenó su eliminación".

Aris Gómez ha explicado al salir del juzgado que ella desveló en una entrevista televisiva, tras un proceso penal en el que se condenó a Torbe y cuando se sintió preparada, que el productor de cine la obligó a ejercer la pornografía, a rodar escenas masivas con unos 50 hombres y la retuvo en un piso de Madrid durante varios meses.

Desde entonces ha sufrido "difamaciones y acoso a través de redes sociales", lo que le ha afectado psicológicamente y a su negocio, que ha tenido que cerrar.

"Ahora no tengo miedo ni a él ni a nadie. Ya me ha jodido bastante la vida, me ha perjudicado mi salud y me ha generado una secuela y unos síntomas que son de por vida y que los podré acreditar cuando llegue el momento", ha añadido.

El director de cine erótico. E.E.

Pornografía infantil

El actor y productor de cine porno Ignacio Allende, Torbe, fue condenado en octubre de 2023 a dos años de cárcel por pornografía infantil y revelación de secretos, tras un acuerdo por el que reconoció los hechos para beneficiarse de una rebaja en la pena que pedía inicialmente la Fiscalía, que solicitaba 7 años y 7 meses de cárcel para él.

También fue condenado Francisco José Mina, mientras se exoneró a un tercer juzgado.

La sentencia considera probado que el actor porno grabó en 2012 vídeos pornográficos con una joven y, al terminar y saber que era menor de edad, los guardó para publicarlos cuando cumpliera 18.

También considera probado que en 2015 grabó imágenes sexuales con una menor de edad que no quería que fuesen difundidas, a pesar de lo cual las envió a varias personas, lo que hizo que la menor denunciara y se detuviera al productor cinematográfico. Esta menor fue testigo protegida en la causa.