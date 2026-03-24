Exetarras y exdiputados del PSE tras la salida de Anboto: "No han pedido perdón, y por tanto, nada avala esta política penitenciaria"

A finales de los años 90, existió un Partido Socialista en el País Vasco que no se reconoce cuando se mira en el espejo de la actualidad.

"El PSOE de aquellos años y el de ahora son dos colectivos diferentes". No es una frase valorativa, es una sentencia de alguien que conoció bien el partido porque formó parte de él.

Se llama Teo Uriarte, y es un hombre cuyo currículum tiene tantos giros como la formación socialista de la que llegó a ser teniente de alcalde de Bilbao a principios de los 90.

La consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, María Jesús San José, en una imagen de archivo. Europa Press

Antes había pasado por las filas de ETA, motivo por el que fue condenado dos veces a muerte durante el franquismo. Pero renegó de la banda en los 70 para dar el salto a la política constitucionalista.

Se convirtió, primero, en diputado del Parlamento Vasco por el partido Euskadiko Ezkerra, y tras la fusión de esta formación con el Partido Socialista de Euskadi (PSE), en concejal de la capital autonómica.

Hoy, a sus 80 años, no es el único socialista que no se reconoce en el espejo de la actualidad, sobre todo ante las continuas liberaciones de presos etarras que llenan los titulares mes a mes.

La última, la de Soledad Iparraguirre 'Anboto', que ha tenido lugar este lunes.

De eso habla también Javier Elorrieta, otro exetarra que renegó de la banda a finales de los 60, tras el inicio de su actividad armada.

La exjefa de ETA María Soledad Iparraguirre, 'Anboto', en 2021.

"Hay más de 300 asesinatos sin esclarecer, no se ha emitido ningún tipo de perdón, siguen diciendo que el terrorismo ha sido fundamental... Formalmente, no hay nada que avale esta política penitenciaria del Gobierno".

Ya con la democracia, Elorrieta fue uno de los fundadores del Foro de Ermua, y aunque nunca se vinculó directamente al PSE, sí que formó parte de sus listas como independiente, hasta convertirse en diputado del Parlamento vasco en la legislatura del 98.

Ambos conceden una entrevista a EL ESPAÑOL casi tres décadas después de haber jugado papeles relevantes en la vida política de Euskadi, en un momento de feroz actividad armada.

Insulto a las víctimas

Teo Uriarte valora la liberación de los presos de ETA como "un insulto para las víctimas".

"No lo hubiera sido tanto si esta se hubiera llevado a cabo mediante otros procedimientos, pero nos encontramos con que salen por la puerta grande con un mecanismo dudoso de legalidad [el artículo 100.2]".

Imagen fechada en 2017 en la que una pintada en una pared de Iturmendi (Navarra) ensalza a ETA. Efe

El 100.2 del Reglamento Penitenciario al que refiere el exteniente de alcalde de Bilbao es ​una medida que permite a un recluso acceder a un régimen de semilibertad siempre que acredite que al salir trabajará o hará voluntariado.

Pero para Uriarte sin arrepentimiento no hay legitimidad posible.

"Podía haber medidas de gracia, pero lo que está ocurriendo es que salen a la calle sin reconocer su responsabilidad y sin ni siquiera pedir perdón".​

El ex del PSE reconoce que la democracia debe ser generosa, pero marca un límite. "Pienso que los detenidos deben encontrar libertad lo antes posible, siempre y cuando demuestren cierta reeducación y aceptación del sistema que les ofrece la libertad".

Lo que está ocurriendo, para su criterio, es otra cosa.

"La actual consejera de Justicia, la señora San José (PSOE) no es consciente del daño que está haciendo a la justicia y a la democracia con el comportamiento que sigue ante los líderes de ETA que no asumen ni siquiera la carta de perdón necesaria que tendrían que dirigir a los familiares de las víctimas".

La indignación viene porque la Consejería de Justicia, que es la que tiene responsabilidad política en estos asuntos penales​, está en manos del partido que él mismo integró.

Pero la política que esta desempeña está muy lejos de la que en sus tiempos practicaba el PSE en Bilbao: "En los Plenos municipales, nos marchábamos si los de HB no retiraban los carteles de los presos".

Pintada a favor de ETA EFE

"Si el alcalde, que era del PNV, prefería seguir la sesión, allá él. Manteníamos una postura muy rígida, porque era la que se tenía que adoptar frente a la propaganda y la publicidad que se hacía de ETA".

Por esta razón, ve en la semiliberación de 'Anboto' ​"una aceptación de la radicalidad por motivos políticos".

Así, el que fuera miembro de ETA en sus primeros años, considera que el PSOE es hoy "un partido oportunista que está asumiendo muchos aspectos del nacionalismo que a una parte de los que, de hecho, fuimos nacionalistas nos obligaron a dejar de serlo".

Pacto del Tinell​

Por otro lado, Javier Elorrieta, también exetarra y exdiputado independiente en las listas del PSE-EE sitúa el cambio de rumbo político del partido en una fecha concreta: el 14 de diciembre de 2003.

"El tema se rompió de manera definitiva cuando Maragall [expresidente de la Generalidad de Cataluña] y Zapatero [expresidente del Gobierno] hicieron el pacto del Tinell".

El Pacto del Tinell fue un acuerdo político sellado por el Partido Socialista catalán (PSC), Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA), con el que estas tres fuerzas formaron un gobierno tripartito en la Generalitat.

Su cláusula más polémica fue un anexo en el que los firmantes se obligaban a no pactar nunca con el PP para gobernar, ni en Cataluña ni en el Estado, estableciendo lo que se conocería como el 'cordón sanitario' al Partido Popular.

Su impacto llegó hasta el País Vasco porque ese bloqueo, que en teoría era solo un acuerdo de partidos catalanes, se extendió de facto al conjunto del PSOE tras la victoria de Zapatero en las elecciones generales de 2004 y ha marcado la dinámica de bloques de la política española hasta la actualidad.

"El Pacto del Tinell supuso que se rompieran todos los acuerdos de Estado, entre ellos las propuestas de usar los recursos constitucionales, legales y policiales para vencer a ETA y el proyecto secesionista", asegura Elorrieta.

Y lo que más le duele a sus 77 años es que asegura que, con su "alternativa constitucionalista y de grandes pactos Estado" estuvieron a punto de lograr derrotar a la banda terrorista.

"Con ETA matando y legalizada, estuvimos a punto de ganar las elecciones en el País Vasco. HB perdió 80.000 votos, bajó de 14 representantes a 7".​

Lo que vino después, describe Elorrieta, fue un armisticio en el que "ganaron los que debían perder".

"Toda la liturgia de esa especie de armisticio fue contraria a lo que querían las asociaciones de víctimas. Era curioso que los teóricamente derrotados estaban encantados y los teóricamente vencedores estaban muy tristes".

"En vez de unir la derrota de la acción terrorista con el programa político separatista y autoritario, lo que hicieron fue decir: 'Os dejamos desarrollar todo ese otro programa político para que dejen ustedes las armas'".​

El resultado, a su juicio, es aún visible en cualquier municipio del País Vasco. "Hoy el Partido Socialista y el PP ya no tienen ni listas electorales en lugares como Bermeo. No es que no tengan representantes: es que ya no pueden presentarlas".​

Sobre el PSE actual, Elorrieta no ahorra palabras.

"Se ha convertido en una corporación absolutamente mafiosa. Como no tienen estrategias ni proyectos políticos, han buscado los soportes políticamente más detestables que hay en España para mantenerse en el poder".

Y concluye: "No hay ni un solo parámetro real que haya mejorado en los últimos 20 años en el País Vasco. Estamos peor en todos los aspectos: inseguridad, infraestructuras, calidad democrática. Ni uno solo".​