El dueño de OnlyFans, Leonid Radvinsky, muere a los 43 años tras batallar contra un cáncer

Leonid Radvinsky, dueño mayoritario de OnlyFans, falleció este lunes a los 43 años tras enfrentar una prolongada enfermedad, según confirmaron fuentes de la compañía.

Su muerte, causada por un cáncer, marca el fin de la vida de uno de los empresarios más discretos y a la vez influyentes de la industria digital global y de la pornografía.

"Estamos profundamente apenados al comunicar el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo murió en paz tras una larga batalla contra el cáncer", señaló un portavoz de OnlyFans. "Su familia ha pedido privacidad en estos momentos tan difíciles".

Radvinsky era propietario de Fenix International, la empresa matriz de OnlyFans, y adquirió la participación mayoritaria de la plataforma en 2018.

Bajo su liderazgo, la compañía creció de manera exponencial, convirtiéndose en un fenómeno mundial que cambió la forma en que los creadores de contenidos pornográficos monetizan su contenido en internet.

Creada en 2016 por el británico Tim Stokely, la plataforma se hizo conocida por permitir que los usuarios generen ingresos directamente de sus suscriptores.

Durante la pandemia, la red experimentó un auge sin precedentes, consolidándose como una fuente clave de ingresos para miles de personas en todo el mundo. La empresa retiene aproximadamente un 20% de cada transacción, convirtiéndose en un modelo de negocio extremadamente rentable.

Radvinsky, cuya fortuna se estima en varios miles de millones de dólares, se mantenía fuera del foco mediático, evitando entrevistas y apariciones públicas.

Su perfil bajo contrastaba con la notoriedad de OnlyFans y los debates constantes sobre los límites de la economía de los creadores y la industria del entretenimiento para adultos.

Bloomberg, el medio de comunicación que confirmó la noticia de su muerte, aseguró también que el joven empresario había explorado en los últimos meses una posible venta de una participación en el negocio.

La agencia informó en 2025 de conversaciones para valorar la compañía en torno a los 8.000 millones de dólares.

La noticia de su fallecimiento genera interrogantes sobre el futuro de la plataforma y el rumbo que tomará tras la partida de su principal accionista.

Analistas del sector coinciden en que la compañía enfrenta ahora un momento crítico: mantener su posición de liderazgo y gestionar la transición sin comprometer la base de creadores que impulsó su éxito.