El trauma del taxista Óscar por la pareja que usó a su hija de 7 años para robarle a punta de cuchillo: "Te corto la cabeza"

Cada vez que Óscar termina su turno con el taxi, de camino al portal de su casa, siempre va mirando de reojo porque tiene miedo de que le siga Juan José, el ladrón que le puso un cuchillo en los ojos para llevarse la recaudación, y que le amenazó de muerte cuando dio con sus huesos en los calabozos. "Me pasó factura a nivel psicológico", confiesa Óscar.

"Cuando le arrestaron, le gritó a los policías: '¡Juro por Dios que cuando salga a la calle, voy a buscarle para cortarle las orejas!'", recuerda este taxista, de 49 años, marcado por el truculento robo que sufrió la noche del 12 de enero de 2024 y que será juzgado próximamente. "Lo dejaron en libertad, a pesar de que temí por mi vida".

Aquella noche, Juan José tuvo de compinche a su mujer, María Concepción, y usaron de muleta a su propia hija, con solo 7 añitos, para que Óscar bajara la guardia, pensando que una familia se había subido a su taxi, en la calle Marqués de Córdoba de Madrid, en vez de una pareja de delincuentes con un historial tan violento como dilatado.

"Desde 2024, evito trabajar de noche y cuando algún pasajero se sienta detrás de mi asiento, voy precavido, mirando constantemente al retrovisor". Esta no es la única paranoia que le dejó como secuela aquel asalto: "Siempre que bajo del taxi, miro si alguien me sigue por la espalda".

Óscar no exagera con sus temores. Así lo corrobora el audio que logró grabar durante el robo y que es una de las pruebas que ha permitido a su abogada, Sylvia Córdoba, lograr que el asalto a este taxista se juzgue en la Audiencia Provincial, en vez de un Juzgado de lo Penal, para buscar la mayor condena posible para Juan José y María Concepción.

El audio que grabó el taxista Óscar a sus atracadores sin que se dieran cuenta.

"En la parada de la Avenida Francisco Villaespesa caben ocho taxis, pero aquella noche no había ninguno cuando llegué. Entonces, apareció una pareja con una niña y equipaje: pensé que se dirigían al aeropuerto". Eran las diez de la noche y cuatro minutos de aquel 12 de enero, cuando Óscar, con su habitual amabilidad, les metió en el maletero una mochila rosa, un bolso y un par de bolsas con ropa.

- ¿Qué ocurrió cuando se subió el matrimonio con su hija?

- Óscar: El hombre se sentó justo detrás de mi asiento, la niña en medio, y la mujer detrás del asiento del copiloto. Ella dijo: 'Nos vamos a Móstoles'. Empezó a sollozar, me pidió que acelerase porque se le estaba muriendo un familiar: 'Tira rápido, que si se muere y no le veo será por tu culpa'.

No me decía la dirección a la que tenía que ir y cuando pasamos por delante del Centro Comercial Sambil Outlet, noté que el hombre empezó a tirar de mi cinturón de seguridad contra mi cuello. Me estaba ahogando.

- ¿Cómo reaccionó al volante ante una situación así?

- Metí los dedos para poder respirar mientras seguía conduciendo y tuve que dar un frenazo porque casi nos estrellamos contra una furgoneta. La niña empezó a chillar, el ladrón sacó un cuchillo, me lo puso a la altura de los ojos y me dijo que si volvía a frenar me lo clavaba.

Me amenazó de muerte: 'Has hecho gritar a mi niña, te voy a matar'. 'Te voy a cortar la cabeza y la voy a poner en el lado del copiloto'. 'Te corto la cabeza y me la como'. Y la chiquilla le animaba: 'Mátalo pápa'.

El taxi en el que Óscar sufrió un asalto el 12 de enero de 2024. Cedida

El contenido de la denuncia de la Policía Nacional corrobora el violento asalto que protagonizaron Juan José, (Pamplona, 1974), y su pareja, María Concepción (Madrid, 1974), delante de su hija -una menor de edad-.

“Tanto el hombre como la mujer, a la vez que el varón le inmovilizaba con el cinturón de seguridad, le mostraba el cuchillo y hacía ademán de apuñalarlo en la cara, le amenazaban con frases como: ‘Te vamos a matar, danos más dinero'. 'Tengo una pistola y te voy a matar'".

Todo ello, para hacerse con un botín de 300 euros, un teléfono móvil y unas gafas. "Yo le hablaba de forma amable para intentar que se relajaran", subraya Óscar (Colombia, 1977). Pero no lo hacían y Óscar tomó una decisión a la desesperada, para salvar su vida, cuando llegó a la calle Granada de Móstoles y se detuvo en un semáforo en rojo.

"El atracador aflojó el cinturón de seguridad de mi cuello porque cruzaban peatones y miraban hacia el taxi. En ese momento, aproveché para salir pitando, intenté parar a otros vehículos para pedir auxilio, alertando de que me estaban robando".

- ¿Y qué hizo la pareja de ladrones?

- Óscar: Corrí hacia una parada de autobús y me camuflé entre la gente que estaba esperando el bus. Estaba temblando porque los ladrones se bajaron del taxi, me estaban buscando, gritando y golpeando el maletero para que se lo abriera, para llevarse su equipaje. Imagino que desde algún restaurante, vieron la escena, y llamaron a la Policía Nacional.

En la zona hay un Burger King, y de inmediato, se presentó el zeta Bravo 1 y empezó a dar batidas, localizando al trío de sospechosos golpeando la puerta de una casa de la calle Alberto Conti, con el objetivo de esconderse con el botín y la cría. Juan José y María Concepción estaban acorralados.

Un zeta de la Policía Nacional patrullando por la ciudad. CNP

"El indicativo Bravo 1, encontrándose en la zona, localiza a tres personas que coinciden plenamente con las características aportadas, en un estado de alteración alto", tal y como subraya el informe de la Policía Nacional.

Los agentes les engrilletaron, no sin antes mostrar sus malas pulgas, a la vista de las amenazas que le dedicaron al pobre taxista colombiano que acudió a identificarlos hasta la misma calle donde fueron cazados:

- María Concepción: Es un pancho y los panchos no aguantan a los gitanos.

- Juan José: He cogido la matrícula del taxista, le voy a buscar por todo Madrid y le voy a pegar un tiro. Le voy a rajar las orejas porque tiene muy mala raza.

La Fiscalía solicita penas de cárcel para esta pareja de delincuentes porque sostiene que tenían un "plan preconcebido", cuando se subieron al taxi con su hija, para "obtener un beneficio patrimonial ilícito".

Así lo expone en su escrito de conclusiones provisionales: "Cogieron un taxi, marca Citroën, cuyo propietario y conductor era Óscar, al que pidieron que les llevara hasta la localidad de Móstoles, a sabiendas desde un principio de que no le iban a abonar la carrera [...]".

"Durante el trayecto, Juan José tiró del cinturón de seguridad de Óscar, hacia atrás, aplastándole contra el asiento, a la vez que esgrimía un cuchillo de grandes dimensiones contra la cara del conductor [...]".

"Con ánimo de amedrentar y doblegar la voluntad de Óscar, para obtener un beneficio patrimonial ilícito, le decía: 'No te muevas, dame todo lo que tengas o te mato aquí mismo'". Con semejante presión, este taxista y padre de tres hijos tuvo que conducir kilómetros y kilómetros.

Óscar, posando al lado de su taxi. Cedida

Sylvia Córdoba, abogada que representa a Óscar, subraya que "la tensión del cinturón y el cuchillo contra su rostro, la sufrió la víctima durante aproximadamente 40 minutos en los 30 kilómetros de trayecto".

"Allí pudo aprovechar un descuido de los acusados para soltarse el cinturón y salir corriendo del vehículo pidiendo auxilio. Le causaron lesiones y secuelas psicológicas al taxista, debido a la situación de intimidación extrema a la que fue sometido".

En total, este taxista colombiano sufrió 60 días "de perjuicio personal tomando antidepresivos, pero las secuelas siguen porque sufre un "trastorno postraumático" que le empuja a pensar que en cualquier momento pueden aparecer por la espalda su pareja de atracadores.

La Fiscalía pide 4 años y 6 meses de cárcel para Juan José R. I., y 5 años para María Concepción J. M., ambos con antecedentes, como autores de un robo con intimidación con arma blanca y lesiones.

Pero la letrada Sylvia Córdoba no comparte la condena a la baja que propone el fiscal, atribuyendo solo dos delitos a la pareja y obviando el secuestro del taxista que protagonizaron desde Madrid hasta Móstoles.

La conocida abogada Sylvia Córdoba.

La afamada penalista solicitará a la Audiencia Provincial que les añada un delito de detención ilegal y otro de daños, para sumarlos a los de robo con intimidación y lesiones, para que Juan José cumpla 11 años y 6 meses a la sombra, mientras que para María Concepción reclama 12 años.

En su escrito de acusación particular, también pide que se le imponga una multa a cada uno, con una cuota diaria de 12 euros durante medio año, y que abonen una indemnización al taxista de 8.919 euros.

Es lo mínimo, ya que Óscar es padre de familia numerosa y el trauma psicológico que sufre le ha obligado a dejar de hacer los turnos donde más facturaba. "No hago las noches de los fines de semana que es cuando la gente sale a cenar, a ver un espectáculo o a tomarse una copa por Madrid".

Este taxista subraya que "nunca" había sido víctima de un robo al volante. "Llevo 5 años de taxista, antes presentaba un programa de radio, pero unos amigos me recomendaron sacarme la licencia y jamás sufrí algo así".

Estadística luctuosa

La Asociación Gremial de Auto Taxi Madrid subraya que el sector ha sufrido 28 asesinatos en los últimos 50 años. Óscar pudo haber pasado a engrosar esa estadística luctuosa, y encima, convive con el tormento diario de saber que sus asaltantes están en libertad con cargos, desde enero de 2024, a la espera de ser juzgados este año.

"Me parece fatal que los dejaran en la calle porque tienen folios y folios de antecedentes: reyertas, peleas, estafas... Cada vez que veo un suceso en los medios de comunicación, por apuñalamiento, me acuerdo de ellos y en el taxi no nos dejan ni llevar gas pimienta para defendernos. En el gremio estamos totalmente desprotegidos".