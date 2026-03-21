Jimmy Gracey cayó al mar "de forma accidental" tras irse de la discoteca y no salió: su móvil lo cogió del espigón un paquistaní

El alojamiento de Jimmy, el joven estadounidense de 20 años muerto en Barcelona, estaba a más de dos kilómetros de distancia de la discoteca Shoko, donde fue visto por última vez.

Recorrió este camino, desde la Ronda de Sant Pere, hasta la zona del Puerto Olímpico de la Ciudad Condal para salir con sus amigos. Estaba pasando unas vacaciones en la Ciudad Condal aprovechando el buen tiempo.

Sin embargo, en torno a las tres de la madrugada del pasado martes 17 de marzo, saltaron todas las alarmas cuando sus amigos le perdieron la pista.

Dos agentes funerarios trasladan el cadáver de Gracey, tras su aparición a cuatro metros bajo el mar. Europa Press

Cayó al mar

Según confirman fuentes de los Mossos d'Esquadra a EL ESPAÑOL, el joven, natural de Chicago, salió de la discoteca, cayó al mar "de forma accidental" y murió ahogado. La autopsia ha confirmado esta causa de la muerte.

La plaza 29 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Barcelona, en funciones de guardia, abrió diligencias en relación a la muerte de Gracey, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado este viernes.

El titular del juzgado ha recibido la autopsia preliminar, que confirmaría que el joven murió ahogado al caer al agua. El cadáver presentaba lesiones compatibles con el impacto contra las rocas.

Los buzos de la policía autonómica hallaron el cuerpo a cuatro metros de profundidad. Los mossos, horas antes de la aparición de los restos mortales, encontraron la cartera flotando en el mar.

Los buzos de los Mossos d'Esquadra buscando el cuerpo de James Gracey, el joven estadounidense de 20 años que viajó a Barcelona a pasar unas vacaciones. Efe

Por este motivo, se movilizó a la Unidad Especial Subacuática de los Mossos y centraron su investigación en esta zona marítima. Por otra parte, el móvil no cayó al agua y se quedó en el espigón. Un individuo, de origen paquistaní, lo encontró e intentó quedárselo.

Fuentes de la investigación detallan a este periódico que un binomio policial de la Guardia Urbana identificó a este hombre en la zona de Ciutat Vella.

El portavoz del sindicato SIP-FEPOL, Daniel Bernalte, comenta que, tras un cacheo rutinario, le requisaron un teléfono y no supo decir la procedencia del mismo.

Los guardias trasladaron el móvil a dependencias de los mossos. Una vez allí, al conocer el IMEI -una especie de DNI del móvil- se acreditó que había una denuncia puesta por robo y que pertenecía a Gracey.

La última imagen que se tomó de Gracey, en el interior de la discoteca Shoko, vistiendo camiseta blanca y un colgante dorado con una cruz. Redes

Una gacela entre hienas

La zona de la discoteca Shoko, donde se vio por última vez al joven estadounidense, es, a ojos de una fuente policial consultada por EL ESPAÑOL, un lugar de "agresiones sexuales, hurtos y de todo".

"Es compleja... pobre chico. Un turista, de 20 años, caminando solo por esa zona, borracho, es una gacela en la Sabana en medio de una manada de hienas", señala esta fuente.

Confirma que la zona de Ronda de Sant Pere, donde se alojaba Gracey, "está plagada de Airbnbs", dado que es un lugar "muy turístico".

A tres minutos andando de esta ubicación, están Las Ramblas: "Es territorio paquistaní". Hay muchas tiendas de móviles, de kebabs y demás".

Entrada a la discoteca Shoko de Barcelona, en el Puerto Olímpico de la Ciudad Condal. Europa Press

"Pegar palos"

Una fuente de la Guardia Urbana consultada por EL ESPAÑOL sostiene que en los alrededores de la discoteca que visitó el chico estadounidense "hay mucho moro que se dedica a pegar palos", en alusión a cometer robos.

"La mayoría son marroquíes y argelinos. Es algo constante. Están atentos a pegar palos a taxistas o al que se descuida. Hay que estar súper atento", dice.

"No hay manera de hacer nada contra esa gente, son tan malos... Tienen tan poco valor de la vida que por robarte el móvil te matan. Esto se tiene que erradicar poniendo leyes duras", agrega, de forma muy indignada.

Por su parte, la Asociación SOS Desaparecidos se pronunció sobre el caso de Jimmy: "A la familia de James Gracey, el norteamericano desaparecido en Barcelona, no le han podido colar ni la desaparición voluntaria ni el que no hicieran difusión de la desaparición".

A preguntas de EL ESPAÑOL, su presidente, Joaquín Amills, sólo pudo confirmar que estaban en contacto con la familia y desconocen si más miembros se desplazaron a España.

Familia desconsolada

"Nuestra familia está desconsolada al confirmar que el cuerpo de Jimmy ha sido recuperado en Barcelona. Jimmy era un hijo, nieto, hermano, sobrino, primo y amigo muy querido, y nuestra familia está luchando por asimilar esta pérdida inimaginable".

La familia del joven estadounidense, mediante un comunicado publicado en redes, agradece las muestras de "cariño, apoyo y oraciones" recibidas en las últimas horas.

Con gorra, James Gracey, el joven estadounidense fallecido en Barcelona. El otro chico de la imagen, su hermano, Tommy. Redes

Su hermano pequeño, Tommy, difundió en su perfil de Instagram una serie de fotos junto a Jimmy. "No sé cómo lidiar con esto. No me lo puedo creer. Ya no tendremos nuestras conversaciones de hockey", reza el mensaje.

James Gracey tenía 20 años, medía 1,90 metros, pesaba en torno a 79 kilos y era estudiante de tercer curso de Contabilidad de la Universidad de Alabama.

Llegó a España el pasado lunes para pasar unas breves, pero intensas vacaciones, en la Ciudad Condal. Varios de sus amigos estudian en Barcelona. Antes de llegar a la Ciudad Condal, estuvo en Ámsterdam (Países Bajos).

El padre de Gracey, abogado de profesión, al no tener noticias de su hijo en 24 horas, decidió volar a España.

Fraternidad

El joven pertenecía a la fraternidad Theta Chi. La hermandad ha publicado una despedida en su perfil de Instagram: "Jimmy sirvió como capellán y como presidente de la filantropía".

"Un joven de profunda fe, con un cuidado genuino por los demás y un compromiso constante con sus hermanos y su comunidad. Era exactamente el tipo de hombre que Theta Chi aspira a formar: un hombre íntegro", continúa.

Siguiendo en esta línea, la fraternidad pone a disposición de sus miembros todos los recursos de salud mental y animan a utilizarlos a quienes "estén pasando dificultades con esta noticia".

Lanzado al vacío

Lo cierto es que la Ciudad Condal se ha visto envuelta en anteriores ocasiones por las desapariciones, como fue el suceso del canadiense Christopher Donoso, de 25 años.

Ocurrió el pasado 15 de marzo de 2023. Donoso cruzó el charco para llegar a España y disfrutar de El Clásico, el partido de fútbol que disputan el Real Madrid y el FC Barcelona.

Christopher Donoso, el joven canadiense de 25 años que se precipitó tras ser asaltado por cinco individuos Go Fund Me

Al salir del bar donde vieron el encuentro, Donoso, en compañía de dos amigos, se topó con un grupo de cuatro chavales a la altura de Ronda Litoral.

Estos intentaron robar a los tres. Dos salieron corriendo. Uno se quedó. Era Christopher. Los cacos se acercaron a él para desvalijarle.

La víctima, al intentar zafarse de ellos, se cayó de unos cinco metros de altura por el puente de una de las principales arterias de Barcelona. El impacto le causó heridas muy graves. A las pocas horas, falleció.

Los autores de los hechos se encuentran en prisión. El padre del fallecido solicitó que se juzgase a los acusados por un delito de homicidio.