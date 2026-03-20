A Prudencio, empresario y 'gurú' gnóstico, "lo mataron y enterraron" en su finca de Murcia antes de huir de España

La exmujer de Prudencio recibió este martes por la tarde, probablemente, la llamada más dura de su vida. "La persona que le telefoneó estaba en un aeropuerto, antes de coger un avión para abandonar España, le dijo que habían matado a Prudencio y lo habían enterrado en su casa de Librilla", tal y como explica una allegada del fallecido en exclusiva para EL ESPAÑOL.

"Le contó que Prudencio llevaba 4 días muerto. Le dijo que no había participado en nada, que no tenía ninguna culpa en el asesinato de Prudencio y que se marchaba de España por miedo. Entonces, ¿cómo sabía lo que había pasado si no tenía nada que ver? ¿por qué huía del país?"

Eso mismo se pregunta la Guardia Civil que ha abierto una investigación para esclarecer esta muerte violenta. La víctima se llama Prudencio Antonio, de 60 años, natural de Venezuela, dueño de una casa de campo en Librilla y de una empresa dedicada a levantar cercados y vallas en parcelas rústicas y agrícolas de la Región de Murcia.

Este empresario es "un referente" en la enseñanza gnóstica en España, cuyas raíces según su página web se remontan a la antigua civilización de Mesopotamia y se apoya en cuatro pilares: la ciencia, el arte, la filosofía y la religión no dogmática para lograr la autorrealización del ser.

"Prudencio era una persona conocida porque daba conferencias sobre meditación y humanidad". "En el alma se me grabaron sus enseñanzas: me hicieron crecer y ser mejor persona. "Era un hombre que daba la vida por los demás y una persona de bien". "Es algo triste, doloroso y horrible lo que le ha pasado en esta vida".

Una conferencia sobre enseñanzas gnósticas.

Esta allegada de la víctima mortal desvela a EL ESPAÑOL que en la diana de la Guardia Civil hay dos personas: "Un sobrino de Prudencio y un trabajador". "Uno de los dos fue el que llamó porque no tenía limpia su conciencia". "Creo que el asesino llamó a la 'ex' de Prudencio desde el aeropuerto de Madrid antes de huir".

Lo que está claro es que Prudencio, empresario respetado y una suerte de 'gurú' o maestro, venerado por despertar la conciencia a través de las enseñanzas gnósticas, consideradas por algunos como pseudociencia o secta, sufrió una muerte terrible. "Intentaron limpiar la sangre de toda la casa", subraya esta allegada.

"Al parecer, apareció descuartizado dentro de un terreno", según detalla una fuente próxima a la investigación, a falta de que semejante atrocidad sea avalada por la autopsia al cadáver. "Los sospechosos podrían ser familiares de la víctima". "Hay movilizados agentes de Madrid y Valencia para investigar este homicidio".

Esta mujer que siguió los postulados gnósticos de la mano de Prudencio, fraguando una estrecha amistad, expone que entre los allegados y familiares del difunto desconocen con exactitud el móvil de su asesinato. Tan solo tienen alguna teoría, a tenor del contenido de la inquietante llamada que recibió la exmujer de la víctima durante la tarde del martes.

"Prudencio se trajo a un sobrino suyo de Venezuela, el pasado mes de noviembre, estaba ilegal en España, le dio un trabajo en su empresa de vallados y le dejó vivir en su casa de campo de Librilla".

"Nosotros sospechamos del sobrino". "No sabemos si le robaron porque Prudencio, económicamente, siempre estaba bien porque trabajaba como un burro en su empresa". "Pensamos que pudo ser un robo porque a lo mejor le pagaron algún dinero en metálico", según explica esta mujer.

Prudencio se había separado de su mujer, Yusmey, y le cedió a su sobrino la casa que con tanto esfuerzo construyó en Librilla, con un huerto con limoneros y olivos. "Él se instaló en un piso en Murcia capital. A pesar de que ya no estaba con su mujer, tienen un hijo en común, así que hablaban por teléfono todos los días. Pero ella le llamaba desde el viernes y Prudencio no contestaba. No cogía el móvil ni respondía a mensajes".

La finca de Librilla donde enterraron el cadáver de Prudencio en una imagen de los informativos de la televisión autonómica 7RM. @la7tele

Este martes, sobre las siete de la tarde, bien el sobrino de Prudencio o uno de sus empleados, le dieron un telefonazo a su exmujer, Yusmey, y le desvelaron el turbio motivo por el que el padre de su hijo no contestaba a sus llamadas.

"Ella estaba en Bilbao, en cuanto le dijeron que lo habían matado, llamó a la Policía y a una sobrina que vive en Murcia para que fueran a la finca de Librilla".

Tal sucesión de hechos es corroborada a este diario por otra fuente próxima a la investigación. "Una familiar de la víctima llamó a la Policía Local de Librilla, para informar de que no sabían nada de él desde hacía 48 horas, pero no habían denunciado su desaparición hasta que han recibido una llamada de una persona afirmando que estaba muerto en su casa".

Después se confirmó la tragedia. Una patrulla de la Policía Local se desplazó a la finca de marras, ubicada en el Camino de Torremocha, próxima al Polígono Industrial de Cabecicos Blancos y a unos kilómetros del casco urbano de Librilla. En la zona también se personaron una sobrina de Prudencio y otra allegada. "En el terreno exterior se veía una pierna del desaparecido y no se dejó pasar a los allegados porque estaba muerto".

A pesar de todo, en la finca se presentó "una decena" de familiares de la víctima mortal. y se vivieron escenas de mucho dolor. "En los 43 años de vida que tengo, a Prudencio jamás le había conocido ningún problema con nadie: era la persona más solidaria que conozco".

Ataque a traición

De hecho, este venezolano llevaba un cuarto de siglo en suelo español y entre sus compatriotas era querido porque solía darles trabajo, organizando cuadrillas para cercar parcelas. "Le tuvieron que atacar a traición porque era un hombre con carácter, con vitalidad y estaba bien fuerte porque su trabajo era muy físico", tal y como subraya esta allegada.

La autopsia debe aclarar si a Prudencio le arrebataron la vida el viernes o el sábado, antes de enterrarlo en su propio huerto. "Lo único que queremos es que se haga Justicia y que detengan a los culpables. Si el autor o autores se han fugado a América del Sur, en cualquiera de esos países es fácil cambiar de identidad con otros papeles".