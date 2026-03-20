Jimmy, el veinteañero de EEUU muerto en Barcelona: apareció a cuatro metros bajo el mar y un "ladrón habitual" tenía su móvil

A la izquierda, la Unidad Especial Subacuática de los Mossos d' Esquadra buscando a James Gracey en el Puerto Olímpico de Barcelona; a la derecha, el joven estadounidense en una imagen difundida por la familia a través de redes sociales. EFE

"Ayúdanos a traer a Jimmy a casa. Su teléfono fue encontrado, pero nunca volvió a su Airbnb".

El grito desesperado de los amigos de James Paul Gracey, el joven estadounidense de 20 años desaparecido en Barcelona hace dos días, es ensordecedor. Pero la incógnita sobre su paradero, finalmente, se ha despejado.

Este jueves, sobre las 18:00 horas, la policía marítima de los Mossos d' Esquadra halló el cadáver de Jimmy Gracey frente al Puerto Olímpico de Barcelona a cuatro metros de profundidad. Se desconoce cómo el joven pudo llegar ahí y no se descarta ninguna hipótesis.

Gracey estaba pasando unos días de vacaciones en la Ciudad Condal. De hecho, mañana pretendía regresar a Chicago. El pasado miércoles 17 de marzo salió de fiesta con varios amigos a la discoteca Shoko, una de las más conocidas y concurridas de la zona del Puerto Olímpico.

Carteles que circulan por redes sociales con la imagen de Gracey. Redes sociales

Cartera en el mar

A las 3 de la madrugada, saltaron las alarmas. Se le perdió la pista. A esta hora intempestiva fue cuando se vio por última vez con vida al chico, natural de Chicago y estudiante de tercer curso de la Universidad de Alabama.

Atendiendo a la reconstrucción de los hechos, y según varios testimonios e imágenes de cámaras de seguridad, el varón salió de la discoteca acompañado de una "persona no identificada" en dirección a la playa.

Por ello, los Mossos d'Esquadra, según ha podido saber EL ESPAÑOL, centraron sus indagaciones en esta zona marítima mediante el despliegue de sus unidades de Investigación y de la Especial Subacuática, con lanchas y motos de agua.

También se barajó la posibilidad de incorporar a las labores de búsqueda a la unidad aérea, pero no fue necesario. Por su parte, la Guardia Civil y los Bomberos de Barcelona también se sumaron a la búsqueda.

Los Mossos d'Esquadra prosiguen la búsqueda en el mar del estudiante norteamericano de 20 años desparecido la madrugada del pasado martes 17 de marzo tras salir de una discoteca de la Vila Olímpica. Efe

Según ha trascendido, los Mossos d'Esquadra encontraron la cartera de Jimmy flotando. Este hecho hizo centrar la investigación en la zona del Puerto, además de las imágenes recogidas por las cámaras.

Siguiendo en esta línea, una pareja de la Guardia Urbana detuvo a un "ladrón habitual" que, presuntamente, le habría robado el móvil al joven estadounidense.

Este sujeto, un delincuente reincidente, aseguró al binomio policial haberse encontrado la cartera en la playa.

Con el fin de comprobar que el móvil pertenecía a Gracey, los policías llamaron a los últimos números del registro de llamadas. Una de las personas que descolgó confirmó que el terminal era del joven desaparecido.

"Salieron y no ha vuelto"

"Desafortunadamente, se separó del grupo y desde entonces no hemos vuelto a saber nada de él", ha declarado su amigo Cavin McLay, con quien había viajado a Barcelona para encontrarse con otros amigos que estudian en Ciudad Condal.

Entrada a la discoteca Shoko de Barcelona, en el Puerto Olímpico de la Ciudad Condal. Europa Press

El padre de Jimmy no se lo pensó dos veces y decidió viajar hasta la capital catalana. Con la ayuda de sus amigos, repartió folletos y empapeló la zona con la imagen de su hijo con el fin de obtener alguna pista.

La madre del chico desaparecido, mediante una publicación en su perfil de Facebook, pidió ayuda desesperada: "Mi hijo estaba visitando a unos amigos en Barcelona. Salieron a Shoko y no ha vuelto. La policía tiene su teléfono. ¿Alguien lo ha visto?".

El joven estadounidense medía 1,90 metros, pesaba unos 79 kilos y la última vez que se le vio con vida fue en la citada discoteca vistiendo una camiseta blanca de manga corta, pantalones oscuros y una cadena de oro con una cruz.

La última imagen de Gracey, donde se aprecia ligeramente la camiseta blanca y la cadena de oro.. Familia de Gracey

El padre del chico decidió viajar hasta la Ciudad Condal al no tener noticias de su hijo en 24 horas. Por su parte, el resto del núcleo familiar se mantuvo informado de las novedades, desde Chicago, gracias a los Mossos y a la Embajada de Estados Unidos.

La Asociación SOS Desaparecidos se pronunció sobre el caso de Jimmy: "A la familia de James Gracey, el norteamericano desaparecido en Barcelona, no le han podido colar ni la desaparición voluntaria ni el que no hicieran difusión de la desaparición".

A la familia de James Gracey, el norteamericano desaparecido en Barcelona, no le han podido colar ni la desaparición voluntaria ni el que no hicieran difusión de la desaparición. — ALERTA DESAPARECIDOS (@sosdesaparecido) March 19, 2026

A preguntas de EL ESPAÑOL, su presidente, Joaquín Amills, sólo pudo confirmar que están en contacto con la familia y desconocen si más miembros se desplazaron a España.

Lanzado al vacío

Lo cierto es que la Ciudad Condal se ha visto envuelta en anteriores ocasiones por las desapariciones, como fue el suceso del canadiense Christopher Donoso, de 25 años.

Christopher Donoso, el joven canadiense de 25 años que se precipitó tras ser asaltado por cinco individuos Go Fund Me

Ocurrió el pasado 15 de marzo de 2023. Donoso cruzó el charco para llegar a España y disfrutar de El Clásico, el partido de fútbol que disputan el Real Madrid y el FC Barcelona.

Al salir del bar donde vieron el encuentro, Donoso, en compañía de dos amigos, se topó con un grupo de cuatro chavales, a la altura de Ronda Litoral.

Estos intentaron robar a los tres. Dos salieron corriendo. Uno se quedó. Era Christopher. Los cacos se acercaron a él para desvalijarle.

La víctima, al intentar zafarse de ellos, se cayó, de unos cinco metros de altura, por el puente de una de las principales arterias de Barcelona. El impacto le causó heridas muy graves. A las pocas horas, falleció.

Los autores de los hechos se encuentran en prisión. El padre del fallecido solicitó que se juzgase a los acusados por un delito de homicidio.

Amenazado por la mafia

Levi Simeon Davis, el jugador de rugby australiano desaparecido en Barcelona en 2022.

Otro caso, y que aún se mantiene sin despejar la incógnita, es la desaparición de Levi Davis.

A Levi Simeon Davis se le perdió la pista el pasado 29 de octubre de 2022. El deportista estaba alojado en un hostal del barrio barcelonés de Sants. Salió y nunca regresó.

Como ya publicó EL ESPAÑOL, el jugador de rugby se encontraba pasando unos días en la Ciudad Condal junto a unos amigos. Fueron estos quienes alertaron a las autoridades sobre la desaparición de Davis.

La última vez que supieron de él fue cuando estuvieron juntos en un conocido pub irlandés de la zona de Las Ramblas.

A los pocos días, los agentes dilucidaron que el jugador de rugby tenía problemas con la mafia somalí. Levi tenía una deuda con bandas criminales procedentes del país africano que ascendía a los 113.000 euros.

A día de hoy, aún no se ha encontrado a Simeon Davis.