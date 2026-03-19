Nigel, el loro africano desaparecido que vuelve con su dueño británico cuatro años después hablando español

Nigel es un loro africano gris que desapareció en la ciudad de Torrance, en el estado de California. Era la mascota de Darren Chick, un británico que presumía del perfecto acento que tenía su mascota antes de que se escapara de casa.

Ahora, cuatro años después en 2014, Julia Sperling, dueña de la peluquería canina Happy tails, encontró a Nigel en el patio de su casa.“Oí a alguien silbando y diciendo: ¿Hola?”, dijo Julia cuando las preguntas la hicieron salir a la puerta. “Abrí la puerta y salí, pero no había nadie”. Cuando se repitieron los parloteos, miró más de cerca y vio al loro.

Según cuenta el Daily Brizze, Julia acogió al animal y se encariñó de él. “Era el pájaro más feliz del mundo. Cantaba y hablaba sin parar… Ladraba como los perros. Soy de Panamá y él decía: ‘¿Qué pasó?’, en español". Sin embargo, Julia sabía que el loro tenía un dueño y tenía que buscarlo.

La búsqueda

Julia encontró un anuncio en internet publicado por Micco en el que se buscaba a un pájaro perdido con las mismas características llamado Benjamin y pensaron que podría ser el indicado. Entonces decidió llevar el loro a Micco, veterinaria de profesión que decidió ver con un escáner si el animal tenía chip.

Benjamin era una mascota de 19 años a la que ella había criado desde que tenía tres semanas y tenía un microchip. Era probable que fuera él ya que estas aves suelen vivir entre 18 y 30 años, a veces hasta 50 años.

Al confirmarse que el animal tenía chip, y no era su querido Benjamin, Micco decepcionada tuvo que seguir buscando a su verdadero dueño. La búsqueda no fue fácil ya que el chip no estaba registrado a nombre de nadie. Entonces rastrearon los registros de venta en papel de la tienda de mascotas Animal Lovers en Torrance.

Sorprendentemente, la tienda conservaba sus antiguos registros en papel y gracias al número de la anilla que originalmente llevaba en su pata pudo saber quién era su dueño. Micco fue a la dirección que aparecía en el registro, era la casa de Darren Chick quien ante la pregunta "¿Ha perdido usted un pájaro?" solo le salió responder sorprendido: “No, no recientemente”.

Reencuentro

Después de un inesperado mordisco en la mano, Chick no pudo evitar emocionarse y decir: “Está perfectamente”,“Es muy raro, supe que era él desde el momento en que lo vi”. Aunque mayor sorpresa que el mordisco fue el hecho de que el loro regresó a casa hablando otro idioma distinto al que sabía cuando se fue.

No se sabe cómo, pero Nigel en estos cuatro años aprendió español y perdió su acento y perfecta pronunciación típica de Gran Bretaña. Aunque no es tan extraño ya que en California el español es el segundo idioma más hablado en el estado.

Sobre Micco y Benjamin, el Daily Brizze dice que ella tiene la esperanza de que su pájaro encuentre pronto el camino de regreso a casa. Gracias a su anuncio, dice, ha "recuperado a otros cinco loros grises africanos perdidos": "Espero que el karma me sea devuelto”.