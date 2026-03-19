María José Baños, la terrorista del GRAPO no arrepentida para la que Belarra pide la libertad: le acaban de dar el tercer grado

"Le ofrecieron la libertad a cambio de mostrar arrepentimiento por todo lo que ha hecho, y..., ¡se negó!".

La terrorista del GRAPO María José Baños Andújar lleva 20 años en las prisiones españolas. El motivo: la pertenencia a la citada organización marxista-leninista y la comisión de un robo con violencia.

Pudo salir antes de prisión, pero la puesta en libertad no se materializó. Ahora, se le ha concedido el tercer grado debido a su "riesgo real de muerte".

44 kilos

La terrorista Baños padece VIH en estado C3, la fase más avanzada de la enfermedad. La mujer también padece hepatitis C, trombocitopenia crónica, —nivel bajo de plaquetas—, depresión y una desnutrición que le ha hecho reflejar en la báscula hasta 44 kilos.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la exmiembro del GRAPO se encontraba interna en el módulo 15 del Centro Penitenciario Murcia II. La prisión se encuentra en el municipio de Campos del Río.

Este módulo, concretamente, es el más conflictivo de los dos de mujeres que hay en la cárcel murciana. "No colabora en el centro en cosas mínimas que se le piden", declara una fuente.

"Parece un cadáver"

Además, estas fuentes recalcan su delicado estado de salud: "Está muy mal de verdad. Parece un cadáver".

La abogada de Baños Andújar, Alejandra Matamoros, solicitó su puesta en libertad el pasado mes de enero ante el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional.

El juez instructor se puso en contacto con la cárcel de Murcia II para saber si había algún proceso de puesta en libertad, pero no era así.

Más tarde, el 19 de febrero, el juzgado impulsó el tercer grado. Esta medida legislativa se recoge en el artículo 104.4 del Reglamento Penitenciario, donde las personas con "enfermedades muy graves" pueden acogerse al tercer grado.

Bardem y Tosar

Numerosos colectivos y personas han solicitado la excarcelación de Baños Andújar debido a sus enfermedades. Entre otros, destacan los actores Javier Bardem, Luis Tosar o Willy Toledo.

Al frente, Baños Andújar durante una concentración en Galicia PreS. O. S.

"Le han retirado medicación de forma arbitraria, sin ofrecer ninguna explicación médica y sin que exista mejoría alguna", recoge el manifiesto.

EL ESPAÑOL ha consultado a fuentes penitenciarias sobre estos hechos que afectan a la exmiembro del GRAPO, y sostienen que es falso.

También ha pedido la puesta en libertad su pareja, el terrorista Marcos Martín Ponce, quien fuera condenado por la Audiencia Nacional a 30 años de prisión por el asesinato en Madrid del policía nacional Francisco Javier Sanz Morales en noviembre del 2000.

Martín Ponce, según el manifiesto, estuvo durante 10 días en huelga de hambre rogando su excarcelación: "Puede morir en cualquier momento si no se actúa de inmediato".

Incluso, cuando Martín Ponce fue condenado, llegó a tildar al tribunal de la Audiencia Nacional de "fascista" y "heredera del Tribunal de Orden Público Franquista".

"Me convertí en politoxicómana"

Nacida en un pequeño pueblo al sureste de Francia, Baños Andújar, "desde muy cría" conoció "el mundo de las drogas": "Me convertí en politoxicómana y mi mundo era el de la delincuencia menor".

Cuando ingresó en prisión, en 1992, tenía una hija y fue cuando supo que era seropositiva.: "Vivir o morir era parecido".

Se incorporó a un comando de los GRAPO en mayo de 2001, de manera "plenamente consciente, orgullosa y convencida". Considera que fue "la mejor etapa de mi vida". "Era ilegalmente libre", agregó.

Pancarta en Madrid en apoyo a la excarcelación de Baños Andújar. PreS. O. S.

Solicitud de Belarra

Por su parte, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, publicó un tuit en su cuenta de X rogando la liberación de Baños Andújar.

"La situación de salud de la presa María José Baños es absolutamente crítica. En un Estado de Derecho los derechos fundamentales no pueden depender de la identidad política de nadie", reza el comunicado.

La situación de salud de la presa María José Baños es absolutamente crítica. En un Estado de derecho los derechos fundamentales no pueden depender de la identidad política de nadie. Su liberación es urgente, cada minuto que pasa la justicia y el Gobierno están vulnerando los DDHH — Ione Belarra (@ionebelarra) March 5, 2026

"Su liberación es urgente, cada minuto que pasa la justicia y el Gobierno están vulnerando los DDHH", prosigue el comunicado de la líder de la formación morada.

El tuit produjo una avalancha de reacciones en contra de Belarra.

"Era del GRAPO, es decir, formaba parte de una organización terrorista, así que de presa política no tiene nada", recoge uno de los mensajes.

"Está allí por ser terrorista, no por sus ideas. Te habrás confundido con Cuba, Venezuela, China o Corea del Norte", dice otro usuario.

Brazo armado del PCE

Las siglas del GRAPO hacen referencia a los Grupos Revolucionarios Antifascistas Primero de Octubre. La Justicia española los consideró el brazo armado del Partido Comunista de España.

De orientación marxista-leninista, y según recoge el Memorial de Víctimas del Terrorismo, "buscaron subvertir el orden constitucional mediante asesinatos, atentados con explosivos, secuestros y atracos".

Entre los hechos más destacados protagonizados por el GRAPO, se encuentra el secuestro a Antonio María de Oriol, abogado y destacado miembro del franquismo; o el del teniente general Emilio Villaescusa.

Los golpes policiales y judiciales -culminados con la disolución del PCE en 2006- condujeron a su desarticulación. Se definían como una organización revolucionaria antifascista.

Sus núcleos duros se encontraban en Madrid y Barcelona, donde perpetraron los atentados más graves, como fue el de la cafetería California que dejó nueve muertos y 60 heridos.

Varias personas recogiendo tras el atentado en la cafetería California 47, de Madrid. Efe

El GRAPO cometió 85 asesinatos, secuestró a 16 personas y perpetró más de 1.000 acciones violentas. Sin embargo, hay expertos que consideran que las víctimas mortales podrían ascender a 94, dado que hay atentados sin esclarecer.