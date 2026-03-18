J.L.L., el monstruo de Mallorca que se casó con una nigeriana para violar a su hija de 12 años: si ella se negaba, la encerraba

En la casa de J.L.L. (Mallorca, 1975) había un zulo. Lo camufló con una trampilla que siempre tenía libros encima, además de una mesa. Era un depósito de agua, pero él lo reformó para "castigar" a su hijastra cuando ella no quería tener relaciones sexuales forzadas.

La madre de la niña, cuando la visitaba, no sospechaba. No había nada que indicara que su hija era escondida bajo tierra.

Para acceder al zulo tocaba bajar unas escaleras, de al menos tres metros. Una vez se cerraba la trampilla, la luz se esfumaba.

La niña temía a la oscuridad. También a él. A su voz. Y a cualquier rincón de esa finca.

El aire era escaso dentro del zulo. Pero el miedo también la asfixiaba a diario. Allí dentro, en ese espacio de cuatro metros cuadrados, pasaba horas hasta que ella entendía por qué él la castigaba.

Y si intentaba gritar, no había nadie que la escuchara. Su madre, paradójicamente, no vivía en esa casa. Solo iba de vez en cuando.

No es coincidencia: su padrastro, cuyo juicio -previsto para el lunes 17 de marzo- fue aplazado sin fecha tentativa, alquiló una finca alejada de los vecinos, en Algaida (Mallorca) para evitar que le descubrieran.

Allí vivieron desde 2019 hasta 2024, cuando lo capturaron. Para la menor de edad, desde los 12 hasta los 17 años esa fue su realidad: ser la esclava sexual de su padrastro.

Ella temía hablar. Él la amenazaba con que, si decía algo, la devolvía a Nigeria junto a su madre.

Entonces permitía que el agresor hiciera cualquier cosa. Incluso que la grabara durante los encuentros. Y esas imágenes, después, eran compartidas a otros pedófilos, según la Guardia Civil.

Un "salvador"

La primera vez que J.L.L viajó a Nigeria fue en 2015. Desde un principio intentó adoptar a una niña, pero no pudo lograrlo.

Por ello, se fijó otro objetivo. Más complicado, pero factible. Y si seguía su plan estricto, lo más probable es que triunfara.

Empezó a viajar una vez al año a Nigeria y se hizo pasar por un filántropo.

Iba a diversas comunidades y decía que estaba buscando a una madre soltera, con al menos una hija, para casarse y darles una mejor vida en España.

En medio de esos viajes conoció finalmente a una madre con tres hijas. Ella accedió. Pensó que, junto a J.L.L., iba a poder darle un mejor futuro a sus pequeñas.

Su primer contacto fue en 2016. Para llegar a la violación (desde 2019) hubo un entramado. Los viajes a Nigeria no eran solo para "formalizar" el matrimonio por conveniencia.

Eran para enseñarle a la niña, que en ese tiempo tenía 9 años, vídeos de pornografía infantil. También hubo los primeros acercamientos. Además, la tocaba para demostrarle que "no estaba mal" lo que hacían.

Contrato en inglés

Una vez se casó con la madre, se mudaron en 2019 a España con una de las tres hijas. La promesa era poder traerlas en el menor tiempo posible.

Sin embargo, cuando llegaron a Mallorca, J.L.L. le dijo a la mujer que lo mejor para la relación era que ella viviera en otro lugar, pero que él debía de cuidar a su hija.

Todo ello pensando en los supuestos efectos legales del matrimonio en España. La madre confió en su supuesta buena voluntad. No veía nada extraño en él.

Entonces, la mujer, de vez en cuando, iba a la finca para visitar a su hija. Verificaba que estuviera bien y que no le faltara nada. También compartían alguna comida.

Ella se sentía agradecida con J.L.L. porque estaba teniendo una "mejor vida" y creía que lo mismo sucedía con su hija.

Pero no sabía que la niña había firmado un "contrato" secreto. El padrastro lo diseñó y lo escribió en inglés.

En ese texto, él ponía que el "requisito" para tener una mejor vida era que la niña accediera a tener relaciones sexuales diariamente.

También controlaba todo lo que hacía. Cada vez que él debía salir, ya fuera por trabajo o diligencias, tenía una serie de cámaras instaladas para verificar qué estaba haciendo la niña.

Ella, por miedo a defraudar a su familia, no buscaba ayuda. Temía que la culparan. Creyó que el futuro de sus seres queridos estaba en sus hombros y en la capacidad de aguantar los abusos.

Captura

Cuando la niña "incumplía con el contrato", J.L.L. le recordaba que gracias a él, su madre y ella estaban en España. Y, nuevamente, la encerraba un tiempo en el zulo.

Sin embargo, todo cambió cuando la pequeña supo que su padrastro estaba realizando los trámites para traer a sus dos hermanas a España.

Ella sintió miedo. No le aterraba lo que ella había pasado. Tampoco lo dimensionaba. Pero lo que sí sabía era que sus hermanas no tenían por qué pasar ese mismo camino.

Por eso, en uno de los encuentros con su madre, le confesó lo que estaba sucediendo. Ella creyó en su hija. Pero no lo confrontaron directamente.

La mujer tuvo que buscar ayuda. En medio de ese proceso acudió a las Hermanas Oblatas, expertas en el trabajo con víctimas de violaciones y abusos.

La organización se encargó de corroborar la historia y realizar la denuncia a la unidad del EMUME (Equipo Mujer Menor) de la Guardia Civil.

De esa forma, el miércoles 22 de mayo de 2024 fue capturado J.L.L. en su finca, en Algaida. También registraron su domicilio y los agentes encontraron discos duros en los que, según la investigación, almacenaba pornografía infantil.

La Fiscalía, actualmente, está pidiendo una condena de 40 años por los delitos de elaboración de pornografía infantil, contra la intimidad, trata de seres humanos con fines de servidumbre y agresión sexual con penetración a menor de 16 años.

La familia de la víctima está a la espera de una fecha de juicio. Ese día, la madre y su hija volverán a enfrentarse al monstruo que creyó que un zulo escondería la verdad y la valentía.