Can Nemo, la mansión de Ibiza que los Oscar regalan a sus nominados: cada estancia vale 56.500 € y tiene chef privado

Can Nemo es una villa ultra‑lujosa en Cap Martinet, una de las zonas residenciales más caras y cotizadas de Ibiza, muy cerca de la ciudad y de la playa de Talamanca.

La propiedad se alquila entera, no por habitaciones, y dispone de seis suites principales y capacidad total que oscila entre las 12 y las 16 personas.

Y aunque en la bolsa de regalos 'Everyone Wins Nominee Gift Bag' de los nominados a los premios Oscar no sea la oficial de la Academia de Hollywood, el paquete 2026, valorado en cientos de miles de dólares, se ha incluido una experiencia en esta villa para 16 personas.

La villa, a vista de dron. Can Nemo

Una estancia de una semana, por ejemplo en un mes de verano, supera sobradamente los 100.000 euros de alquiler. Uno de sus usuarios, en verano de 2025, fue el actor Jason Statham y su mujer, la modelo Rosie Huntington-Whiteley.

La mansión es presentada como una de las escapadas más exclusivas del conjunto. ¿Su valor en el regalo? 65.000 dólares, es decir, 56.500 euros.

Ofrece piscina de unos 16 metros, jacuzzi, spa, gimnasio, cine privado y grandes terrazas y jardines con vistas al mar, además de chef y personal de servicio privados. Se posiciona en el segmento de máximas tarifas de la isla.

El 'Everyone Wins Nominee Gift Bag', la famosa bolsa de regalos, la organiza Distinctive Assets, una empresa de marketing que busca asociar marcas de lujo a la máxima visibilidad mediática en uno de los mayores eventos del año.

Tampoco es para todos los nominados al Óscar, sino única y exclusivamente para los 25 nominados en las cinco categorías de mayor peso mediático.

Ahí entran mejor actor, mejor actriz, mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto y mejor dirección. Es decir, las caras y nombres que las marcas saben que van a aparecer en portadas, entrevistas y análisis de la gala.

En la edición de 2026, esa lista incluye actores como Michael B. Jordan, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio -un habitual de Ibiza- o Emma Stone; secundarios como Benicio del Toro o Elle Fanning y directores como Paul Thomas Anderson o Ryan Coogler, entre otros.

El administrador y rostro vinculado a la propiedad es el empresario alemán Lars Hinrichs, conocido por haber fundado la red social profesional Xing y después orientarse a proyectos inmobiliarios y de hospitalidad de lujo.

También está implicado en la puesta en marcha del UBS Digital Art Museum, el mayor museo digital de Europa en Hamburgo.

Por otro lado, el chef privado de Can Nemo es Jose Santaella, almeriense y habitual en la isla pitiusa elaborando menús privados para millonarios o famosos como Leo Messi.

Además de cerca de la playa, la mansión se encuentra a cinco minutos en coche del centro de Ibiza ciudad y de Marina Botafoch, donde se concentran muchos restaurantes, bares y el ambiente de puerto deportivo.

También se encuentra muy cerca de discotecas como Pacha o Lío.

Ahora, deciden

Todos los nominados tienen acceso potencial al mismo voucher de Can Nemo, junto con otros viajes, tratamientos y productos de lujo.

Luego, cada uno decide qué regalos usa, cuáles ignora y cuáles puede rechazar formalmente e incluso donar, tanto por cuestiones personales como fiscales o de imagen.

Porque desde el punto de vista fiscal, para un nominado residente en Estados Unidos, y especialmente en California, el regalo no es inocuo: el valor de mercado de lo que realmente disfruta se considera ingreso sujeto a impuesto.

Imagen del comedor de día, con vistas al mar y amplísima zona de césped. Can Nemo

Esto explica por qué cada año hay historias de nominados que no canjean todos los elementos de su gift bag.

Si no lo utilizan, en general no tributan por él, así que muchos se quedan solo con los regalos que realmente les interesan o que no les suponen una carga fiscal significativa.

Aunque solo una fracción de esos 25 nombres llegue a pisar realmente la villa con este regalo, el objetivo principal se cumple: asociar Can Nemo, Ibiza y los Óscar en la misma frase y fijar la propiedad en el imaginario de quienes buscan 'lo más exclusivo' en la isla.