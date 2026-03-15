La UCO sostiene que el móvil de la muerte de Francisca Cadenas "podría ser sexual" y su autopsia revela que recibió "un palizón"

Francisca Cadenas sufrió una muerte atroz: a golpes y estrangulada. EL ESPAÑOL ha confirmado por fuentes ligadas a la investigación que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil refleja -en su apartado de conclusiones- que esta madre de tres hijos podría haber perdido la vida, "aparentenente, por un móvil de tipo sexual".

La documentación del caso Francisca Cadenas abarca más de 10.000 folios y no establece un conclusión exacta sobre la muerte de esta vecina de Hornachos, desaparecida hace 3.229 días, pero que siempre estuvo a solo unos metros de su domicilio familiar donde sus hijos -Francisco Javier, José Antonio y Diego- nunca dejaron de buscar a su madre.

"No hay una conclusión taxativa sobre la motivación de la muerte, la UCO habla de un móvil sexual, pero tampoco descarta otras hipótesis porque todavía falta por investigar", tal y como explica esta fuente vinculada a la causa.

El otro dato de calado al que ha podido acceder este diario es que el magistrado del Tribunal de Intendencia de Villafranca de los Barros (Badajoz) considera que esta madre fue asesinada: pudo haber premeditación, alevosía o ensañamiento. Tal calificación inicial endurece el horizonte penal al que se enfrentan Julio y Manuel G. S., los hermanos conocidos como 'Juli' y 'El Lolo'

Esta calificación sobre la muerte violenta de esta pobre mujer, de 59 años, se debe a los resultados que recoge la autopsia preliminar. "Francisca murió a golpes porque el informe forense refleja lesiones en la cabeza, las costillas y el cuello".

De hecho, la autopsia inicial recoge "una fractura" del hioides: un hueso en forma de U, ubicado en la parte anterior del cuello y que es clave en la deglución, la fonación y la respiración. "La víctima pudo ser estrangulada, pero eso solo se podrá concretar en la autopsia ampliatoria en la que participarán antropólogos y donde se intentará concretar varias cuestiones, como la data de la muerte".

Javier, mostrando un retrato de su madre, y al lado, el patio en el que estaba enterrado el cuerpo de la desaparecida.

De momento, no se sabe si Francisca murió aquel 9 de mayo de 2017, cuando salió de casa a las 22.45 horas para despedir a los amigos que la habían visitado: Antonio, un guardia civil; y su esposa, Adelaida, junto a su hija de tres años.

Esta madre recorrió con sus amigos los 50 metros que había de distancia entre su casa y el coche del matrimonio. En concreto, 20 metros a través de la calle Nueva que era donde estaba el domicilio de Francisca; otros 20, a través del callejón oscuro que sale a la calle Hernán Cortés, y una vez allí, otros 10 metros hasta el turismo. Cuando llegaron al vehículo, Francisca besó a la pequeña y se despidió. Desde el retrovisor, Antonio vio cómo Francisca se adentraba de vuelta en el callejón. Lo que ahora se sabe es que acabó dentró de la casa de Juli y 'El Lolo'. Este sábado, el menor de los hermanos reiteró su confesión respondiendo solo a las preguntas de los abogados que ejercen la defensa de ambos hermanos. "El interrogatorio solo duró unos minutos. Juli exculpa a su hermano y dice que mató a Francisca de un golpe". Sin embargo, el informe preliminar de la autopsia realizada a los restos óseos que la UCO encontró enterrados debajo de unas losas, en el patio de la vivienda de los hermanos, refleja que esta madre "sufrió un palizón" y

"el atestado recoge que fue descuartizada". "El interrogatorio solo duró unos minutos. Juli exculpa a su hermano y dice que mató a Francisca de un golpe". Sin embargo, el informe preliminar de la autopsia realizada a los restos óseos que la UCO encontró enterrados debajo de unas losas, en el patio de la vivienda de los hermanos, refleja que esta madre "