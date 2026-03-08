La juez del caso del accidente de la pasarela de Santander cita como investigada a la agente de Policía Local que recibió el aviso

La titular de la plaza n.º 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santander ha acordado las primeras diligencias de investigación encaminadas a esclarecer el accidente en la pasarela de El Bocal en el que fallecieron seis personas el pasado 3 de marzo.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL de fuentes cercanas a la investigación, la magistrada cita a declarar como investigada a la agente de la Policía Local de Santander que un día antes del accidente recibió una llamada del 112 alertando del estado de la pasarela.

La juez encargada del caso toma esta decisión tras recibir a mediodía del pasado viernes el atestado del Grupo III de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de Brigada Provincial de Policía Judicial junto con la Brigada Provincial de Policía Científica de la Jefatura Superior de Policía de Cantabria.

La resolución acuerda la citación de distintas personas para el próximo 27 de marzo.

Además de la agente de Policía Local, también se recibirá declaración, en calidad de testigos, a los dos ciclistas que alertaron de lo sucedido, al vecino que realizó la llamada al 112 el día antes, a la operadora del 112 que trasladó la incidencia a la Policía Local y a los dos agentes de Policía Nacional que realizaron la inspección ocular tras el accidente.

Junto a ello, la magistrada solicita al Servicio de Emergencias 112 que aclare si desde la creación de la senda costera ha recibido más llamadas alertando sobre el estado de la pasarela y en tal caso solicita que se le entreguen los audios.