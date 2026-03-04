Cuatro alumnas y un monitor de un IES de Santander mueren "al caer al vacío" a un acantilado tras "desplomarse" una pasarela

La excursión del grupo de seis alumnas y un monitor terminó en tragedia en la pasarela de la playa de El Bocal en Santander. Las cuatro estudiantes fallecidas, de entre 20 y 25 años, pertenecen a un ciclo del Centro Integrado de Formación Profesional La Granja al igual que su difunto monitor. La única superviviente está grave en la UCI y al cierre de esta edición no se pudo localizar a la alumna desaparecida en el mar.

EL ESPAÑOL ha confirmado a través de fuentes de la Guardia Civil y del primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Medio Cudeyo, Víctor Callejo, que las alumnas fallecidas "cursan estudios" en el Instituto La Granja que imparte ESO y Bachiller, así como ciclos de nivel básico, medio y superior sobre jardinería, floristería, gestión forestal, paisajismo, actividades agropecuarias y ecuestres, entre otras áreas.

"Parece ser que iban de excursión seis alumnas y un monitor que también ha muerto", tal y como detalla el primer teniente de alcalde. "No sabemos si era una actividad del centro porque ha ocurrido fuera del horario lectivo y este martes se han entregado las notas. Además, se trata de alumnas mayores de edad y se está averiguando si era una actividad práctica o una excursión por iniciativa propia".

De momento, ya hay abierta una investigación. Lo único que está claro es que este martes, pasadas las cuatro y media de la tarde, se ha desplomado literalmente una pasarela que conecta dos acantilados de la playa de El Bocal y esa infraestructura pertenece al Ministerio para la Transición Ecológica.

Los servicios de emergencias, la Policía Local y la Guardia Civil, este martes, en la pasarela que se ha desplomado. Europa Press

"Se ha venido abajo una pasarela de madera que salvaba una zona de acantilados con una caída al vacío de al menos ocho metros", según prosigue relatando Víctor Callejo, apenado por lo sucedido. Tal extremo es corroborado por la Guardia Civil: "La pasarela se ha hundido cuando pasaba el grupo de excursionistas, unos alumnos de un módulo de FP que iban paseando y han terminado todos en el agua".

Los primeros indicios apuntan a que las alumnas y el monitor cubrían una ruta a pie por la conocida como senda costera que abarca un trayecto de 15 kilómetros, entre el Faro de Cabo Mayor y la Virgen del Mar, intercalando la tierra firme con varias pasarelas de madera sobre acantilados rocosos y escarpados con imponentes vistas al Mar Cantábrico.

De hecho, la estructura que ha colapsado está de camino al Instituto Español de Oceanografía. El impacto con las piedras ha sido mortal para las alumnas y el monitor del CIFP La Granja. A lo que se han sumado las malas condiciones que presentaba el mar. "Es una zona donde rompen las olas y la mar estaba picada", tal y como resume una fuente de la Guardia Civil. Todo ha jugado en contra del grupo de adolescentes.

La estudiante que ha logrado sobrevivir ha sacado fuerzas de flaqueza para llamar al 112 y pedir auxilio para el resto del grupo, a pesar de sus síntomas de hipotermia y sus policontusiones que la han llevado a ingresar en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. "La chica que dio la voz de alarma ha terminado ingresada en la UCI", según corrobora el primer teniente de alcalde de Medio Cudeyo.

De inmediato se han desplegado hasta 70 efectivos de los Servicios de Emergencias para dar con algún superviviente. Entre los medios había un helicóptero, drones, el buque SAR Gavia de Salvamento Marítimo y dos patrulleras y una embarcación de la Guardia Civil. Aunque todo apuntaba a que el dispositivo se cerraría de forma trágica porque de una tacada se informaba del avistamiento de tres cadáveres flotando en el mar.

Dos guardias civiles, con unos prismáticos, este martes, buscando alguna superviviente.

"Las labores de búsqueda no están siendo sencillas", lamentaban desde la Guardia Civil. La alcaldesa de Santander, Gema Igual, se desplazaba de urgencia a la zona para anunciar que el dispositivo se prolongaría hasta la medianoche: "Es una gran desgracia que afecta a siete jóvenes que venían a disfrutar de la naturaleza y se han encontrado un accidente".

Con el paso del tiempo se elevaban a cinco las víctimas mortales. "Son cuatro estudiantes y un monitor, pero no sabemos a qué localidad pertenecen las estudiantes porque en Medio Cudeyo hay 8.000 vecinos y diez pedanías, entre ellas, Heras donde se ubica el IES La Granja", advertía el primer teniente de alcalde Víctor Callejo.

"Puede que las víctimas sean de otras localidades de Cantabria porque se trata de un centro que es un referente en Formación Profesional". Este diario se ha puesto en contacto con el tanatorio de Heras al cierre de esta edición y no les habían comunicado la llegada de ninguna estudiante vinculada a este terrible accidente.

La quinta víctima fue recuperada en tierra, sobre las ocho de la tarde, cuando ya no había luz y El Bocal se había desplegado un puesto de mando avanzado para seguir con la búsqueda de la alumna desaparecida. En la playa se personó la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, porque la pasarela del siniestro es de su competencia.

Así lo ha confirmado a este diario una fuente del Ministerio para la Transición Ecológica: "Es una pasarela de madera que el Ministerio tenía con las obras paralizadas desde hace años, por la oposición de los vecinos. Allí no querían esa pasarela porque es una zona natural". "Se llegó a un acuerdo para paralizar los trabajos con el Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Santander".

Personal de Emergencias, este martes, trasladando el cadáver de una de las cinco víctimas mortales. Europa Press

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en declaraciones a las agencias, ha subrayado que es "prematuro" y "muy arriesgado" ofrecer alguna hipótesis de la causa por la que se ha desplomado la pasarela de la playa de El Bocal.

Este miércoles, a las 10 horas, Morán ofrecerá una rueda de prensa para cumplir con la promesa que hizo sobre el terreno, de ofrecer "transparencia absoluta" e "información", siguiendo la hoja de ruta del ministro de Transportes, Óscar Puente, con otra tragedia: el siniestro ferroviario de Adamuz que se cobró 46 vidas.

Las fechas

De momento, este diario ha confirmado que el Ministerio para la Transición Ecológica inició las obras de la denominada senda peatonal del faro de Cabo Mayor hasta la Virgen del Mar, en 2014, pero fueron paralizadas por los vecinos por su impacto en el entorno natural y el paisaje. En 2017, Costas del Estado sometió a un proceso de información pública el proyecto de finalización de las citados trabajos.

Costas subrayaba que se "recogen una buena parte de los cambios demandados para esta senda" y uno de ellos afectaba a las estructuras que unen acantilados: "Se mantienen, sin embargo, tres pasarelas por motivos de seguridad". La investigación judicial deberá determinar si una de ellas era la de El Bocal.

Dos años después, en 2019, el Pleno del Ayuntamiento de Santander aprobó una moción de Podemos para iniciar un proceso participativo para la redacción de un nuevo proyecto, acometer labores de limpieza y la retirada de material de la obra que el Ministerio ejecutó parcialmente. También se desconoce si esa retirada afectaba a la pasarela de un siniestro que ha encogido el alma a todos los estudiantes del IES La Granja.

Preguntas clave

La investigación deberá esclarecer cuatro cuestiones clave para explicar este desastre y donde será crucial la información que aporte la inspección pericial de la estructura, así como el testimonio de la única superviviente. (1) ¿Esa pasarela debía seguir sobre esos dos acantilados? (2) ¿Podía estar abierta a senderistas y turistas? (3) ¿Por qué causa se ha venido abajo? (4) ¿A cuántas revisiones ha sido sometida desde su construcción?

La única certeza es que han muerto cinco adolescentes inocentes y esa estructura estaba sometida a un proceso diario de mojado y secado que afectaba a la madera de la pasarela que estaba expuesta -desde hace 12 años- al salitre, la humedad y el oleaje del mar.