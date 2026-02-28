"Hice de novia de un gay que quería ocultárselo a sus padres": Laura y Juande, familiares de alquiler a más de 300€ al día

Estrenada recientemente, Familia de alquiler ha puesto sobre la mesa una práctica que pocos conocían: contratar actores para simular relaciones familiares. Aunque en la película todo es ficción, en España existen agencias especializadas que cumplen exactamente ese papel en la vida real.

Laura sabe cómo funciona:

El teléfono suena con una insistencia doméstica, casi inofensiva. Al otro lado del receptor, unos padres esperan escuchar la confirmación de una sospecha.

Laura respira hondo y ajusta el tono de su voz para que suene dulce, cercana, legítimamente enamorada. No es su novio el que está del otro lado, sino un cliente que ha pagado por el derecho a no ser juzgado.

"Hola, amor", dice ella, y la frase se desliza con la naturalidad de quien ha ensayado el afecto frente al espejo.

El cliente es homosexual, pero en su casa el silencio es la única forma de supervivencia que ha encontrado hasta ahora. Los padres escuchan de fondo, bebiendo cada palabra como si fuera un bálsamo contra la decepción que sospechan.

Laura no es actriz de carrera, pero ha aprendido que la discreción es el guion más difícil de interpretar. "He sido quien le ha llamado para que sus padres escuchen que, efectivamente, él tiene una novia", cuenta después.

Fue una conversación larga, una coreografía de datos acordados previamente: dónde se conocieron, en qué trabaja ella.

La madre incluso llegó a saludarla a través del altavoz, bendiciendo una mentira que, por sus creencias, le devolvía la tranquilidad al hogar. "Sus padres han estado tranquilos, han estado felices", recuerda Laura con una mezcla de pragmatismo y piedad.

Ella es colombiana, tiene 36 años y forma parte de una agencia que vende lo que la vida, a veces, niega: vínculos.

Laura de Agencia Coartada Cedida Cedida

Comenzó a trabajar hace tres años, justo cuando la sucursal de esta multinacional de la simulación abrió sus puertas en el país.

En una provincia de Andalucía, el sol de la tarde golpeaba contra las puertas de una iglesia o de un juzgado donde se celebraba un engaño mayor.

Una mujer caminaba hacia el altar, pero no lo hacía sola; la acompañaban un padre y una madre que no compartían su sangre.

Había contratado a dos actores para que ocuparan los asientos vacíos de su historia personal, los lugares de sus padres reales.

Con ellos no se hablaba, la distancia era un abismo de rencores que nadie en la boda debía notar. El novio no sabía que sus suegros eran empleados de una agencia de servicios de acompañamiento social y coartadas.

"Teníamos que buscar actores que físicamente se parecieran a la clienta", explica Laura sobre los detalles del encargo.

Si la chica tenía los ojos azules, el "padre" alquilado debía sostener esa mirada con la misma tonalidad genética. Fue un desafío logístico: encontrar el parecido físico, la edad justa y la educación necesaria para no romper el hechizo.

Los falsos padres se presentaron, saludaron a la familia política y cumplieron con el ritual de la aceptación social. "La clienta tuvo unos padres que se han presentado en su boda y han conocido a su pareja", dice el testimonio.

Incluso después del evento, la mentira necesitó mantenimiento; hubo dos encuentros más para sostener la fachada. Los padres ficticios vivían supuestamente en otra ciudad, una distancia geográfica que justificaba el poco trato.

Arquitectura social

La simulación no es solo un acto de vanidad, es una herramienta de arquitectura social para evitar el colapso.

Stefan Eiben, el fundador de la Agencia de Coartadas, lleva veintiséis años gestionando estas verdades alternativas. Empezó en Alemania, pero su red de impostores profesionales se extiende por Estados Unidos, Dubái, Suiza y Austria.

"A veces se trata de complejas dobles vidas durante meses o años", confiesa Eiben desde su experiencia global.

Lo que ofrece no es solo una excusa para una noche, sino la posibilidad de mantener en secreto identidades enteras. Desde una aventura amorosa hasta un trabajo en OnlyFans que la familia nunca debe descubrir.

En España, la demanda ha crecido de forma sostenida desde que aterrizaron hace poco más de tres años. Laura señala que el perfil del cliente es variado, pero hay un denominador común: la necesidad de una imagen ordenada.

"Pocos quieren hacer negocios con alguien que parezca un playboy o que proyecte una vida caótica", afirma ella.

Un ejecutivo de alto rango contrató a una actriz de la agencia para que fuera su esposa en cenas de negocios con inversores asiáticos. En esa cultura, la estabilidad matrimonial es un indicador de fiabilidad empresarial, una garantía de orden mental.

La agencia le proporcionó una mujer y un detalle fundamental: una foto familiar para llevar en la billetera. Cada vez que el hombre abría la cartera para pagar, la imagen de su "esposa" validaba su estatus de hombre respetable.

Él no buscaba sexo, buscaba la seguridad de conservar su cargo en una estructura que castiga la soledad o el desorden.

Juande tiene 29 años, una empresa de espectáculos y la piel curtida por los roles que le ha tocado habitar.

Llegó a España desde Ecuador a los tres años, habla con un acento madrileño impecable y tiene formación de actor. Entró en la carpeta de una agencia que ya no existe, no solo para actuar, sino para "rellenar trocitos de familias".

Juande Rodríguez, dueño de "Juande Rodríguez Producciones" Cedida Cedida

"Éramos la figura que faltaba en el cuadro familiar", dice Juande, recordando eventos corporativos de alto nivel adquisitivo.

En esos círculos, que una hermana no esté casada a cierta edad se percibe como un problema de marca familiar. Entonces llamaban a la agencia: "Tal fecha, tú eres el marido de la hermana", le ordenaban con la frialdad de un contrato.

La instrucción era siempre la misma: ser lo más natural posible, pero hablar lo menos que se pueda para evitar errores."Es mejor parecer un poquito borde o distante para que la gente no venga y pregunte", revela sobre su técnica.

En las conversaciones familiares, las incongruencias son minas terrestres que pueden explotar al menor descuido. Juande aprendió a ser una sombra elegante, una presencia que certifica la normalidad de otros sin reclamar protagonismo.

Falsa boda

Recuerda con especial nitidez el caso de una abuela que se estaba muriendo y tenía un último deseo antes del final. Quería ver a su nieta casada, verla "acomodada" en la vida tradicional que ella entendía como la única felicidad posible.

La nieta, volcada a sus estudios y sin pareja, no quería que su abuela se fuera de este mundo con esa angustia.

Se preparó una boda falsa ante el registro civil, un simulacro donde toda la familia era cómplice menos la anciana. Un compañero de Juande fue el novio, el hombre que le tomó la mano a la nieta frente a los ojos nublados de la abuela.

"Se hace el paripé, se va con la abuela y cuando termina el evento todo el mundo para su casa", cuenta Juande.

Es una forma de piedad que roza lo macabro, una magia que se desvanece en cuanto se apagan las luces del salón.

El actor sabe que esa mujer se llevará a la tumba una imagen que él construyó por unos cuantos cientos de euros. "Mañana o pasado estará muerta y se habrá ido con esa idea", reflexiona Juande sin que se le quiebre la voz.

El valor de estos servicios se mide en la moneda de la tranquilidad mental, un lujo que no todas las personas pueden costear. Una intervención sencilla, como una llamada telefónica, puede costar 100 euros; un evento presencial sube a 300 o 400.

"Es una inversión para conservar un cargo o evitar el estrés familiar", explica Laura sobre el costo de la simulación.

En España, la agencia donde trabaja Laura recibe entre cuatro y quince solicitudes por semana, dependiendo de la temporada y las urgencias.

Mentiras navideñas

La Navidad es la temporada alta de la mentira, el momento donde la presión por la "familia perfecta" se vuelve insoportable. Personas que viven fuera regresan al país y contratan a alguien para no enfrentarse solos a las preguntas incómodas de los tíos.

¿Cuándo te casas? ¿Por qué sigues solo? ¿Qué pasó con aquella novia? El actor es el escudo que detiene esas flechas.

Laura insiste en que ellos no ofrecen acompañamiento sexual, hay límites éticos y contractuales que no se cruzan.

"Antes de que un cliente nos contacte, existe una información de lo que se va a hacer y lo que no", aclara con firmeza.

Según explican los entrevistados, el objetivo es el acompañamiento social, resolver una situación concreta de tensión o de apariencia necesaria. A veces, la necesidad surge del miedo, como la clienta que era acosada por un compañero de trabajo en su empresa.

"No quería una confrontación ni una escena, solo quería que la dejaran trabajar en paz durante un evento profesional", recuerda la actriz sobre el caso en particular.

Contrató a un actor para que hiciera de su pareja, marcando un territorio de respeto y distancia que ella sola no lograba imponer. "Hubo respeto, distancia, y ella se pudo centrar en su trabajo", dice Laura, viendo en esto una función casi social.

Síndrome del impostor

A pesar de la profesionalidad, el "síndrome del impostor" acecha a los actores en cada brindis y en cada mentira.

Juande recuerda una vez en la que se sintió especialmente incómodo, no por miedo a ser descubierto, sino por el rechazo.

Tenía que interpretar al novio de una chica de una familia española muy tradicional y acomodada. Él iba con su traje, su corbata, su educación impecable y su acento español nativo, pero su piel contaba otra historia.

"Sentía esas miradas de: ¿por qué la niña rubia y guapa está con este?", confiesa sobre el estigma racial que percibió.

Sintió que la familia de la chica lo juzgaba por ser latinoamericano, a pesar de que vivió la mayor parte de su vida en España.

"No me estaban juzgando a mí, estaban juzgando al personaje que yo estaba interpretando", analiza años después. Tuvo que ponerse una coraza, mantener el tipo y defender el acto hasta el final de la jornada de trabajo.

La agencia le había advertido: no bebas alcohol, no intimes con familiares, no hables de política ni de religión. En lugares como Pozuelo de Alarcón o el barrio de Salamanca, un comentario político equivocado es el fin de la función.

"Tienes que llevar esa sensación hacia los invitados, pero desde el respeto", explica Juande sobre el arte de la infiltración.

El límite es la integridad física de los demás, pero la psicología de los invitados es territorio libre para el actor.

Juande se define como alguien frío para estas cosas, pero admite que al principio siempre hay una duda moral. "Te autoconsolas diciendo que esto es un trabajo también", dice, aunque la sensación de "no debería estar aquí" persiste.

Es el peso de ocupar un lugar que no te pertenece, de recibir afectos o respetos que están dirigidos a un fantasma.

"La demanda ha mutado con los tiempos; el Covid por ejemplo, trajo una ola de separaciones silenciosas", según describe Laura desde su experiencia.

Ella cuenta que muchas personas los contratan porque han terminado relaciones largas y no quieren explicar el duelo. Prefieren aparecer en un evento con una "nueva pareja" ficticia.

"No quieren explicar su intimidad", dice la actriz, entendiendo que el secreto es, a veces, la única forma de dignidad.

La agencia actúa como un intermediario que protege al cliente incluso cuando las cosas se ponen difíciles en el evento.

Sospechas

Si un familiar empieza a sospechar, el actor tiene instrucciones de no ceder y, si es necesario, llamar a la agencia. "Los de la agencia son los encargados de explicar, llevarlos a su terreno y persuadirnos", detalla Juande.

Todo está calculado para que la factura llegue entera y el cliente pueda volver a su vida real sin fisuras.

Sin embargo, en Madrid existe todavía un cierto reparo, una vergüenza que impide que el servicio sea masivo.

Muchos empresarios prefieren reclutar a amigos o conocidos antes que acudir a una agencia profesional. "Les da una vergüenza terrible que los bajen a ese nivel de necesidad", reflexiona Juande sobre la élite madrileña.

En Barcelona, en cambio, el flujo es distinto, con eventos en chalets y fincas de famosos que su antiguo jefe gestionaba.

Allí, la simulación parecía ser parte del paisaje, una pieza más en el engranaje de la alta sociedad y sus secretos.

Laura no ha visto la película Familia de Alquiler, pero conoce la trama porque la vive cada vez que descuelga el teléfono. Ese alivio que siente cuando desde su trabajo ayudan a una persona a tener una cena en paz con sus padres es real.

"Me pongo en los zapatos de esa persona y creo que es difícil", dice con una empatía que no figura en el contrato.

Sabe que el corazón no entiende de reglas ni de estigmas sociales, pero que la sociedad sí impone sus condiciones. Su trabajo es crear una especie de paréntesis de normalidad en un mundo que a veces exige demasiado de todos.

"Brindamos seguridad a ese tipo de clientes", afirma, y en su voz no hay rastro de cinismo, solo profesionalismo.

Al final del día, los actores se quitan el traje, guardan las fotos familiares ficticias y regresan a sus casas.

Juande vuelve a ser el dueño de "Juande Rodriguez, animación, magia e ilusionismo", el mago que sabe cómo dirigir la atención hacia donde quiere y que da clases a chicos de todas las edades.

Laura vuelve a ser la mujer que coordina una agencia internacional, lejos de los falsos novios y las bodas de mentira.

Pero en alguna parte de Andalucía, un hombre casado quizás aún recuerde con cariño a sus suegros de ojos azules.

Y en algún rincón de España, una abuela habrá muerto en paz, creyendo que su nieta ya no camina sola por el mundo.

La mentira, bien ejecutada, tiene esa capacidad de curar heridas que la verdad, a veces, prefiere dejar abiertas.

A fin de cuentas, como dice Juande, el límite es hasta donde uno pueda llegar para defender el acto. Y en este mercado de los vínculos de alquiler, la función siempre debe continuar, cueste lo que cueste.