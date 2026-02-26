Yassin, "el hombre inmortal", detenido como el líder "violento" de la banda del machete que asaltó una BP en Mazarrón

Yassin, exhibiendo fuerza y esgrimiendo un machete, antes de ser detenido por la Guardia Civil por el robo de una gasolinera.

"Fui traicionado como Jesús, pero yo soy Yassin y las cosas son 'asín'. Le gané a la muerte y no le temo tampoco, nací 'pa' morir como un hombre y no como un cobarde".

Tales palabras de Yassin H. -en su perfil de Instagram- donde se autoproclama "el hombre inmortal" y posa con un machete como los que usan las bandas latinas, ponen de manifiesto la importancia de que la Guardia Civil haya sacado de circulación a este treintañero, como supuesto cabecilla de una banda que robó un coche y asaltó con violencia la gasolinera de la BP en El Algarrobo -en plena autovía RM-3-.

El grupo delictivo de Yassin lo componen, al menos, otras tres personas que la Policía Judicial ya tiene identificadas. Lo lógico es que caigan en breve, como su líder, un viejo conocido para las Fuerzas de Seguridad, a pesar de haber nacido en el año 1993.

"Es una persona violenta". "Tiene antecedentes por robos con violencia en casas y comercios y por trapicheos varios", según fuentes de las Fuerzas de Seguridad. En la localidad del litoral murciano donde reside, en Águilas, también le conocen por los altercados que ha protagonizado en el Consultorio Casa del Mar.

"Tiene problemas de salud mental por el consumo de drogas, una especie de esquizofrenia paranoide que le obliga a recibir un inyectable mensual para no sufrir brotes", según precisan fuentes próximas al Servicio Murciano de Salud y las citadas fuentes de las Fuerzas de Seguridad.

El atraco a una gasolinera en Mazarrón que la Guardia Civil le atribuye a Yassin.

La Policía Local ha tenido que ir a su domicilio de Águilas, en más de una ocasión, debido a que "estaba chillando fuera de sí" o "por episodios de autólisis". Tales episodios han llevado a Yassin "a ingresar en el área de psiquiatría" del Hospital Rafael Méndez de Lorca.

Hubo una época donde Yassin pareció encontrar el camino del Islam, dejó de consumir drogas, no estaba activo a nivel delincuencial y su característica barba se la dejó mucho más larga de lo habitual, como símbolo de cumplimiento de la Sunnah -las enseñanzas del profeta Mahoma-. Este cambio de rutinas le situó en la diana de la Brigada de Información que lucha contra el terrorismo yihadista.

"Es un delincuente habitual y multirreincidente, pero se puso muy religioso. Incluso llegó a tener seguimiento por parte de Policía Nacional porque parecía que se había radicalizado con el tema del islamismo", tal y como detallan estas fuentes de las Fuerzas de Seguridad. Pero nada más lejos de la realidad: Yassin volvió a las andadas a sus 32 años.

Prueba de ello es que este miércoles 11 de febrero, un coche sin rotular de la Policía Judicial estacionó cerca de la calle Agravio de Águilas, para arrestarlo. Lo hicieron en presencia de su pareja con la que tiene un niño pequeño, al que en alguna ocasión ha mostrado en sus redes sociales, con un rifle de asalto y una pistola de juguete, junto a este comentario: "Limpiando sus herramientas de defensa personal".

La Guardia Civil ha emitido un comunicado donde sostiene que la detención de Yassin se produce como "cabecilla" de un grupo delictivo, compuesto por otros tres "delincuentes habituales, con un dilatado historial delictivo a sus espaldas". De momento, se les atribuye el asalto violento de una gasolinera BP de El Algarrobo en Mazarrón, a la que llegaron conduciendo un Seat que robaron antes en Molina de Segura.

"Me abordaron a traición cuando estaba reponiendo los yogures, me cogieron por el cuello y me pusieron un machete en el costado. Iban con pasamontañas y gafas de sol para ocultar su rostro. El único que hablaba de los atracadores era el líder y recuerdo lo que me dijo: 'Ni se te ocurra moverte que te rajamos'", según relata un empleado al que cogieron como rehén en aquel atraco, perpetrado un sábado del verano de 2025.

Yassin, entrando con sus dos compinches en la gasolinera que asaltaron en Mazarrón.

- ¿Qué ocurrió cuando le cogieron como rehén?

- Testigo: Eran las ocho de la mañana del sábado y una compañera estaba preparando pan en la cocina y el otro en la tienda. A ambos los tumbaron contra el suelo. A mí me hicieron abrirles cuatro cajas registradoras que tenemos y me dieron un golpe en la cabeza con una bolsa de monedas. Me hicieron una brecha en la cabeza.

El cabecilla me dijo que entrase en la oficina: 'Tiara para adentro a la caja fuerte. Abre la caja que te pinchamos. No te vayas a hacer el valiente'. Me dio dos puñetazos y una patada en el costado. Como vio que para abrir la caja se necesitaban dos llaves maestras que yo no tenía, huyeron en dirección a Murcia.

- ¿Cuál fue el botín que se llevaron?

Unos 3.000 euros en metálico cogieron de las cuatro cajas registradoras.

Los tres atracadores y el cuarto implicado, el conductor del Seat Ibiza, de color negro que habían robado en Molina de Segura. Ese turismo lo dejaron abandonado en una zona de aparcamientos de la Urbanización de Condado de Alhama, para coger otro turismo con el que despistar a la Guardia Civil y continuar con su huida a toda velocidad. Pero la Policía Judicial encontró ese Seat y empezó a tirar del hilo.

La Policía Judicial localizó al dueño del Seat en Molina de Segura, reconstruyó la ruta que hicieron los sospechosos hasta la BP de Mazarrón, tirando de cámaras y confirmaron sus sospechas: "Los integrantes del grupo delictivo permanecieron a la espera, en las inmediaciones de la gasolinera, hasta que se aseguraron de que no había clientes en el interior del establecimiento".

El atraco se perpetró en solo 2 minutos y los investigadores realizaron un análisis tan exhaustivo de la gasolinera que pudieron recabar "indicios" que les permitieron identificar a los integrantes del grupo delictivo. El primero en caer ha sido Yassin, el miércoles 11 de febrero, y que antes de ser trasladado al cuartel, pasó por el Consultorio por el Consultorio Casa del Mar porque tenía consulta en salud mental.

Yassin, durante su detención en su domicilio en Águilas.

La decisión de que pasara antes por el médico se debe a que no se quería correr ningún riesgo con Yassin, dado su carácter volátil del que ponen un ejemplo estas fuentes de las Fuerzas de Seguridad: "En una ocasión recibió tres puñaladas, por ejercer de machaca, para cobrar una deuda por tráfico de drogas".

"Acudió a Calabardina para exigir el dinero y sufrió heridas por arma blanca, pero sobrevivió porque es una persona con fuerza". Tal poderío físico lo exhibe en sus redes sociales, posando sin camiseta y lanzando comentarios donde hace apología -aparentemente- del consumo de sustancias:

"Mi dopamina es ver a todo humano feliz, con lo que le guste consumir y vivir a su manera sin que se lo prohíba ningún otro ser humano por que al fin y al cabo la santa muerte os espera cabrones".

El arresto de Yassin por la Policía Judicial ha colmado de tranquilidad a toda la plantilla de la gasolinera de la BP de El Algarrobo que sufrió el asalto de la banda del machete. "La Guardia Civil nos ha dado una alegría enorme", subraya este trabajador al que cogieron como rehén durante el robo.

- ¿Se ha recuperado de un episodio tan duro?

- Desde entonces, no puedo hacer turnos nocturnos y me he pasado seis meses de baja psicológica porque me han diagnosticado un trauma. Espero que le caiga la mayor condena posible para que a nadie más le pase lo que sufrí.

El detenido me trató como una mierda, no me podía defender y me pegaron y amenazaron de muerte. Eso me afectó mentalmente y me provoca problemas de sueño. Me despierto por las noches con mucho calor.