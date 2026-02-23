El 'milagro' de Antonio: se desploma en el paso de la Beata Piedad de la Cruz y la Policía Local de Alcantarilla lo reanima

La procesión de la Beata Piedad de la Cruz, este domingo, al inicio del recorrido. Ayuntamiento de Alcantarilla

De la expectación por ver la procesión se pasó al pánico por presenciar la muerte de un hombre en directo. Un par de agentes de la Policía Local de Alcantarilla han protagonizado un servicio muy meritorio, tras salvar la vida de Antonio, un vecino de 61 años, desplomado en la calle este domingo, justo en los instantes previos a la salida de la Beata Piedad de la Cruz.

Esta procesión cuenta con muchos devotos en esta localidad murciana, debido a que la Madre Piedad de la Cruz, nacida en Valencia en 1842, y beatificada por el Vaticano en 1984, llegó a fundar una Congregación de Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús, en la calle Amargura de Alcantarilla, para cuidar a pobres, enfermos y huérfanos.

"Justo al inicio de la procesión, un señor de 61 años perdió el conocimiento, en la calle Marqueses de Aledo, ante multitud de personas, incluidos niños", tal y como explican fuentes de Emergencias a EL ESPAÑOL.

El sexagenario en cuestión se llama Antonio, es vecino de Sangonera la Verde, y se desvaneció delante de su hijo, de 35 años. Ni que decir tiene que la secuencia fue de un dramatismo extremo por la preocupación que sufría el hijo y la impotencia que sentían las decenas de testigos que habían acudido a ver la procesión.

Pero ahí es donde surgió la figura de dos policías locales de Alcantarilla que hicieron gala del temple que requiere una situación así. "Parece ser que el hombre se desvaneció porque sufrió un síncope que le provocó la obstrucción de una vía aérea", según detallan fuentes de Emergencias.

"El hijo comenzó a gritar, pidiendo ayuda". La pareja de agentes que ejercía de retén, encabezando la procesión, para verificar que el recorrido se desarrollaba sin incidentes, no dudó ni un segundo en socorrer al sexagenario. "Era un servicio relevante, ante gran cantidad de testigos, y el hijo estaba a punto de desmayarse al ver que su padre no respiraba".

Primeros auxilios

Aquí surge la segunda clave de esta historia: es fundamental la formación que reciben los miembros de las Fuerzas de Seguridad, para practicar correctamente maniobras de primeros auxilios, como una reanimación cardiopulmonar, en situaciones límite como la de este domingo.

"El hombre no respiraba y las compresiones que hicieron los agentes lograron que respirara". Después, Antonio fue evacuado por un coche patrulla al servicio de urgencias donde se confirmó que estaba fuera de todo peligro. "Sufrió una pérdida de conocimiento por atragantamiento".

De modo que la procesión de la Beata Piedad de la Cruz prosiguió con normalidad, y esta vez, el milagro de Antonio corrió por cuenta de dos policías locales para los que algunos vecinos piden que se les conceda una condecoración.