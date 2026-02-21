Hay despedidas que suenan a respiración honda para poder continuar. Después de diecisiete años al frente de La Oreja de Van Gogh y su posterior "salida forzada" de la banda —que desembocó en la vuelta de Amaia Montero—, Leire Martínez vuelve a mirarse al espejo. Y lo hace a través de su primer álbum en solitario, Historias de aquella niña, donde ha elegido "abrazarse a sí misma". A toda ella. A la que fue. A la que es.
Habla de la niña que soñaba con cantar. De esa mirada sin prejuicios. "Hay que rescatar nuestra esencia", insiste. Así, el álbum es un homenaje a esa pequeña Leire a la que mira para entender quién es ella ahora después de la vorágine y volver así a su origen. "Quería mimar a esa niña y, a su vez, mimarme a mí ahora", asegura en una entrevista con EL ESPAÑOL.
Pero el pasado pesa. Más de un año después de su salida del grupo, mira atrás con la intención de pasar página. "Me lo he pasado muy bien y he aprendido mucho", resume, evitativa. Sobre la polémica del regreso de Amaia, matiza: no dijo sentirse "traicionada", sino que "la gente cuenta lo que quiere contar". Y ella ha decidido no vivir instalada en esa conversación.
Sin embargo, Leire reivindica lo que fue y lo que es. "Aunque Amaia compusiera y cantara esas canciones, son mías. Y son mías porque las he defendido, las he mimado y las he cuidado durante 17 años", expresa. Nadie —dice— debería decidir "qué le pertenece y qué no". No quiere formar parte de ese mundo que da y quita.
Ahora, lo más difícil ha sido el cambio. Volver a colocarse. El "'¿y ahora qué?' cuando ya no tienes 20 años". La incertidumbre después de un proyecto gigantesco. Pero la madurez trae herramientas. Más valentía. Menos ruido externo. "Quitarle hierro a muchas cosas", sostiene.
Por todo ello quiere que dentro de diez años este disco le recuerde eso: que lo importante era abrazarse. Y cantar. Sea en un estadio o en una sala pequeña. "¿Mi vida es peor si no hago un Metropolitano? Pues ya está", comenta.
PREGUNTA.– Ha dicho que este disco es "un abrazo a ti misma". ¿Qué parte de Leire necesitaba más ese abrazo?
RESPUESTA.– Toda ella. Con el paso del tiempo vas resignificando momentos y vivencias. Y el abrazo que le das a esa Leire en un momento dado le llegan a la Leire que soy hoy. Es muy importante abrazarse a uno mismo. Y este disco es justo eso. También un abrazo a aquella niña que fui.
P.– ¿Qué conserva intacto la Leire de hoy de aquella niña que empezó soñando con cantar?
R.– Conservo muchas cosas. A veces dejamos de ser lo que éramos cuando nos hacemos mayores, y eso es un error. Hay que rescatar lo que somos y nuestra esencia. Desde la mirada de un niño no hay prejuicios ni hay miedos.
P.– ¿Y qué le canta a esa niña?
R.– Sobre todo, le agradezco. Este álbum es un homenaje a ella y darle ese lugar desde el cariño, el abrazo, la validación, el reconocimiento… Es mimar a esa niña y, a su vez, mimarme a mí ahora.
P.– Habla de sentirse validada, ¿qué ha descubierto ahora como compositora que no había explorado en 17 años?
R.– Pues que tengo mucha más capacidad de la que pensaba yo misma. Quizá pensaba que me iba a costar todo mucho más, que iba a ser un proceso más difícil el hecho de iniciar una carrera en solitario. Me siento agradecida.
P.– ¿Qué heridas o aprendizajes del pasado han marcado más estas doce canciones?
R.– Bueno, creo que todo lo que te pasa en la infancia te marca. Te marca tu familia, te marcan tus amigos, las amistades… Hay muchas cosas que te marcan y que te van dejando heriditas o cicatrices que te hacen ser lo que eres hoy. Y en base a eso entiendes el mundo y vives la vida.
P.– Hablando de cicatrices. Ha pasado más de un año desde su salida de La Oreja de Van Gogh. ¿Qué emoción predomina hoy cuando mira atrás?
R.– Pues que me lo he pasado muy bien y que he aprendido mucho. Y la suerte que he tenido de estar ahí.
P.– Sin embargo, dijo que se había sentido "traicionada" por la forma en que se gestionó el regreso de Amaia. ¿Le queda algo por decir de aquello?
R.– Yo no dije que me había sentido traicionada, dije que si se confirmaban determinadas cosas pues quizá me hubiese sentido traicionada. Pero no fue así.
P.– Entonces, ¿piensa que no se ha entendido su versión sobre su salida del grupo y la vuelta de Amaia?
R.– Lo que creo es que la gente hace su propia lectura y cuentan lo que quieren contar, sin tenerte en cuenta a ti. A la gente le pareció una traición y publicaron que fue una traición. Pero ya he dicho que no me apetece seguir hablando sobre este tema todo el rato.
P.– ¿Y qué ha sido lo más difícil de vivir sin La Oreja de Van Gogh?
R.– Lo más difícil es el cambio que supone, y el adaptarte a una nueva realidad. Cuesta volver a colocarse. Y también las incógnitas que se abrían. El "¿y ahora qué?". Tampoco tengo ya 20 años y no sabes qué va a ser de ti ahora.
P.– ¿Mucha incertidumbre por venir también de un grupo tan exitoso y querer cumplir esas expectativas en solitario?
R.– Sí, pero tampoco le dediqué mucho tiempo, la verdad.
P.– Ha dicho que estará vinculada a La Oreja de Van Gogh toda la vida. ¿Seguirá cantando las canciones del grupo? Las suyas…
R.– Seguiré cantando las mías y las no mías. ¿Cuáles son mías? ¿Porque las cantara Amaia no son mías? Aunque Amaia compusiera y cantara esas canciones, son mías. Y son mías porque las he defendido, las he mimado y las he cuidado durante 17 años. No estuve en el momento de la composición pero claro que son mías.
P.– ¿Siente que hay gente que no estaría de acuerdo en que siguiera defendiendo esas canciones?
R.– Yo no quiero formar parte de este mundo en el que la gente te da y te quita. Es decir, en el que la gente decide qué es tuyo y que no es tuyo. No voy a aceptar eso, lo siento.
P.– ¿Cómo le gustaría que se recordara su etapa en el grupo?
R.– Pues que he sido una de las cantantes de La Oreja de Van Gogh y entiendo que el tiempo que he estado en el grupo he cuidado mucho del proyecto. Eso, nada más. No necesito nada más. Lo que he hecho, nada más.
P.– Y el orgullo absoluto de haber formado parte de una banda icónica, ¿no?.
R.– Sí, con orgullo y con respeto sobre aquella etapa.
P.– Ya ha dicho que no hay rencillas por lo que ocurrió y que tiene el alma en paz. ¿Qué importancia tiene esa forma de entender esta situación para encontrar su lugar?
R.– Yo creo que en la vida emocional de las personas es importante buscar el equilibrio entre saber quién y qué quieres. Aunque no lo sepas todo. Pero cuanto más sabemos de nosotros y más exploramos y reflexionamos sobre nosotros mismos y nos miramos al espejo para saber quienes somos, es probable que menos nos equivoquemos a la hora de tomar decisiones.
P.– ¿Se siente más valiente ahora para tomar decisiones, haciendo lo que dé la gana, sin pensar en lo que la gente piense?
R.– Probablemente, sí. Porque ahora tengo herramientas que me permiten quitarle hierro a muchas cosas. Y preocuparme menos por el qué dirán. Y esas herramientas te las da la madurez.
P.– ¿Qué le hace feliz en la vida?
R.– Disfrutar con lo que hago y sobre todo poder compartirlo con los míos. Con mi familia, con mis amigos, con la gente que forma parte de mi equipo.
P.– Ahora empieza una gira, donde también visitará Latinoamérica. ¿Cómo afronta la gira de esta nueva etapa?
R.– Pues estoy muy feliz de volver a los escenarios, de reencontrarme con el público, y es muy divertido y se mueven muchas emociones. Es alucinante. Y son cosas que sólo sientes cuando te subes a un escenario. Para mí hacer un gira es un sueño. Y encima cruzando el charco y visitando países… Mucha ilusión.
P.– Rubén Pozo, el ex de Pereza, también inició una carrera en solitario después de la ruptura. Decía que no sólo no le importaba volver a tocar en salas, sino que lo prefería. Y ponía de ejemplo que el mejor Dylan se escuchaba en garitos. ¿Usted tiene la ambición de querer llenar grandes estadios ahora?
R.– ¿Te puedo hacer una pregunta?
P.– Claro.
R.– ¿Crees que mi vida es peor si no hago un Metropolitano? Pues ya está (risas).
P.– Hablamos del pasado, del presente, y quiero que vayamos al futuro. Si dentro de diez años vuelve a escuchar este disco, ¿qué le gustaría que le recordara?
R.– Creo que para mí este disco va a suponer no olvidarme lo importante que es cuidarme. Y cada vez que vuelva a él yo creo que me recordará a eso. A veces con la vorágine de la vida y del día a día nos descuidamos un poco.
P.– Habla mucho de salud mental y la importancia que tiene el autocuidado. Esta vida del artista, siempre tan expuesta, termina haciendo mella, ¿no?
R.– Es que más allá de a qué nos dediquemos somos personas, y nos tenemos que cuidar mucho. Para mí la salud mental es la más importante y todo lo demás está supeditado a ella. Hay cosas que lógicamente son genéticas o biológicas, pero si tú estás bien emocionalmente, te garantizo que habrá mucha menos sintomatología.