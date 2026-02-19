La Guardia Civil estrecha el cerco por los disparos "con una Ak-47" a una casa de Gerena: "Es un ajuste de cuentas de narcos"

Un grupo de agentes de la Guardia Civil frente a la fachada de la casa de Gerena que ha sido tiroteada.

Los vecinos de la Urbanización Jardines de Gerena ya saben cuál es el sonido de una AK-47 y lo han aprendido a las bravas: unos narcos han convertido la fachada de una casa en un queso gouda.

"Han disparado una ráfaga de balas para asustar y dar un aviso, pero no para matar a nadie". "Parece que se trata de un ajuste de cuentas", tal y como explican fuentes de la Guardia Civil a EL ESPAÑOL.

La Policía Judicial llega a esa conclusión porque "realizaron más de 30 disparos, sin causar heridos". Los impactos dieron en la fachada de una zona de casas adosadas de dos plantas, en la calle Campanilleros de la Urbanización Jardines. “La investigación está bastante encaminada”.

De hecho, la Policía Judicial "tiene identificado el coche" en el que se desplazaron los sospechosos de este tiroteo que ha conmocionado a los cerca de 8.000 vecinos de este pueblo de Sevilla. Así lo demuestra el audio de la contundente ráfaga de disparos al que ha accedido este diario.

Los 30 disparos contra la fachada de una casa en Gerena.

Los investigadores han recogido casquillos de bala en la calle y en la fachada. Todo apunta a que los autores "emplearon un arma de guerra", con munición "del calibre 5.56 o 7.62", propia de un fusil de asalto. "Parece que se trata de una AK-47", tal y como indican fuentes del Instituto Armado.

La AK-47 fue el fusil oficial de la Unión Soviética entre 1949 y 1978, lo que lleva a los investigadores a pensar que su procedencia puede estar vinculada a alguna banda de Europa del Este o de América del Sur. De forma que se refuerza la teoría de que este violento episodio ocurrido durante la madrugada del miércoles, "podría vincularse" con el mundo del narcotráfico.

"Vaciaron uno o dos cargadores en la fachada de unas casas situadas entre los números 1 y 3 de la calle Campanilleros. Esto ha sido un aviso, para decir 'aquí estamos nosotros', bien porque los autores de los disparos han sido víctimas de un vuelco, se les adeuda una cantidad fuerte de dinero o de droga, incluso puede tratarse de una disputa interna entre familias que se dedican al tráfico de drogas”.

De modo que la Guardia Civil trabaja con la hipótesis de que se trata de un ajuste de cuentas entre narcos. Las pesquisas se centran en aclarar la actividad a la que se dedican los propietarios de las casas tiroteadas. De momento, la reconstrucción preliminar de los hechos sería la siguiente:

Entre las 2.30 y las 2.50 de la madrugada de este miércoles, un turismo se adentró por la calle Campanilleros. "Como mínimo iban dos personas en el vehículo. Una ejercía el rol de conductor y la otra el de pistolero, con un arma de guerra de gran calibre". "El autor de los disparos debió descender del coche, de lo contrario los casquillos de la munición no habrían caído en la calle", según detallan estas fuentes.

"Además, la trayectoria y la altura de los impactos de bala en la fachada indica que realizó una ráfaga de disparos de pie, sobre la vía pública, no sentado desde un vehículo y a través de la ventanilla".

La Guardia Civil, la madrugada del miércoles, tras registrarse los disparos en Gerena.

A continuación, el servicio de emergencias 112 recibió la primera llamada de alerta, unos minutos antes de las tres de la madrugada. El vehículo sospechoso pudo emprender varias rutas de huida, ya que esta zona residencial de Gerena está a unos 12 kilómetros de la capital sevillana. Además, está cerca de la autovía en dirección a Mérida o Huelva.

"Alguna bala entró en una vivienda, pero no hubo ningún herido porque la mayoría de los impactos de la munición que tienen cierto grosor, se concentran entre cuatro ventanas de la fachada, a distintas alturas".

La Guardia Civil trabaja sin descanso para dar con los autores de este episodio que ha generado un sentimiento de inseguridad y alarma social entre los vecinos de Gerena.

También ha levantado ampollas en las asociaciones profesionales del Instituto Armado, para las que llueve sobre mojado en su indefensión para combatir el mundo del narco, por el trasiego de narcolanchas por el río Guadalquivir y el armamento cada vez más pesado del que disponen estas organizaciones criminales.

"Profesión de riesgo"

"En la provincia de Sevilla es necesario un refuerzo de 500 agentes, para prestar un servicio digno de seguridad ciudadana", según denuncia la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). "A ver si va a tener que morir alguien para que la Subdelegación del Gobierno atienda la petición que hizo el Ayuntamiento de Gerena para aumentar la plantilla de los cuarteles".

"Hay ocasiones en las que solo están operativas dos o tres patrullas para cubrir 16 localidades que suman más de 150.000 vecinos: Gerena, Alcalá del Río, Aznalcóllar, El Ronquillo...". Desde AUGC consideran que ante el creciente incremento de la actividad del narcotráfico tanto en tierra firme como por el río Guadalquivir con narcolanchas, con tripulantes con armas pesadas, el Ministerio del Interior debe responder con contundencia.

"Es necesario declarar profesión de riesgo a la Guardia Civil, dotar a los agentes de más medios materiales de protección, mejor armamento y mejores coches patrulla para las persecuciones ". "Lo que ha ocurrido en Gerena es un despliegue de violencia del crimen organizado y su impunidad es vergonzosa".