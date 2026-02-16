Los vídeos que cuestionan la versión de Salma, que dijo estar secuestrada por 'El Coletas' en Murcia: la dejó y ella se vengó

Alberto besando a Salma, en una celebración familiar, el 1 de noviembre de 2025 cuando en teoría estaba secuestrada.

Alberto 'El Coletas' sostiene que él y su novia, Salma, se pasaban el día colocados -a base de cocaína, hachís y éxtasis- en su casa en la huerta del Carril de los Palomas. EL ESPAÑOL ha accedido al contenido de la declaración que ofreció el acusado de secuestrar a su novia durante dos años y su versión se parece a la de ella como el día a la noche.

Salma narró a la Policía Nacional que durante su cautiverio sufrió supuestamente palizas, insultos, amenazas de muerte y violaciones de todo tipo. La magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer decretó el ingreso en prisión de Alberto S. M, alias 'El Coletas', de 54 años, por detención ilegal y delitos continuados de malos tratos, amenazas, coacciones y agresión sexual.

Pero Rafael Carmona, abogado de Alberto, avanza que va a solicitar "la puesta en libertad" de su cliente, aportando una serie de pruebas consistentes en vídeos y fotos, así como la declaración de dos testigos, para "demostrar que no se ha producido ningún secuestro".

Este diario ha accedido en exclusiva a uno de esos vídeos con los que el letrado quiere cuestionar los 680 días de cautiverio de Salma. En las imágenes, esta joven marroquí, de 38 años, aparece fuera de los muros de la bautizada como casa de los horrores del Carril de los Palomas en San José de la Vega (Murcia).

El vídeo está fechado el 1 de noviembre de 2025 y Alberto besa a Salma en una celebración familiar. "Esta señora ha hecho una vida normal en la casa de mi cliente". "Cada día que mi cliente pase en prisión es un día que está privado de libertad injustamente", subraya Rafael Carmona.

Alberto 'El Coletas' besa a Salma, en una celebración familiar, el 1 de noviembre de 2025.

A Salma se la dio por desaparecida el 1 de abril de 2024 y escapó de su presunto cautiverio en la casa de Alberto 'El Coletas', un 10 de febrero de 2026, después de saltar la valla y llegar a casa de Juan: un amigo de esta joven marroquí y que se encargó de acompañarla hasta el centro de salud del Barrio del Infante en Murcia, debido a que presentaba lesiones.

"En ningún momento la he maltratado", tal y como aseguró Alberto 'El Coletas' en la Ciudad de la Justicia. "Todo esto es una represalia y una venganza por echarla de casa y terminar la relación".

Alberto tiene antecedentes por tráfico de drogas y violencia de género sobre su exmujer, pero en su declaración en sede judicial sostuvo que "no he tocado" a Salma, "ni la he amenazado ni la he insultado".

La versión de los hechos ofrecida por el presunto secuestrador de Salma (Marruecos, 1987) habla de una relación que empezó siendo amistosa y que pasó a ser de tipo sentimental. Así lo explica 'El Coletas', respondiendo a preguntas de la juez, de la Fiscalía, la abogada de Salma y su abogado defensor, Rafael Carmona.

Alberto detalla que Salma llevaba "unos cuatro años" residiendo en la Región de Murcia y la conoció porque fue pareja de un amigo en común. Aquel noviazgo se rompió a causa de las peleas de ambos por el consumo de drogas y 'El Coletas' afirma que "acogió" a esta mujer marroquí. Es decir, sostiene que Salma acudió libremente a su casa en la huerta del Segura y durante la convivencia "surgió" una relación sentimental.

Aquí es donde entra en juego el segundo vídeo que aportará el letrado Rafael Carmona, para pedir la puesta en libertad de su cliente: Alberto 'El Coletas'. En las imágenes figura Salma, sonriente, celebrando su 38 cumpleaños, en la famosa casa de los horrores del Carril de los Palomas. A su lado, aparece José, amigo de Alberto y también detenido por la Policía Nacional como supuesto cooperador, por encubrir el secuestro.

Salma, junto a José, otro de los detenidos, celebrando sonriente su 38 cumpleaños.

En el vídeo, Alberto le canta cumpleaños feliz a Salma, arreglada y maquillada para la celebración. Ella se fuma un pitillo mientras canta, antes de soplar las velas de su tarta, acompañada de una botella de vino rosado.

A lo largo de su declaración en los juzgados, Alberto afirmó que durante su noviazgo con Salma le compró un móvil y un patinete eléctrico, para desplazarse por la pedanía murciana de San José de la Vega. Estos presuntos regalos pagados con el dinero que se ganaba haciendo chapuzas, como electricista, albañil, fontanero, incluso recogiendo chatarra, los puso como ejemplo de que ella podía comunicarse con su familia y moverse con libertad fuera de la casa.

"Todos los días íbamos mal: bebidos y drogados", según confesó 'El Coletas', para resumir el contexto que marcaba la convivencia diaria. También insistió que no violó a su novia después de atarla a una camilla: "Las relaciones eran consentidas". Incluso llegó a matizar que a la vista de su edad, 54 años, y de sus hábitos con los estupefacientes, no podía mantener mucho sexo con su novia treintañera por la falta de libido. "Iba colocado".

El informe forense tendrá la última palabra para aclarar si hubo violaciones o no. Lo que está claro es que drogas sí había en la casa porque la Policía Nacional intervino un gramo de cocaína y cien gramos de hachís durante el registro.

Alberto también negó que Salma huyera de su casa. Todo lo contrario, 'El Coletas' relató a la magistrada que "cuatro o cinco días antes" del martes 10 de febrero, le dijo que quería "dejar la relación", instó a Salma a que se marchara de su casa en San José de la Vega y ella supuestamente le amenazó: "Me dijo que me iba a llevar por delante a mí y a toda mi familia".

La valla que saltó Salma con la ayuda de una escalera, tenía pinchos que se podría haber clavado durante su huida. Badía

'El Coletas' trató de probar su relato afirmando que nunca supo que su novia se había fugado: "Yo estaba durmiendo la siesta cuando ella se marchó". Y añadió que no salió a buscarla porque, simplemente, "estaba esperando a que regresara". Pero Salma no regresó el pasado martes, y solo 24 horas después, los miembros de la UFAM se presentaron en el Carril de los Palomas para arrestar a Alberto.

Esta versión choca con el parte de lesiones que presentaba Salma, con moratones y sin visión en su ojo izquierdo, cuando llegó al centro de salud del Infante, el martes 10 de febrero, acompañada de su amigo Juan. Esa es una de las pruebas, junto a la declaración de la mujer marroquí y el atestado de la UFAM, que valoró la magistrada para decretar el ingreso en prisión de este hombre con antecedentes por violencia de género.

"Ella no tenía esas lesiones en mi casa". "No sé lo que hizo desde que se salió de mi casa y llegó a urgencias", según divagó Alberto 'El Coletas'.

El letrado Rafael Carmona avanza que pedirá el historial clínico de Salma, para demostrar que esas lesiones no se las causó su cliente. "Ella es una mujer propensa a presentar morados porque tiene problemas de circulación y el problema de visión del ojo ya lo tenía de antes".

- ¿En qué apoyará su petición para solicitar la puesta en libertad de su cliente?

- Rafael Carmona: Al iniciar la relación sentimental, la denunciante acudió con mi cliente a una comisaría, acompañada de María, para indicar que ella no estaba desaparecida. Además, esta mujer, María, que es la limpiadora de la casa de Alberto, también acompañó a Salma a un hospital de Murcia porque sufrió una caída, se cortó un ojo con la lentilla y mi cliente no podía llevarla porque iba drogado para conducir.

En dos ocasiones, esta mujer ha tenido la oportunidad de denunciar su secuestro y no lo ha hecho. La primera vez, en una comisaría rodeada de policías, y la segunda, con los médicos que la asistieron. Estuvo sola y podría haber denunciado.

Esta señora ha hecho vida normal, ha disfrutado de celebraciones familiares, restaurantes y visitas a centros de ocio. Mi cliente mantenía a esta mujer con los pocos recursos de los que disponía y a principios de febrero, le dijo que no estaba dispuesto a aguantar sus cambios de actitud, ni su forma de comportarse. Estaban en una crisis y mi cliente quería romper la relación.

Salma, en una imagen difundida por el Centro Nacional de Desaparecidos.

- ¿Cómo demostrará que Salma supuestamente actuó por venganza?

- Rafael Carmona: Voy a citar a declarar a una pareja de amigos de Alberto y Salma. Ellos podrán acreditar que en sus dos años de secuestro estuvieron con ella comiendo en un restaurante, que la veían en el patinete que le regaló mi cliente o que estuvo siete días de veraneo, en Los Urrutias, en la embarcación que tiene Alberto, como en una pequeña luna de miel.

También estuvo con mi cliente en Lo Pagán, en restaurantes y acompañándole porque iba a arreglar una embarcación. Además, cuando dice que se escapó de la casa se fue a una parada de autobús, no pidió auxilio a nadie. Se subió a un bus para ir al Barrio del Infante a casa de Juan.

- Entonces, ¿cómo es posible que la Policía también haya detenido a la hija de su cliente, a la limpiadora de su casa, María, y a su amigo, Pepito?

- A Celia y a María las arrestaron para demostrar su teoría de que cuando Salma salía de casa, siempre iba acompañada, como si la estuvieran vigilando. Pero Celia iba a casa de su padre a visitarlo y hay fotos de ella con Salma, el pasado verano, en bañador, sin que se le vean lesiones.

El único papel de María era limpiar la casa de Alberto y la arrestan porque es la persona que la acompañó a la comisaría y al hospital porque mi cliente no podía conducir por las drogas. Puedo avanzar que una vez que han declarado como investigadas en el juzgado, pediré el sobreseimiento de la causa para ellas, porque la propia Salma en su declaración dijo: 'En ningún momento me tenían controlada'.

Salma, en una de las fotos que aportará el abogado a la causa.

El letrado atiende a este diario, en su despacho, mientras está preparando su escrito para solicitar que se archiven las actuaciones contra Celia, hija de Alberto, y María, la limpiadora. Prueba de ello es que muestra al periodista fotos fechadas los días 28 de junio, 3 y 7 de agosto, y 29 de noviembre, en las que aparece Salma sin lesiones, posando junto a la hija de su pareja. Eso sí, siempre aparece en el patio, dentro de la casa. Nunca en la calle.

El contenido de estas imágenes junto a los vídeos que aparecen en este reportaje, así como la declaración de esos testigos, serán aportadas por el abogado de 'El Coletas', para intentar tumbar la investigación de la Unidad de Atención de Familia y Mujer (UFAM) que se saldó con la detención de su cliente, así como de su hija, Celia, la limpiadora de su casa, María, y su amigo y chico de los recados: José, alias 'Pepito'.

Precisamente, 'Pepito' será el siguiente en prestar declaración en un caso que ha conmocionado a todo el país.