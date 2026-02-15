'Julito' Martínez, el mejor "moro" de las fiestas de Elda y "hombre para todo de Zapatero", atrapado por los pagos de Plus Ultra

Casi 400 kilómetros separan el barrio alicantino de La Fraternidad de la sede central de la Policía Judicial. Julio Martínez Martínez (Elda, Alicante, 58 años) pasó de recibir un premio al "moro musulmán" del año a que los agentes de la Policía Nacional le colocaran los grilletes.

La vida de 'Julito' -como se le conoce coloquialmente en los círculos más estrechos- ha dado un giro de 180 grados en cuestión de apenas dos meses. La soga policial echada al cuello cada vez se estrecha más.

Saltó al ojo mediático el pasado 11 de diciembre, cuando los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) lo detuvieron por su presunta implicación en el denominado caso Plus Ultra.

La trama salpica, además de a otros empresarios vinculados con la aerolínea venezolana, a un "amigo suyo": José Luis Rodríguez Zapatero.

"Hombre para todo"

'Julito' siempre ha defendido que su relación con el expresidente socialista se basa estrictamente en un vínculo deportivo. El empresario eldense aseguró que salía a correr con regularidad con Rodríguez Zapatero.

Y lo cierto es que una de esas supuestas quedadas de running se produjo en el monte de El Pardo, situado en el distrito madrileño de Fuencarral, a 72 horas de ser arrestado por los agentes antiblanqueo.

La imagen, revelada por el diario El Debate, puso en entredicho este nexo entre el alicantino y el exlíder del PSOE.

Agentes de la Policía Nacional custodian la entrada a la sede en Madrid de Plus Ultra mientras los miembros de la UDEF practican los pertinentes registros. Efe

Gente conocedora de esta "amistad" sostiene que 'Julito' se convirtió en el "hombre para todo" de Rodríguez Zapatero durante una etapa de su vida. Y no solo en el terreno recreativo, sino también en el social, asistiendo a fiestas y cumpleaños.

El expresidente del Gobierno también rechazó cualquier tipo de vínculo con el cerco judicial a la aerolínea Plus Ultra que salpica a su colega.

Como ya informó EL ESPAÑOL sobre el caso, fuentes del entorno del exdirigente socialista sostuvieron que "Zapatero ni siquiera ha tenido nunca relación ni con el presidente ni con el consejero delegado de la compañía". Estos dos hombres son Julio Martínez Sola y Roberto Roselli.

Lo cierto es que 'Julito', por su parte, no está alejado del mundo de los negocios, ya que ostenta un amplio abanico empresarial.

'Julito' figura, atendiendo a la documentación mercantil consultada por EL ESPAÑOL, como administrador único en una veintena de empresas.

La gran mayoría de ellas cuentan con su domicilio social en la calle de la Carrasqueta, en su localidad natal de Elda. En la citada dirección, según lo publicado por los medios locales, se halla una nave industrial.

Tiene alquilado este espacio, ubicado en el polígono industrial Salinetas del municipio de Petrer, colindante con Elda, por unos 500 euros al mes, según publica Información.

El local es propiedad de unos pintores. Allí, poca actividad hay, salvo en el espacio que comparte con una compañía que dedica su actividad comercial a las fiestas de Moros y Cristianos, una de las citas imperdibles de 'Julito'.

Mejor "cabo moro"

Nunca falla. Vestido con amplios ropajes en tonos marinos y rojizos, Julio Martínez Martínez se sumergió de lleno en una de las festividades más típicas de Elda: los Moros y Cristianos.

Tanta es su implicación en la ceremonia, que durante las fiestas de 2014 se alzó con uno de los galardones más laureados.

A la derecha, el empresario alicantino y amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, Julio Martínez Martínez, recoge su premio como "mejor cabo moro" en las Fiestas de Moros y Cristianos de Elda (Alicante) de 2014. E. E.

"El premio al mejor cabo moro fue para el cabo de la comparsa de Musulmanes, Julio Martínez Martínez por su positiva evolución como cabo de su escuadra", recoge una de las crónicas redactadas por la Junta Central de Comparsas de Moros y Cristianos de Elda.

Ha participado en anteriores ocasiones como cabo de escuadra, pero solo consiguió el mencionado premio en 2014.

Y a pesar de que acude con regularidad a la fiesta de Moros y Cristianos y los eldenses le definen como una persona "carismática, simpática y muy sociable", se marchó hace años a Madrid.

Ya en la capital, una de las sociedades estrella de 'Julito' es la que le ha puesto en el punto de mira judicial.

Consultoría a Plus Ultra

La sociedad Análisis Relevante SL actuaba de consultoría para la aerolínea venezolana Plus Ultra, como ya publicó EL ESPAÑOL.

En este sentido, junto con otras dos de sus mercantiles, IOT Domotic Europe SL y Voli Analítica SL, cobró 458.000 euros de Plus Ultra en cinco años, casi la misma cantidad que Martínez pagó a su amigo Zapatero.

Análisis Relevante SL tiene su domicilio social en la madrileña calle de Diego de León, a la altura del nº 35. En la entidad, 'Julito' figura como administrador único.

Esta firma, además, figura como uno de los clientes de la agencia de comunicación que regentan las hijas de Zapatero, Laura y Alba Rodríguez Espinosa.

La agencia en cuestión, Whathefav, sitúa su domicilio social en el distrito madrileño de Tetuán. Las primogénitas del exmandatario socialista aparecen como administradoras únicas de esta.

Por otro lado, IOT Domotic Europe SL centra su actividad comercial en el "análisis y desarrollo de aplicaciones informáticas". Esta se encuentra ubicada en la localidad alicantina de Petrer.

Y Voli Analítica SL, por su parte, actúa como "bróker de vuelos comerciales, de cargas y de aviación en general".

Ninguna empresa de las que Julio Martínez Martínez aparece como administrador único ha recibido subvenciones estatales, a excepción de una.

Agropecuaria Lucena SL percibió una subvención equivalente a 596,60 euros. Fue concedida el pasado 31 de marzo de 2023 por parte del Fondo Español de Garantía Agraria, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Desechado

EL ESPAÑOL publicó en exclusiva que la aerolínea Plus Ultra prescindió de 'Julito' cuando el juez instructor de la causa empezó a investigar el rescate. Más tarde, al dar carpetazo al caso, volvieron a contratarlo.

Según la contabilidad y la documentación interna de la aerolínea a la que ha tenido acceso este periódico, Plus Ultra firmó dos contratos de "asesoría y consultoría" con la empresa Análisis Relevante SL.

Esta es la sociedad principal del amigo íntimo de Zapatero y de la que el expresidente también ha reconocido haber cobrado por trabajos de "asesoría global".

Por estos trabajos de "asesoría y consultoría", 'Julito' Martínez cobró 249.000 euros más IVA.

Esto supone más de la mitad de los 458.967 euros que el amigo del expresidente ha cobrado entre agosto de 2020 y noviembre de 2025 de Plus Ultra.