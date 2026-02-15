Ekaitz Sirvent, el jefe de ETA convertido en profesor de Ética de niños entre 12 y 16 años en el instituto de Elgoibar

Los presos de larga duración a punto de ser excarcelados tienen dos grandes inquietudes relacionadas con la familia y con el trabajo. Las dos preguntas habituales son: ¿cómo me recibirán los míos? y ¿quién me empleará con los antecedentes que tengo?

Ekaitz Sirvent Auzmendi, que en abril cumplirá 47 años, tenía la primera respuesta asegurada. En la puerta de la prisión francesa de Mont-de-Marsan le esperaba con ansiedad su núcleo familiar, con la abuela incluida. La foto, publicada el 28 de mayo de 2022, perpetuó el momento de alborozo. Apareció, como en otros muchos casos, en la web de Etxerat.

Etxerat es una asociación de la izquierda abertzale que agrupa a familiares de presos de ETA. Una foto así en una web de este tipo no parece la mejor tarjeta de presentación para conseguir trabajo en un centro educativo. Y, sin embargo, sucedió.

Aunque eso nunca lo sabremos, probablemente Ekaitz, condenado en Francia a 18 años de prisión de los que cumplió 13, sintió un pequeño vahído, producto del gozo y de la incredulidad, al entrar en la sala de docentes del Instituto de Elgoibar (Guipúzcoa) y tomar posesión de su plaza, en prácticas, como profesor de Filosofía y Ética. Solo habían pasado algo más de tres años desde que el etarra abandonara el centro penitenciario, situado en Las Landas francesas.

Una incredulidad, de carácter muy diferente, habrían sentido el resto de profesores el pasado 1 de septiembre de 2025 de haber sabido que el 'nuevo' recién llegado, de nombre Ekaitz, había sido uno de los jefes principales de ETA hasta ser detenido en París el 10 de abril de 2009.

Pistola al cinto, una Smith & Wesson calibre 38, fue capturado por la policía francesa, en colaboración con la española, nada más bajarse de un TGV (tren de alta velocidad) procedente de Burdeos.

Probablemente hasta hoy mismo, en que se publica esta información exclusiva de EL ESPAÑOL, una buena parte de los compañeros de Sirvent Auzmendi seguían sin conocer la dimensión oculta del nuevo profesor de Filosofía y Ética. Menos idea tienen aún los padres de los 650 alumnos de este centro público, bien considerado por su nivel educativo, en el que todas las clases se dan en euskera, menos la asignatura, claro está, de Lengua y Literatura española.

¿Por dónde empezar a escribir cuando se descubre, como lo hace hoy este diario, que un jefe etarra da clases de Ética y Filosofía a alumnos de entre 12 y 16 años? ¿Comenzamos por lo que hizo en sus muchos años de militancia en la banda terrorista o por los contenidos de las clases que da ahora, y de la manera en la que puede influir en el pensamiento de sus jovencísimos alumnos?

En el Boletín Oficial del País Vasco

Antes de nada conviene adelantar que Ekaitz, con una doble licenciatura en Sociología y en Ciencias Políticas, aprobó las oposiciones en Euskadi como profesor de secundaria en otoño de 2023.

Según aparece registrado en el Boletín Oficial del País Vasco, con fecha 12 de mayo de 2025, "Sirvent Auzmendi, Erkaitz" se convirtió en profesor de secundaria, en la rama de Filosofía, como funcionario en prácticas.

Recorte del Boletín Oficial del País Vasco del 12 de mayo de 2025 en el que se adjudica la plaza de profesor a Ekaitz Sirvent.

El trecho vital de Sirvent Auzmendi, considerado por algunos medios como el último ideólogo de ETA, es enorme: de ser detenido en la estación parisina de Montparnasse en 2009, provisto de una valiosísima documentación de la organización etarra, con una pistola robada en 2006 en una armería de Nimes y con una identidad falsa para hacerse pasar por un guardia civil, a entrar en 2025 de enseñante en el instituto de Elgoibar (Guipúzcoa).

Una distancia tan increíble como la que hay entre formar parte de una organización terrorista, dedicada a matar, secuestrar y extorsionar, a enseñar la ética de Aristóteles o de Kant, ninguno de los cuales justificó medios brutales y terroristas para conseguir un fin; en el caso de Ekaitz, la independencia vasca.

Sirvent Auzmendi no fue un militante más de ETA tras llegar a Francia en septiembre 2002, después escapar de una operación policial en el País Vasco en la que fueron detenidos varios compañeros suyos.

Nacido el 27 de abril de 1979 en Ordizia (llamada Villafranca de Oria hasta 1970), Sirvent escaló aceleradamente posiciones en el aparato logístico de ETA a la velocidad con la que cambiaba la cúpula etarra tras sucesivas y precisas actuaciones policiales entre 2000 y 2009.

Según informes policiales, Ekaitz Sirvent se convirtió en un personaje central del aparato logístico de ETA desde mediados de la primera década del 2000.

Centralizó todo el proceso de falsificación de documentos, una pieza clave en la operativa de la organización criminal. Sin cometer delitos de sangre de manera directa, al menos que se sepa, Sirvent estaba al nivel de personajes como el temible 'Txeroki', jefe del aparato militar hasta su detención de 2008 y ahora en régimen de semilibertad, o de 'Thierry'.

Si hubiera alguna duda sobre el papel capital en ETA del actual profesor en prácticas de Elgoibar, basta con saber la documentación que se le incautó en el momento de su detención en París.

Según informaciones refrendadas por este periódico en fuentes policiales, al ser capturado llevaba un ordenador portátil con información personal; 10 lápices de memoria USB; tres discos externos; una treintena de CD-Rom duros; documentos falsificados de identificación; anotaciones con posibles futuros objetivos, entre los que aparecían políticos, periodistas y civiles de diferentes profesiones, sobre todo empresarios.

También portaba un listado con la última extorsión masiva que hizo ETA pidiendo el 'impuesto revolucionario'. El lote incautado incluía varios borradores de un comunicado del grupo terrorista, más la versión final que la organización publicó días después de la detención de Ekaitz.

En este comunicado se reivindicaban cinco atentados perpetrados en España en meses anteriores, más la correspondiente liturgia ideologizante y doctrinaria reclamando diálogo y la apertura de un proceso político de negociación con el "opresor" Estado español.

El nivel de información sensible que portaba Sirvent Auzmendi al ser detenido hace pensar que, en aquel momento, era el jefe máximo del aparato logístico de ETA y quizás responsable a la vez del aparato político, que con el militar constituían los tres pilares de Euskadi Ta Askatasuna (ETA).

Jefe del brazo logístico de ETA

Por tanto, el ahora funcionario y profesor en prácticas de Elgoibar, pueblo éste en el que nació y vive Arnaldo Otegi, debía formar parte de la restringida dirección ejecutiva de ETA, que tomaba decisiones como matar. De hecho, dos meses después de ser detenido Ekaitz, murieron dos guardias civiles en un atentado. Dos entre más de 850 asesinatos de la banda criminal.

El brazo logístico de la organización fue siempre capital en el funcionamiento de ETA al proporcionar documentación falsa a los etarras 'liberados' (es decir, a sueldo), matrículas de coches para moverse, placas de diferentes cuerpos policiales para camuflarse, alojamientos para esconderse, repuestos de armas, explosivos, munición… para atentar y matar, o zulos para esconder a secuestrados y guardar bombas. Ahí, en el centro, estuvo Sirvent varios años.

Por eso cuando los cuerpos de seguridad españoles y franceses daban un 'hachazo' al aparato logístico de ETA con detenciones y material valioso, lo celebraban como si les hubiera tocado el Euromillón.

Imágenes de Ekaitz Sirvent de joven.

Al fin y al cabo, el aparato logístico donde Ekaitz echó cientos de horas, abastecía y sostenía la actividad etarra. Los comandos del aparato militar, los que mataban, se quedaban 'ciegos' y más vulnerables al caer quienes proporcionaban avituallamiento, camuflaje y escondites.

No consta que Ekaitz (un nombre que significa 'Tormenta' en español y no tiene equivalencia en el santoral) hiciera uso de un arma para disparar durante su trayectoria de más de dos décadas en ETA.

Eso sí, generalmente, cuando los dirigentes etarras viajaban a París, llevaban la pistola. No para pegar tiros, sino como blindaje judicial. Para que, en caso de detención, no fueron extraditados a España 'ipso facto'. Ir armado era un delito que superaba la simple consideración de asociación de malhechores. Y eran juzgados en Francia.

Si Sirvent ese día -el 10 de abril de 2009, Viernes Santo- no hubiera llevado una pistola en París es probable que hubiera sido extraditado de manera rápida a nuestro país. En tal caso, los delitos en España pendientes de cuando huyó a Francia en 2002 no habrían prescrito, como sucedió en 2022. Lo cual habría complicado presentarse a las oposiciones a profesor y, quizás, hoy Ekaitz no sería docente en Elgoibar.

La vida del profesor

Pero, ¿cómo es la vida actual del ahora profesor del instituto público en Elgoibar? No consta que tras volver al País Vasco en 2022 fuera homenajeado como ha sucedido con otros 'gudaris' etarras excarcelados al regresar a su pueblo. En 2021, eso sí, hubo una manifestación en Zarautz, convocada por las juventudes de Sortu, pidiendo su excarcelación.

Su perfil social en estos meses de atrás ha sido bajo. Ahora recorre cada día los 31 kilómetros que separan Zarautz, donde vive, de Elgoibar. Poco más de 25 minutos por la AP-8.

Concentración convocada por Ernai, las juventudes de SORTU, a favor del preso etarra Ekaitz Sirvent portando una pancarta en la que puede leerse “Ekaitz etxera. Maite zaitugu” (Ekaitz a casa. Te queremos), el 26 de noviembre de 2021 en Zarauz (Guipúzcoa). Covite

En sus clases de Ética habla de racismo, de homofobia, de lenguaje no sexista… y se adentra en grandes conceptos como la libertad, la razón, la moralidad, la honestidad, la justicia, la tolerancia, la igualdad, los valores y su jerarquía. Estimula a sus alumnos para que hablen sobre lo que está bien y está mal. Pero, ¿se pueden disociar dos vidas tan diferentes, como terrorista y como docente, cuando se enseñan valores como la libertad y la tolerancia?

Si, para él, cada persona es irrepetible, le será difícil explicar a los alumnos cómo se puede hacer 'desaparecer' del mundo, o sea, matar, a alguien sin parangón, simplemente porque opinaba de forma diferente. Si habla de Kant, uno de los grandes pensadores centrales en la historia de la Filosofía, no ocultará a sus alumnos que el teórico prusiano pregonaba que la moralidad radica en la acción misma de nuestros hechos, no en las consecuencias finales, porque lo primordial no ha de ser jamás el resultado.

Los padres de los alumnos de entre 12 y 16 años que conozcan a través de esta información la otra vida anterior del profesor de Ética prestarán más atención a la labor profesional del falsificador de identidades. El instituto, con bachillerato, supera los 650 matriculados.

En ETA, Sirvent tenía fama de solitario, incluso de ser un intelectual. Quería ideologizar más el mundo etarra, con una orientación con mayor impronta comunista. Trabajador solitario lo era, más que por misantropía -desaparecía, cambiaba de residencia y operaba alejado de los demás como falsificador-, para complicar su captura.

El dolor en Elgoibar

Elgoibar, con alcaldesa del PNV, es una localidad en la que la organización criminal ha dejado un notable reguero de sangre. El primer asesinato de la banda allí resultó ser un terrible homenaje a la 'capital de la maquinaria', como en otro tiempo era conocido el pueblo en España por sus numerosas fábricas metalúrgicas.

En 1976, Ángel Berazadi, directivo de la fábrica de máquinas de coser Sigma, se convirtió en la primera persona secuestrada y asesinada por ETA al no haberse consumado el pago de unos 200 millones de pesetas.

Vista exterior del Instituto de Egoibar. Google Maps

El sinsentido del brazo armado etarra jamás atendió la razón aristotélica según la cual "el bien es aquello a lo que todas las cosas tienden por naturaleza". Y, si falla, para eso está la Ética. ¿Pero qué ética? El asesinato de Berazadi conmovió y cubrió de luto Elgoibar al ser una persona próxima al nacionalismo vasco; de hecho impulsó la creación de varias ikastolas.

En 1976, a Ekaitz le quedaban tres años para nacer y Arnaldo Otegi (Elgoibar, 1958) tenía ya 18 años. Pronto, el actual aliado de Pedro Sánchez se haría famoso por el secuestro de un empresario.

El pueblo sufrió otros asesinatos, como el del guardia civil Anselmo Durán (en 1978), Jaime Arrese (en 1980), exalcalde de la localidad, miembro de UCD… En total, cinco personas caídas en el municipio, más el hostelero elgoibarrés Patxi Zabaleta, liquidado en Eibar bajo la espuria acusación de tráfico de drogas.

La reacción de los padres

El profesor Sirvent Auzmendi es un devoto, al parecer, del término resiliencia aplicado a la ética pese a que etimológicamente la palabra resiliencia procede del latín y no del euskera. Queda por ver la reacción de los padres de los alumnos al enterarse del currículum completo del docente. Y si todos dispondrán de un optimismo resiliente al conocer la otra vida del nuevo profesor.

A principios del año pasado, en Navarra, hubo una gran contestación al saberse que otro profesor, José Javier Osés Carrasco, alias 'Jotas', recién contratado en el instituto Valle de Ebro, en Tudela, había estado en prisión en España y en Francia por pertenencia a ETA.

La especialidad del 'Jotas' como docente es la Economía y no la Ética y la Filosofía como en el caso de Sirvent. Aunque Osés estuvo en los comandos del aparato logístico de ETA en Francia, no llegó a lo más alto como 'Txori Zarra', como algunos conocían a Ekaitz Sirvent. La lección acaba de empezar.