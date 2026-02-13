'El Coletas', "traficante de drogas", raptó a su novia Salma 2 años en Murcia con ayuda de su hija embarazada y una vecina

Alberto 'El Coletas' no actuó solo en el secuestro de su novia: Salma. Durante dos largos años, otras tres personas conocían el calvario que estaba sufriendo esta mujer marroquí, pero no le prestaron auxilio ni denunciaron nada a la Policía Nacional. Para terminar de rizar el rizo, dos de esos cooperadores eran mujeres que no empatizaron con Salma: miraron para otro lado, pese a las palizas y violaciones que sufrió.

EL ESPAÑOL ha confirmado en exclusiva que una de esas mujeres es Celia: hija de Alberto S., alias 'El Coletas'. Esta veinteañera presenció los malos tratos que sufrió su madre, Lupe, cuando estaba casada con su padre, y años después, no denunció el infierno que sufría Salma, la novia de su progenitor, a la que veía secuestrada cada vez que iba a visitarlo a su casa en el Carril de los Palomas en San José de la Vega.

"La hija del secuestrador fue detenida por un delito de encubrimiento, como cooperadora necesaria en la retención ilegal de la víctima", tal y como confirman fuentes de la investigación. "Como está embarazada y a punto de dar a luz, no ha pasado la noche en los calabozos, para no perjudicar a su bebé".

De modo que a Celia, de unos 24 años, se le leyeron sus derechos y se le informó de que estaba arrestada, después de que este miércoles, una comitiva de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) tomara la casa que Alberto 'El Coletas' tiene en la huerta, en la pedanía murciana de San José de la Vega. Allí, le hizo todo tipo de supuestas perrerías a su nueva pareja: Salma (Marruecos, 1987).

La segunda mujer que ha hecho oídos sordos durante 680 días a los presuntos episodios de malos tratos y agresiones sexuales que sufría otra mujer, Salma, mantiene una relación de amistad con Alberto 'El Coletas': "Se trata de una vecina, a la que los investigadores consideran que actuó como principal encubridora".

Este caso es uno de los más graves de violencia de género que se recuerda en la historia de la UFAM. "La víctima, prácticamente, ha perdido la visión de un ojo por las palizas que ha recibido durante su secuestro", tal y como ejemplifican fuentes de la investigación. "La ataba a una camilla y se investiga si llegaba a violarla así".

Salma, en la imagen de su desaparición difundida por SOS Desaparecidos.

De momento, Salma "no ha prestado declaración" porque está sobrepasada a nivel psicológico. "Está en un piso oculto, para víctimas de violencia de género, con los protocolos máximos de protección".

En esta truculenta historia, Salma solo encontró a una aliada en su huida: una vecina la vio saltar la valla de la casa de 'El Coletas', aprovechando que su maltratador estaba durmiendo, y actuó con humanidad, como se debe hacer con una víctima de violencia de género. "Una señora la trasladó en su coche particular hasta un centro de salud en el Barrio del Infante", tal y como indican fuentes ligadas al caso.

Salma estaba tan desgastada físicamente que no habría podido cubrir a pie los casi 5 kilómetros de distancia que la separaban de la libertad, a través de caminos que serpentean por la huerta del Segura, hasta llegar a los servicios de urgencias del Infante en Murcia capital.

Este viernes, a las 8.45 horas, 'El Coletas' se ha subido al primer furgón policial que partía hacia la Ciudad de la Justicia. Lo ha hecho acompañado de su amiga y vecina, principal encubridora del secuestro, y la única que ha pasado 48 horas en los calabozos junto a Alberto, antes de responder a las preguntas de la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Murcia.

De forma que el currículum delictivo de Alberto S. 'El Coletas', de 54 años, y natural de la pedanía de Los Dolores no para de crecer: "Le detuvieron por traficante, en 1999, por un delito contra la salud pública". "Y hace diez años, volvió a ser arrestado por violencia de género a su primera esposa y se le incluyó en el Sistema Viogén". Este miércoles, le pusieron otra vez los grilletes, por detención ilegal, agresión sexual y violencia de género.

Todo ello, después de intervenir en su casa armas y varias plantas de marihuana. Tales costumbres ya las arrastraba de su convivencia con Lupe, la mujer con la que se casó, con la que tuvo dos hijos, y a la que propinó una sonada paliza en la misma casa de los horrores donde estuvo raptada Salma desde los 36 años hasta que cumplió 38.

Alberto 'El Coletas', con Lupe, su primera esposa, a la que también maltrató, en una imagen mejora con IA por su calidad. Cedida

Celia, la hija de 'El Coletas', ha llegado por su propio pie a la Ciudad de la Justicia para ser interrogada por encubrir el secuestro de su madrastra: Salma. Al igual que el tercer detenido, José, de 57 años, vecino del Carril de los Palomas, en San José de la Vega, y al que no metieron en los calabozos como cooperador en el rapto de esta mujer marroquí porque fue convincente en su testimonio ante la Policía Nacional.

"Durante su declaración, el vecino del secuestrador sostuvo que no denunció lo que estaba pasando por miedo a sufrir represalias, a la vista del historial violento del autor de los hechos que lo coaccionó". Tal explicación le cuadró a la UFAM por el perfil de Alberto, pero no evitó que se le informara de que estaba detenido y este viernes también debía declarar en los juzgados, investigado por encubrimiento.

Desde que trascendió la noticia del cautiverio de Salma, dada por desaparecida desde el 1 de abril de 2024 hasta el 10 de febrero de 2026, cuando se supo que era una mujer de nacionalidad marroquí, por redes sociales aparecieron comentarios fake que apuntaban a que el secuestrador también era de Marruecos, con el objetivo de incitar al odio y al racismo que promueve la ultraderecha.

Sin embargo, se trata de producto nacional: Alberto 'El Coletas'. La violencia de género no entiende de nacionalidades ni de ideología política, resulta despreciable, la practique quien la practique.