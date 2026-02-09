Del dinero a la venganza: el móvil de los secuestros cambia en España al ser más violentos, 'chapuceros' y breves

Casi 2.700 kilómetros separan la ciudad de Dalen (al sur de Estocolmo) de Alicante. En la citada localidad sueca, opera una mafia, llamada igual que la región, que pone en jaque a la Policía.

"Allí les tienen amenazados. Tienen mucho poder". Quien pronuncia estas palabras, en una conversación con EL ESPAÑOL, es un inspector del Grupo de Secuestros y Extorsiones de la Policía Nacional.

El mando policial asegura que el móvil de los secuestros en España ha cambiado, como es el caso del acontecido en Alicante por la mafia Dalen o en Madrid al alunicero Niño Juan.

Secuestros entre clanes

Lejos quedaron los secuestros con un fin político o reivindicativo, como era el caso de los cometidos por la banda terrorista ETA. Ahora, son más violentos, breves, chapuceros, menos prolongados y "para dar avisos."

"Antes eran con un fin económico o político y reivindicativo. También tenían una planificación mayor, eran más largos y se producían sobre gente que no se conocía entre sí", explica el investigador. "Ese secuestro ya no se da", agrega.

Lo que el uniformado se encuentra ahora son los secuestros entre miembros de la propia organización criminal o de otra rival. Independientemente del objetivo delictivo de las organizaciones, ya sea el tráfico

Ocurren sobre "alguien que se pasa de listo o se la ha querido jugar". Estas detenciones ilegales no se prolongan durante más de 72 horas.

El "amarre"

A los presos les dicen "te vamos a aleccionar y encima nos vas a pagar" o también "nos vas a devolver todo lo que nos debes". "Es algo ejemplarizante para la organización. Para dar una lección ", considera el agente.

Luego, a las pocas horas a veces o en su defecto a los días, "le suelen liberar". En ocasiones, los secuestradores recuperan el dinero. O el retenido, simplemente, les promete que no volverá a suceder esa jugarreta.

Esta práctica delictiva es conocida en el argot policial como "amarre". Y luego, tras la puesta en libertad, ya sea por parte de los delincuentes o por las averiguaciones de las autoridades, llega la "amnesia".

"Amnesia total"

Lo curioso de estas situaciones es que una vez que concluyen, los investigadores poco pueden hacer. Bien sea por miedo. Bien sea por una presunta amnesia...

Los policías, al preguntar a los secuestrados por los hechos, no logran obtener la información suficiente para darles caza: "Si son de una nacionalidad, dicen que son de otra..."

Por hablar del tema con los agentes, el secuestro podría transformarse en un homicidio o asesinato. Estos son los casos del secuestro al histórico alunicero Niño Juan o a los noruegos en Alicante.

Secuestro al 'Niño Juan'

La pasada noche del 31 de octubre, Halloween, frente al Hotel Praga de Carabanchel (Madrid), se cometió un secuestro. Lo insólito de esta situación es que el apresado fue uno de los delincuentes más famosos de la capital: el Niño Juan.

Juan María Gordillo Plaza fue sacado de su vehículo, que previamente había recibido una serie de disparos. Los agentes de Secuestros y Extorsiones de la Policía constataron que el Niño Juan había sido la víctima del secuestro.

A los dos días, liberaron al histórico alunicero. Estuvo en cautiverio en una vivienda situada a las afueras de Madrid, en las proximidades de la provincia de Toledo. Fue encontrado con claros signos de violencia por todo el cuerpo.

Juan María Gordillo Plaza, más conocido en el mundo delincuencial como 'Niño Juan'. E.E.

Gordillo Plaza lleva delinquiendo más de 20 años, llegando a ser detenido, incluso, en Francia tras realizar un alunizaje por encargo a una banda criminal de origen chino en el castillo-museo de Fontainebleau.

"Viene del mundo delincuencial. Entre organizaciones ocurre esto. Quieren cobrar esa deuda y por eso le secuestran. Consiguen el objetivo y luego les viene la amnesia total".

El autor del secuestro salió hace escasos días de prisión, dado que el Niño Juan no le denunció a pesar de que el juzgado que instruye el caso le citó hasta en tres ocasiones en calidad de perjudicado.

Mafia sueca en Alicante

El caso del Niño Juan guarda cierto parecido con otro secuestro más reciente acontecido en territorio nacional, como fue el protagonizado por la mafia de origen sueco llamada Dalen.

Los miembros de esta organización criminal se desplazaron hasta la provincia de Alicante para secuestrar a un noruego.

Como informó sobre el caso EL ESPAÑOL, los secuestradores pedían 800.000 coronas noruegas (70.000 euros) por su vida, pero la Policía Nacional consiguió localizarlo y rescatarlo en tan solo 72 horas, con actuaciones en Orihuela, Torrevieja y Murcia.

Según ha podido saber este periódico, secuestraron a dos individuos noruegos por una deuda de drogas, pero uno de ellos consiguió escapar de su cautiverio y llamó a sus parientes en el país escandinavo. Los agentes de la Policía sueca confirmaron a los homólogos en España que se trataba de la mafia Dalen.

El líder de Dalen, Mikael 'Greken' Tenezos, detenido en México en octubre, y uno de los secuestradores del hombre noruego en Alicante siendo detenido por la Policía Nacional. E. E.

El grupo criminal, liderado por Mikael Greken Tenezos, opera desde los distritos de Dalen y Skarpnäck, en el sur de Estocolmo.

Tenezos fue arrestado en México en octubre de 2025 tras casi tres años residiendo en Cancún y Mérida, donde blanqueaba dinero mediante propiedades de lujo.

La policía sueca estima que Dalen cuenta con decenas de miembros involucrados en narcotráfico internacional, extorsión, tenencia ilícita de armas y violencia organizada.

Aquí, sucedió lo mismo que con el caso del Niño Juan, la supuesta amnesia total. "No querían hablar", aseguran fuentes policiales a EL ESPAÑOL.

"Todo fue un malentendido. Si estábamos de fiesta...", le sostuvo uno de los secuestradores al juez instructor del caso en sede judicial.

El negociador, fundamental

El grupo de Secuestros y Extorsiones de la Policía Nacional consta de casi una veintena de agentes, divididos en dos grupos que se reparten los asuntos en función de las entradas.

Entre estos investigadores se encuentra la figura del negociador, un policía, a ojos de los propios agentes, "fundamental".

Un agente negociador de la Policía Nacional durante una intervención. Policía Nacional

"Preparado para esto no hay nadie", asegura el experto en secuestros. Pero considera que debe ser una persona "resuelta, que actúe con rapidez y que sepa manejar las comunicaciones".

En el caso de la mafia sueca asentada en Alicante, uno de esos policías fue quien contactó con la familia en Noruega del secuestrado y mantuvo las conversaciones.

La Dirección General de la Policía creó a finales de 2007 la red nacional de negociadores.

Cifras de secuestros

Atendiendo a las cifras arrojadas sobre secuestros reflejadas en el Balance de Criminalidad que de forma trimestral publica el Ministerio de Interior, en 2024 se registraron 104. Hasta el momento, no hay cifras oficiales de todos los sucedidos en 2025.

Según el balance de 2023, en España hubo 122 secuestros. Tal y como ha podido saber EL ESPAÑOL, solo la Policía Nacional resolvió 32 secuestros y 9 extorsiones.

Pero los investigadores recuerdan que también es importante destacar las labores de otros cuerpos estatales, como la Guardia Civil o los Mossos d' Esquadra, entre otros, cuyos agentes también solucionan secuestros.