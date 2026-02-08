Salcedillo rompe su tradición: el pueblo aragonés en el que sus 15 habitantes votan en 15 minutos y luego comen todos juntos

Colegio electoral de Salcedillo (Teruel), con sus vecinos a pie de urna. Ayuntamiento de Salcedillo

Con una precisión de reloj suizo, el colegio electoral de Salcedillo (Teruel), de apenas 15 habitantes, cierra todos los años que hay comicios a las 9:15 horas. 15 vecinos. 15 minutos.

El centro, como el resto de colegios electorales, abre a las 9:00 horas. La quincena de vecinos vota y luego se van todos juntos a comer. Sin embargo, este ritual se ha roto este año debido a la ausencia de uno de sus habitantes.

Este municipio es variopinto por varias razones. La primera, porque es una de las localidades con menor población de toda la comunidad de Aragón. La segunda, por su rapidez a la hora de ir a las urnas. Y la tercera, porque hay otro pueblo en Palencia que comparte su nombre.

A votar y a comer

Meten la llave, giran la cerradura y abren el colegio. Sus votantes esperan en la puerta ansiosos por depositar el voto en las urnas. Todo con el fin de terminar lo más rápido posible e irse a comer todos juntos.

La tradición de los vecinos de Salcedillo se ha roto este año debido a que uno de sus vecinos no se encuentra actualmente en el municipio.

"Tenemos la duda de si un vecino ha votado por correo o no. Si no lo ha hecho… igual este año tardamos un poco más", sostuvo el alcalde de la localidad, Alejandro Mainar, en declaraciones recogidas por Heraldo de Aragón.

La ausencia de este vecino, rompiendo la tradición, obliga a que la mesa electoral no cierre hasta las 20:00 horas, como sucede en cualquier colegio electoral el día de los comicios autonómicos.

Además, es en el propio colegio electoral donde luego se quedan todos los vecinos a comer. Recogen las urnas y ponen los manteles.

Como marca su tradición, se toman el vermú y degustan la comida popular, un asado.

Un hecho similar sucedió en las elecciones anteriores, cuando el mismo vecino se ausentó por problemas de salud y otra de sus vecinas tampoco acudió a la cita electoral. Ni tampoco a la gastronómica.

El local donde votan dispone de una barra de bar, chimenea, mesas y zona de cocina, tal y como se observa en las imágenes proporcionadas por el Consistorio.

Fuera del pueblo

Según publica elDiario.es, tres de los 15 habitantes de Salcedillo son de origen paquistaní, un padre viudo y sus dos hijos de 17 y 18 años.

La mayoría de los salcedillanos trabajan en Zaragoza, a pesar de que algunos residan en Tarragona, Barcelona o en Alcañiz, también situado en Teruel.

Hace años, la localidad superó la barrera de los 200 habitantes, muy lejos de los vecinos que atesora actualmente el pueblo.

El vecino más mayor del pueblo tiene 71 años, una edad tampoco muy avanzada. Y la persona más joven, curiosamente, es la vicealcaldesa, Cristina Domínguez (35 años).

Verónica puede presumir de ser la última persona bautizada en el pueblo, allá por 1983. Además, también fue la última en casarse en el municipio.

Su población se multiplica en verano, como suele suceder en la mayoría de pueblos, con motivo de las fiestas patronales. En Salcedillo, los festejos se celebran el último fin de semana de agosto.

Participación del 40%

La participación en las elecciones de Aragón de este domingo hasta las 14:00 horas es del 40,93%, con 405.936 personas que ya han ejercido su derecho, 0,03 puntos por debajo de las elecciones de 2023.

En las últimas elecciones a las 14:00 horas, habían votado 401.161 personas, un 40,96% del censo.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha destacado en rueda de prensa que se trata de una "participación considerable", con un incremento "importante" desde el avance de las 11:15, cuando habían ejercido su derecho 107.716 votantes, el 10,85%, según recoge Efe.

Por provincias, en la de Zaragoza a las 14 horas se ha registrado una participación del 41,82%, 0,83 puntos de incremento frente a las elecciones de hace dos años, mientras que en Huesca ha sido el 37,73 %, 1,88 puntos por debajo y en Teruel, con un 39,75% de votantes, ha caído 3,11 puntos frente al 42,89% de 2023.

Vaquero ha subrayado la importancia de la jornada electoral, en la que, ha recordado, se está "decidiendo el presente más inmediato y el futuro" de la región y ha destacado que la implicación de los aragoneses responde a la suma de aportaciones a un proyecto común.

Tras remarcar el "fuerte valor democrático" de una jornada marcada por la normalidad y la tranquilidad, la vicepresidenta ha animado a la ciudadanía a seguir acudiendo a las urnas hasta el cierre de los colegios electorales, puesto que aún no se ha alcanzado el ecuador de la jornada.

El próximo avance de datos se ofrecerá a las 18:15 horas, cuando en 2023 ya había votado el 54,73 % del censo (536.110 personas), y por eso confía en que la participación continúe aumentando, ya que, a su juicio, un mayor respaldo en las urnas hará que los resultados estén “más respaldados por una mayoría de aragoneses".