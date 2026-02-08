Henar Díaz, española que trabajó en Australia: "He vuelto a España con 5.000 euros y he gastado unos 15.000€ en viajes"

Actualmente, los jóvenes españoles se enfrentan a diario a un escenario laboral cada vez más complejo. La escasez de empleo y la falta de salarios competitivos han empujado a miles de ellos a buscar oportunidades en el extranjero, atraídos por mercados con mayor oferta y mejores condiciones laborales.

Entre ellos se encuentra Henar Díaz (@henardiaz17), una joven española que hace 2 años decidió cruzar el charco en busca de mejores oportunidades. Tras terminar su etapa en Australia, la joven ha publicado un vídeo en el que explica cuánto dinero ha conseguido ahorrar durante su estancia en el país de los canguros.

A diferencia de muchos otros españoles, Henar tenía claro que su paso por Australia iba a ser temporal. En un principio tenía planeado quedarse tan solo 10 meses; sin embargo, una vez transcurrido ese tiempo, decidió alargar su estancia unos meses más hasta que tomó la decisión de volver a Madrid definitivamente para realizar otros proyectos.

Asimismo, se ha dedicado a compartir a través de sus redes sociales todo tipo de consejos para aquellos que se están planteando vivir una experiencia similar a la suya. Tras su vuelta a Madrid ha hecho un cálculo del dinero ahorrado en estos casi dos años: "Se dice que los que nos vamos allí trabajamos durante una temporada, ahorramos mucho dinero, así que yo hoy vengo con libreta en mano para darte datos objetivos de lo que yo he ahorrado después de 1 año y 8 meses", comienza el vídeo.

Ha dividido el dinero en tres secciones diferentes: el dinero de que tenía en la cuenta cuando regresó a España (1.958 euros); el tax return o declaración de la renta, es decir, el dinero que le han devuelto (1.790 euros); y por último, en Australia se puede reclamar parte del dinero retenido para el fondo de pensiones, y en el caso de Henar le han devuelto el 35% de lo generado (1.300 euros). En total, ha vuelto a España con 5.048 euros.

Aunque a muchos les pueda parecer poco, Henar hace una aclaración: "Hay otro dato importante, y es el estilo de vida que yo he llevado". Con esto hace referencia a que durante su estancia en Australia ha visitado más de 7 países. "Me he recorrido prácticamente toda Australia, he viajado varias veces por Indonesia, Malasia, Japón, China...".

Es más, en uno de los comentarios de la publicación, un usuario le ha preguntado cuánto se ha gastado aproximadamente en viajes, a lo que la joven le ha respondido que se ha podido gastar unos 15.000 euros.