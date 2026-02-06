Vasilije, el futbolista serbio que se escondía en Barcelona tras matar a un luchador de MMA de 19 puñaladas por una chica

La detención de Gačević en la Ciudad Condal se produjo el pasado 19 de enero y fue de película: salió a tirar la basura, los agentes le vieron y fueron a por él. Este se metió en una vivienda, se tiró por las escales y finalmente fue apresado. E. E.

El abuelo de Stefan Savić llora la muerte de su nieto. "Un año y medio de sufrimiento sin nuestro Stefan, el dolor no desaparece ni desaparecerá jamás, y sus asesinos siguen impunes y eso es más sal en nuestra herida...".



El grito de auxilio de la familia del joven luchador serbio de MMA de 23 años apuñalado hasta la muerte por otro compatriota es ensordecedor. La víctima prometía una carrera meteórica en el deporte de las jaulas.

El autor de su muerte es Vasilij Gačević, futbolista del Estrella Roja de Belgrado, el club más ostentoso del país. El móvil del asesinato: el amor de una mujer. Savić fue apuñalado hasta en 19 ocasiones por el deportista de Belgrado. Huyó durante dos años de la Justicia. Pero se refugió en España y ha sido detenido.

Según los medios locales, el asesinato se produjo en Dorćol, un barrio céntrico de la ciudad de Belgrado, en febrero de 2024. El peleador se encontraba tomando algo en un club. Más tarde, llegaron Gačević y Marko Daničić, otro joven al que también le salpica este caso. Alguien avisó a estos dos varones de que Savić estaba allí y no dudaron en acudir.

Comenzaron a proferir insultos al luchador de MMA. Savić abandonó el establecimiento y estos le siguieron. Le atacaron con varios puñetazos. En un momento dado, Gačević sacó un cuchillo y le apuñaló por todo el cuerpo.

Detención de película

Según ha podido saber EL ESPAÑOL a través de fuentes de máxima solvencia, Gačević fue detenido el pasado lunes 19 de enero en su domicilio por los miembros de la Sección de Localización de Fugitivos de la Udyco Central y de la Brigada Provincial de Barcelona. Llevaba oculto en Barcelona desde hace cuatro meses. Llegó a la Ciudad Condal en octubre de 2025.

Los investigadores analizaron las bases de datos. Vieron que había un amigo del serbio residiendo en Barcelona, pero luego resultó ser el propio Gačević. Adoptó una identidad falsa.

Fue una detención de película. A la carrera, como muchas veces les suele ocurrir a los uniformados de la Sección de Fugitivos. Salió a tirar la basura y les vio. Echó a correr, se escondió en una casa... y hasta se tiró por unas escaleras. A la desesperada.

En el momento de la detención, atendiendo a la información que maneja EL ESPAÑOL, "hubo un primer enfrentamiento entre la víctima y el responsable de su muerte". Y, afortunadamente, no iba armado, aunque sí ofreció "bastante resistencia".

Amenaza cumplida

Meses antes del apuñalamiento mortal, el artista marcial ya tuvo una pelea con Gačević. Y el asesino le espetó: "A la próxima que te vea te voy a matar". Y así fue. Huyó de su país hace dos años.

Estuvo también escondido en Kosovo, hasta que se asentó en la Ciudad Condal. Escondido. "Le pareció una idea venir a España", consideran estas fuentes. El exfutbolista cuenta con antecedentes previos, ya sea en España o en su país de origen, Serbia.

Los agentes de la Policía de Serbia contactaron con sus homólogos en España. Además, contaba con una notificación roja de Interpol.

Gačević era (y es) una persona muy conocida en su país. La familia de la víctima iba pidiendo Justicia por los platós de televisión. "La Policía no hace nada", repetían por los distintos magazines.

El huido fue internado en un centro penitenciario de Barcelona, pero estas fuentes no concretaron en cuál se encuentra. Y todo ello hasta que sea extraditado a Serbia y cumpla allí la condena que pesa sobre él. Se desconoce la cifra de años, pero en Serbia los delitos de asesinato se castigan con penas superiores a los 20 años o con la cadena perpetua.

Sobre el otro implicado en el asesinato, Marko Daničić, no hay mucha información al respecto. Medios serbios aseguran que las autoridades están investigando si también se encuentra en España.

España, escondite de fugitivos

"¿Por qué los criminales y asesinos serbios HUYEN A ESPAÑA?". Así abre el periódico Blic, uno de los principales diarios serbios. A este titular tan llamativo le acompaña la imagen de Gačević y narra el asesinato al peleador local.

Y lo cierto es que España no es el único destino de refugios para fugitivos serbios. También lo es para albaneses, checos y demás nacionalidades de la zona de los Balcanes.

Concretamente, donde cuentan con una mayor presencia son, para sorpresa de pocos, en Madrid y Barcelona. Sin olvidar otras zonas costeras, como Alicante o Málaga, también destinos preferidos por los prófugos.

"Dependiendo de la nacionalidad, escogen unas zonas geográficas de España u otras", sostienen fuentes policiales a EL ESPAÑOL.

Por ejemplo, los italianos y los franceses suelen elegir las zonas costeras de España. Estos últimos, al ser los vecinos más próximos. Los otros, debido a las similitudes climatológicas con Italia.

"Los serbios están mucho por Málaga. Muchos ajustes de cuentas entre paisanos se producen allí. También hay muchos albaneses. Buscan tener el apoyo de los suyos, de alguien que les facilite la logística...", agregan estas fuentes.

Familia rota

"Cada día es más difícil para nosotros. Nada ha cambiado desde el día en que nos dijeron que Stefan había muerto. Solo que ahora es aún más difícil, porque el tiempo no trae consuelo. Cuanto más pasa, más nos damos cuenta de que se ha ido y de que nunca volveremos a abrazarlo".

El abuelo del fallecido recuerda con gran pesar a su nieto. Le describe como un "atleta, luchador y un joven con grandes planes". Ni en sus peores pesadillas podría haber imaginado que la vida de Savić terminaría de esta forma tan trágica.

A la izquierda, el autor material del asesinato, Vasilije Gačević; a la derecha, Marko Daničić, captados por las cámaras de videovigilancia paseando por las calles de Belgrado (Serbia). Ministerio del Interior de Serbia

El abuelo sabía que Gačević se escondía en Kosovo. "La gente le solía ver en los bares de allí y actuaban como si no hubiera sucedido nada, lo cual me resulta inconcebible", opina el octogenario.

El hombre dice que "ninguna bestia haría eso", en alusión a las 19 puñaladas que asestó el futbolista del Estrella Roja al peleador.

Escasa trayectoria futbolística

Nacido el 24 de septiembre de 2001, Vasilije Gačević jugaba como delantero en el Estrella Roja de Belgrado, uno de los equipos punteros en la primera liga serbia.

Antes de militar en las filas del citado equipo, jugó en otros de la capital, salvo que a nivel amateur, hasta que dio el salto al Estrella Roja.

Una vez que se reveló que era el autor material del asesinato de Stefan Savić, sus registros futbolísticos desaparecieron de la red.