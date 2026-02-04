La vida alegre de Santos Cerdán en libertad provisional en Milagro: de la cárcel al casino y a cenar fuera a diario

Mientras Koldo García y José Luis Ábalos esperan su futuro judicial entre las rejas de sus celdas de Soto del Real, el tercero de la banda del Peugeot, Santos Cerdán, quien ya pasó por la cárcel entre junio y noviembre del año pasado, disfruta hoy de su libertad en Milagro, Navarra, viviendo "a cuerpo de rey".

Así lo aseguran algunos de sus vecinos en conversación con EL ESPAÑOL. "Nadie sabe de dónde saca el dinero".

Lo cierto es que Santos Cerdán ya ha cobrado los 19.000 € divididos en pagas de 3.200 € que le quedaron de indemnización tras dejar su acta de diputado en el Congreso. Su patrimonio, de unos 50.000 €, además de su chalet en Milagro, tampoco es muy elevado.

Por eso sorprende a los milagreses comprobar la soltura con la que el ex secretario de Organización del PSOE y hombre de máxima confianza de Pedro Sánchez se desenvuelve en su municipio natal.

"A la Paqui [esposa de Santos Cerdán] se la ve todas las mañanas en el bar Burgalés. Él está metido ahí, con ella, los sábados y los domingos, y algún fin de semana también se va con los amigos de su cuadrilla de siempre. Cafés, copas, cenas... Todos nos preguntamos lo mismo: ¿cómo lo hace?".

Esta semana Milagro celebra las fiestas de San Blas, y Santos Cerdán no ha dudado en salir de su madriguera y sumarse al jolgorio. "Salvo el lunes, que estuvo declarando en Madrid, en las fiestas ha cenado todos los días fuera o se ha ido de concierto al casino", explica, refiriéndose al espacio recreativo gestionado por una asociación local, SRC San Blas. "Esta mañana estaba con el vermut con su señora, ha comido en El Olivo y luego se ha ido al concierto otra vez".

El bar El Olivo es precisamente uno de sus refugios predilectos. Allí, los camareros lo conocen afectuosamente como 'el Santi' y recuerdan que es donde llevó a comer a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez en marzo de 2017, cuando el presidente estaba terminando la campaña con la que recuperaría el liderazgo del partido.

Santos Cerdán, de fiesta en Milagro.

El establecimiento tiene incluso una sala a la que llaman 'el comedor Pedro Sánchez'.

Además, según apuntan las fuentes, la hija de Cerdán estudia Medicina en una universidad privada de Madrid. "Alguien tendrá que pagar eso, ¿no?". Y añaden: "También se los ha visto en una clínica médica privada de Navarra".

A pesar de la presión popular y mediática que ha supuesto el escándalo para la familia Cerdán, muchos de sus vecinos, acérrimos socialistas, siguen defendiendo su inocencia frente a la avalancha de información desvelada por las investigaciones de la UCO.

Eso explica que la hermana de Santos Cerdán, Belén siga atornillada a su silla en el ayuntamiento de Milagro. "La hermanísima sigue de teniente alcalde. Ayer estuvo en las fiestas y se ha presentado en la procesión con su bolsito de Guess incluido. Fue en representación de su cargo".

Según las investigaciones de la UCO, Belén Cerdán habría cobrado 22.000 € de Servinabar cuando era concejal socialista en Milagro y presidenta de la Mancomunidad de Residuos Sólidos Urbanos de la Ribera Alta. Tras el ingreso en prisión de su hermano, Belén se dio de baja del PSN pero mantuvo el acta y pasó a ser concejal no adscrita, generando un choque con la dirección socialista.

"El nivel de vida de la familia sigue siendo igual que el de antes del escándalo. Han estado hasta hace unas semanas recluidos en casa pero ahora actúan con normalidad. Al principio, su hermana parecía estar pasándolo mal, pero ya se dejan ver de manera altiva por el pueblo".

La 'vida alegre' de Cerdán

La libertad de la que disfruta Santos Cerdán desde noviembre no es ni mucho menos ilimitada. El juez consideró "seriamente mitigado" el riesgo de destrucción de pruebas que había justificado su prisión.

Sin embargo, impuso medidas cautelares que no pueden ignorarse: comparecencia obligatoria cada 15 días ante el juzgado de Tafalla y retirada del pasaporte con prohibición explícita de salida del territorio nacional.

Es decir, mientras disfruta del vermut en los bares de Milagro, su documentación de viaje está 'recluida' por la justicia, recordatorio silencioso de que su libertad es condicional.

Su libertad provisional tampoco lo aleja de la maquinaria judicial. Esta misma semana, Santos Cerdán fue citado como testigo en el denominado "caso Leire Díez", donde se investigan presuntas maniobras para acceder a información contra fiscales y mandos de la Guardia Civil.

El lunes, el ex secretario de Organización del Partido Socialista aseguró ante el juez Arturo Zamarriego que no le dijo a Sánchez que Leire le dio en Ferraz el audio de la sauna de su suegro.

El próximo 5 de febrero, Santos Cerdán deberá comparecer ante la Audiencia Nacional por presunto falso testimonio, después de reconocer ante el juez haber mantenido dos reuniones con Leire, encuentros que había negado ante la comisión de investigación del Senado del 30 de abril de 2024.