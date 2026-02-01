Un joven acaba en psiquiatría tras subirse al fuselaje de un avión en Valencia y retrasar 2 horas el vuelo a Ámsterdam

El joven marroquí que se coló en el aeropuerto de Manieses, este sábado por la tarde, para subirse sobre el fuselaje de un avión.

- Mare de Déu santísima. Este tío tiene un brote.

Podría decirse que acertó de pleno la mujer que lanzó esa hipótesis, este sábado, en el aeropuerto de Manises, mientras no daba crédito a la situación que veía: un hombre se había subido al fuselaje de un avión de la compañía Vueling, con destino a Ámsterdam, provocando un retraso de dos horas y media en el despegue de ese Airbus A320.

"Se coló", tal y como confirman fuentes de la Guardia Civil, sobre este incidente que deja retratada la seguridad de un aeropuerto por el que embarcaron 11,8 millones de pasajeros durante 2025. "Accedió al aeropuerto, aún no saben cómo y se subió al techo del avión".

Este polizón, un veinteañero de nacionalidad marroquí, según la hipótesis de la Guardia Civil, "accedió por el vallado" al aeropuerto de Manises, cruzó por la terminal a la carrera, luciendo una capucha y portando una mochila. A continuación, se subió a la escalerilla de embarque y trepó por el fuselaje.

"A mí me ha dado miedo, nada más hemos llegado, por si iba armado o algo". De hecho, este sábado por la tarde, se vivieron momentos de tensión entre el personal de seguridad del aeropuerto y la Guardia Civil cuando vieron que el sospechoso depositaba una mochila sobre el fuselaje, comenzando a proferir gritos en plan exaltado.

Pero la Guardia Civil se dio cuenta de que era un joven con aparentes problemas de salud mental porque decía cosas incoherentes; golpeaba el fuselaje; bebió un líquido que empezó a escupir a los agentes que trataban de mediar con él; luego les lanzó el bote; se quitó sus zapatillas y empezó a saltar.

Incluso empezó a darse carreras sobre el avión, poniendo en riesgo su propia vida porque podría haber caído desde varios metros de altura.

"Yo no quiero ver cómo alguien se abre la cabeza", comentaba otra testigo, preocupada por el riesgo que estaba corriendo este joven, totalmente fuera de sí mismo.

"Parece ser que psiquiátricamente no estaba bien", según confirman fuentes de la Guardia Civil.

El tino de los agentes permitió convencer a este veinteañero para que depusiera su conducta, antes de ser arrestado y puesto a disposición de personal sanitario. "Está ingresado en el área de psiquiatría del Hospital General de Valencia".

Este avión de Vueling con destino a Ámsterdam iba a despegar a las 18.30 horas, pero la presencia de este polizón obligó a posponer el despegue hasta las 20.30 horas de este sábado.

El pasajero fue posteriormente denunciado por vulnerar la Ley de Seguridad Aérea, un delito que dependiendo de la gravedad de la infracción puede conllevar sanciones económicas y penas de prisión, según informa la agencia Efe.

Este incidente no se saldará como una anécdota para Aena porque se ha producido una vulneración de una zona que tiene medidas de seguridad reforzadas, por parte de una persona que aparentemente padecía un brote, pero de haber tenido otro perfil el polizón, las consecuencias podrían haber sido más graves.

De forma que el gestor público de aeropuertos ha confirmado que ha abierto una investigación interna para determinar cómo este joven pudo acceder a un área restringida de operaciones.