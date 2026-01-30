Noelia quiere la eutanasia con 25 años y su padre se opone pese al revés del Supremo: "Su consentimiento está viciado"

Noelia C. lleva dos años y medio intentando que la Administración dé el visto bueno a su eutanasia. Esta joven tiene solo 25 años, padece un Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) y arrastra una serie de daños irreversibles que le produjo su último intento de quitarse la vida por su cuenta al saltar desde un quinto piso en octubre de 2022.

Todo este tiempo ha estado rodeada de abogados intentando que siga adelante la resolución que emitió la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña: la institución que aprobó emitir un informe favorable a continuar con el procedimiento para prestarle la ayuda para morir que solicita.

Pero esto marcó el inicio de una larga batalla legal en el seno de esta familia catalana. A un lado, la joven Noelia, que aspira a acceder a la eutanasia. Al otro, su familia, encabezada por su padre, que está intentando detener este proceso.

Sus razones son numerosas: "El consentimiento de Noelia para acceder a la prestación de ayuda para morir está viciado, no es válido porque ella tiene un trastorno mental, un TLP diagnosticado y no tratado y del que una de sus características es la ideación suicida. Una persona con estas circunstancias no da un consentimiento válido para una eutanasia".

La que habla en representación de los padres de la joven es Polonia Castellanos, presidenta de Abogados Cristianos: un colectivo de letrados que se está haciendo cargo de representar a sus padres en todo el proceso.

Castellanos habla con EL ESPAÑOL porque la familia "no quiere atender personalmente a los medios".

Se pronuncia después de que el Tribunal Supremo haya desoído el recurso presentado por el padre de Noelia contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que avaló la resolución de la Comisión de Garantía catalana por la que se autorizó la eutanasia de su hija Noelia.

Un revés legal que, sin embargo, no merma los ánimos de esta familia que está luchando para evitar perder a su hija: "Nos toca ahora luchar, ir al Tribunal Constitucional para llegar a Estrasburgo".

"Ideaciones suicidas"

La sentencia del TSJC, a la que ha tenido acceso este diario, habla de que Noelia "sufrió varios intentos de suicidio mediante la sobreingesta de medicamentos, así como conductas autolesivas".

"El día 4 de octubre de 2022 sufrió un nuevo intento de suicidio, como consecuencia del cual tuvo una serie de lesiones que le llevaron a estar en silla de ruedas. Este consistió en la precipitación desde el quinto piso de un edificio. Como consecuencia, ingresó en el Hospital Joan XXIII".

Pese a todo, la sentencia recoge que "la parte actora [el padre de Noelia] aportó vídeos en los que se ve cómo la paciente [la joven] era capaz de andar con ayuda de un andador y de unas muletas, subir escaleras, ponerse de pie desde la posición de estar sentada en una silla y mantenerse de pie con la ayuda de un punto de apoyo".

Según este texto judicial del tribunal catalán, los padres de la familia fundamentan su lucha contra el acceso a la eutanasia de su hija en que "no tiene capacidad para controlar sus emociones, padece pérdidas de control emocional e impulsividad, cambios fuertes en el estado de ánimo, inestabilidad de las relaciones interpersonales y en la autoimagen, así como pensamientos y comportamientos repetitivos que no tienen sentido".

"Paraplejía completa"

Por su parte, la defensa de la joven catalana argumentó que "fue diagnosticada de una paraplejía completa provocada por un intento de suicidio por precipitación desde un quinto piso".

"Como consecuencia de este intento de autolisis la paciente quedó afectada por las siguientes secuelas: lesión medular completa nivel L3 con zona de preservación sensitiva parcial L4 por fractura L1, alteración sensitiva por debajo del nivel de la lesión tanto a nivel de sensibilidad táctil como argeal, con atrocnética de extremidades inferiores abolida, dolor neuropático que precisa tratamiento farmacológico, intestino neurogénico con incontinencia fecal y vejiga neurogénica que precisa sondeos cada 6 horas para poder realizar micción".

A esto, se suma una "dependencia funcional asociada a los déficits: desplazamiento en silla de ruedas que puede propulsar por entornos adaptados y una capacidad de marcha precaria para interiores adaptados con andador y dos férulas".

Sin embargo, desde Abogados Cristianos niegan que Noelia padezca paraplejía, y hablan de "algunas secuelas derivadas de esa caída desde un quinto piso. Paraplejía no tiene".

En cualquier caso, esta organización matiza a este diario que el auto del Tribunal Supremo que desoye el recurso de la familia de Noelia a la sentencia del TSJC "no avala la eutanasia de la joven. Lo que ocurre es que no entra a estudiar el caso".

PREGUNTA.– Partiendo de que, según afirman, el Supremo no avala la eutanasia, ¿qué es lo que se ha aprobado?

RESPUESTA.–El Supremo lo que dice es que no estudia el caso. Nosotros interponemos un recurso porque necesitábamos que un tribunal superior se pronunciase y estudiara el caso, y nos dijera si una persona con una enfermedad mental o un trastorno mental y una voluntad viciada puede decidir sobre su vida.

Nosotros estamos viendo que por un lado, tenemos jurisprudencia que nos dice que una persona con enfermedad mental y con un trastorno mental no emite un consentimiento válido cuando contrató una hipoteca o cláusulas suelo o acciones de donde sea; pero nos dicen, por otro lado, que sí que está capacitada para decidir sobre su vida. Me parece algo absurdo, comparando las dos cosas.

Lo que el Supremo dice es ‘yo de eso no quiero saber nada, no voy a estudiar ese tema'. Entonces lo que nos toca ahora es luchar con los padres de esta chica, e ir al Constitucional para llegar a Estrasburgo.

Segunda querella

El segundo eje del recurso que ahora ha sido inadmitido se centraba en una supuesta vulneración del procedimiento administrativo.

En concreto, el padre cuestionaba la actuación de la llamada "dupla médico-forense", cuyos integrantes fingieron un desacuerdo para elevar el expediente al Pleno de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña. Desde Abogados Cristianos informan de que les han puesto una querella.

El Supremo no pasa por alto esta actuación, que califica —en línea con la sentencia recurrida— de "irregularidad procedimental", "sorprendente a la par que censurable". No obstante, concluye que dicha anomalía no tuvo impacto alguno en el resultado final del procedimiento.

Ambos profesionales, señala el tribunal, coincidían en que procedía autorizar la eutanasia y simularon su desacuerdo únicamente para "forzar" una mayor garantía en la toma de decisiones. Sin embargo, esta maniobra no cambió el sentido de la resolución administrativa.

