Las llamadas de auxilio al 112 mientras Antonio agonizaba en la carretera en el límite entre 2 CCAA: 'Es que estás en Orihuela'

El tiempo en la gestión de cualquier emergencia es crucial porque marca la diferencia entre la vida y la muerte. Cada segundo cuenta. En el caso de Antonio, un bombero jubilado y aficionado al ciclismo que sufrió una caída en el límite fronterizo entre Murcia y Alicante, solo en la gestión telefónica de su aviso se perdieron 4 minutos y 52 segundos.

Antonio terminó muriendo porque la ambulancia tardó 40 minutos en llegar a la Vereda del Rollo: el lugar donde este bombero jubilado sufrió una caída, por culpa de un bache que le hizo estamparse contra un poste de la luz, un trágico miércoles 10 de septiembre de 2025.

EL ESPAÑOL ha accedido en exclusiva a las dos llamadas al 112 que precedieron a la movilización de una ambulancia sin médico, a pesar de que el herido era un jubilado de 70 años. "Es que con los lindes ¡Macho!", se queja una empleada que abandona su puesto de trabajo para auxiliar a Antonio, tras escuchar su caída, y que alerta del accidente a Emergencias.

Exactamente, lo hace a las 10.02 horas de aquel miércoles, cumpliendo con su deber de socorro, para reclamar una ambulancia de forma urgente. Pero la alerta al 112 deriva en un debate de ubicación geográfica del herido.

- 112 de Murcia: ¿En qué le puedo ayudar?

- Testigo: Hola, buenas, necesito una ambulancia. Un ciclista se ha caído en la carretera, está en el suelo y se ha mareado.

- Testigo: Lo tenemos en una orilla. Está mareado. Estamos en la Vereda del Rollo número 215 de Desamparados, en Orihuela, y también estamos en Beniel. Es una zona limítrofe.

- 112 de Murcia: Pero estáis en Alicante […]. Es que te ha saltado el 112 de Murcia. Dime la vereda […]. No cuelgue porque voy a tener que llamar al 112 de Alicante. ¿Vale? No cuelgue.

Audio | Así fue la primera llamada de rescate al 112

- Testigo: ¿No me puedes mandar una [ambulancia] de Beniel que está más cerca? Por favor.

- 112 de Murcia: Es que estáis en Orihuela.

- Testigo: Pero si estoy al otro lado de la carretera. Escucha, el hombre está muy mareado y es mayor.

- 112 de Murcia: Sí, sí, espérate. No cuelgues. Espera un momento que llame [al 112 de la Comunidad Valenciana]. ¿A ver? Fuera de Murcia...

Esta mujer reclama la ambulancia de Beniel porque el centro de salud de esa localidad murciana está a tiro de piedra: a 2,8 kilómetros. Pero se moviliza una de Orihuela a 9,3 kilómetros. La indignación ya corría por las venas de Raúl, Antonio e Irene, por las circunstancias en las que murió su padre, pero tras escuchar estos audios del 112 están todavía más dolidos porque sostienen que el cabeza de familia se pudo salvar.

“Nuestra impotencia y frustración crece conforme vamos teniendo más información", según reflexiona el trío de hermanos.

Los tres hijos del difunto han escuchado estos audios porque forman parte de la instrucción de un Juzgado de Orihuela que investiga la muerte de Antonio, como un homicidio por imprudencia profesional. De hecho, ya se les ha informado de que están identificados todos los profesionales que intervinieron en esta emergencia. Desde el 112 de Murcia y la Comunidad Valenciana al Hospital Vega Baja donde falleció Antonio, a las once y media de la mañana del 10 de septiembre de 2025.

- ¿Qué habéis sentido al escuchar los audios?

- Antonio, Raúl e Irene: Los tres hermanos hemos sentido lo mismo: angustia, ansiedad y pena. Hemos revivido y visualizado en nuestra mente, la imagen de mi padre tirado en el suelo, herido de gravedad, sin poder hablar por el dolor y por estar mareado de la contusión.

También hemos sentido mucha rabia e impotencia de ver la pasividad con la que las operadoras se tomaban la urgencia a vida o muerte de nuestro padre. El paso de los minutos era crucial. Hubo poca empatía por la vida humana y poca profesionalidad en su atención, todo lo contrario a lo que hizo mi padre durante toda su carrera como bombero y servidor público.

Audio | Así fue la llamada del 112 de Murcia al 112 de la Comunitat Valenciana para avisar del accidente en la zona limítrofe

Antonio Morales Ayala (1951-2025) recibió reconocimientos por su labor como cabo de los bomberos de Murcia y estos audios, incluidos en una causa judicial sin secreto de sumario, suponen una prueba clave en la acusación particular que ejercen sus hijos para depurar responsabilidades por la gestión de su asistencia médica y el retraso que hubo.

Habrá consecuencias legales porque el próximo 4 de marzo han sido citados a declarar los primeros testigos. Todo ello, después de que la Policía Local de Orihuela haya entregado al juzgado un informe técnico ampliatorio de su atestado inicial. EL ESPAÑOL ha accedido a este documento donde los agentes incluyen un amplio reportaje fotográfico del estado de la vía, del socavón que tiró a Antonio, los daños que sufrió su bicicleta...

Aunque lo más importante es que ubican la caída mortal de Antonio en suelo murciano: “Tras comprobar la cartografía oficial y la señalización vial existente, se constata que el punto exacto donde se inicia el siniestro se encuentra íntegramente dentro del término municipal de Beniel (Murcia)”. Este dato, en la práctica, supone que el 112 de la Región de Murcia -supuestamente- erró al derivar el aviso al 112 de la Comunidad Valenciana, iniciándose la demora en la asistencia del septuagenario.

Este atestado ampliatorio también revela que el chat interno del CICU de la Comunitat Valenciana no asignó la ambulancia y la puso “en ruta a servicio” hasta las 10.16 horas. Es decir, 14 minutos después de la llamada de emergencia. Además, pasados 28 minutos de ese aviso seguían debatiendo la ubicación territorial del ciclista porque la ambulancia se había perdido. Incluso tuvo que ir la Policía Local a buscarla tras enterarse de que había regresado a su base de Orihuela, sin prestar auxilio al pobre Antonio.

- Chat del CICU de la Comunitat Valenciana a las 10.30 horas: ¿Podrían confirmar si es en Murcia?

El bache que causó la caída mortal de Antonio.

La pregunta del chat interno del CICU suena disparatada, si se tiene en cuenta que en las llamadas al 112 se repite varias veces que el herido está en la célebre Vereda del Rollo. Prueba de ello es el audio donde la operadora del 112 de Murcia le pasa el aviso al 112 de la Comunidad Valenciana y esta nueva operadora, le vuelve a preguntar por su ubicación a la testigo del siniestro vial. Todo ello, mientras empeora el estado de salud del ciclista.

- 112 Murcia a 112 Comunidad Valenciana: Mira, nos informan de que un ciclista se ha caído, está mareado, y está en la población de Desamparados en Orihuela […].

- 112 Comunidad Valenciana: ¿Los tienes en línea?

- 112 Murcia: Sí, lo que pasa es que está muy al límite de Beniel, de Murcia, y entonces, me decían que mandara una ambulancia de Murcia, pero claro, están en Orihuela. Les he dicho que eso lo tendríais que ser vosotros. Te lo paso, ¿vale?

- 112 Comunidad Valenciana: ¿Pásamelo cuando quieras? Gracias.

- 112 Murcia a la testigo: Señora, le paso con el 112 de Valencia.

- Testigo: ¿De Valencia?

- 112 Comunidad Valencia: ¿Están en Orihuela en Desamparados? […].

- Testigo: Sí, en la Vereda del Rollo. Sabes tú que un lado es de Orihuela y el otro lado es de Beniel.

- 112 Comunidad Valencia: De todas maneras, yo voy a avisar a Sanidad para que valoren […]. ¿Está consciente? ¿Se mueve un poquito?

- Testigo: Es un señor mayor. No habla.

- 112 Comunidad Valencia: Aviso ya. ¿La dirección es Vereda del Rollo?

- Testigo: ¿No sería mejor que enviasen la de Beniel que está más cerca? Me cago en la leche.

Uno de los hundimientos que presentaba la vereda por la que circulaba Antonio con su bici.

Esta segunda llamada no fue la única que se hizo, pero ya se escucha con claridad la impotencia que siente la testigo porque no entiende el motivo por el que no movilizan la dichosa ambulancia de Beniel.

El atestado de la Policía Local evidencia que aquel miércoles todo jugó en contra de Antonio, curtido sobre la bici, como expresidente de la Peña Ciclista La Pájara de Puente Tocinos, pero que como más de un ciclista podría haberse ido al suelo con el bache que se cruzó en su camino: 30 centímetros de diámetro y 7 de profundidad, "carente de señalización o advertencia alguna que alertara de su presencia”.

Todo ello, según recalca este atestado ampliatorio en una vereda que estaba hecha un cristo: “El tramo objeto de inspección dispone de un firme asfáltico de textura rugosa, observándose durante su recorrido un estado de conservación deficiente, con presencia de hundimientos, baches y deformaciones localizadas en la rodadura”.

“El elemento estático contra el que impacta el ciclista tras perder el dominio de la bicicleta es un poste de madera, que se encuentra fijado mediante dos tornillos a una viga de metal […]” “[...] constituyendo un obstáculo rígido y potencialmente peligroso en caso de colisión”.

image - 2026-01-29T220605.713 Antonio, con su inseparable bicicleta, al lado, un detalle de la viga metálica con la que impactó tras caer.

- ¿Cómo valoran el contenido del atestado ampliatorio de la Policía Local de Orihuela?

- Antonio, Raúl e Irene: Es un atestado bastante completo, donde corrobora que nuestro padre sufrió el accidente en Murcia [Beniel], lo detallan todo muy bien, con cartografía, lugar de la caída, ubicación y análisis del bache, declaraciones y conclusiones sobre el accidente.

Este proceso penal deberá depurar responsabilidades entre las Administraciones murciana y valenciana. En concreto, la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 de Murcia y la Agencia de Seguridad y Emergencias de la Generalitat Valenciana. De momento, la Policía Local de Orihuela concluye que el fallecido no tuvo culpa de nada.

Así lo refleja la "reconstrucción" y "causa del siniestro vial" que realizan de forma minuciosa. Hasta el punto de que los policías aclaran la denominación de la vereda de marras, en función de la orilla que se transita: “Dicha vía tiene la particularidad de que según sea el término municipal de Orihuela (Alicante), se le denomina Vereda del Rollo, en cambio, si es en el término municipal de Beniel, se denomina Vereda del Reino”.

Una vista aérea del lugar de la vereda de Beniel, con la reconstrucción de la dinámica del accidente y la posición en la que quedó Antonio al caer, junto a su bici.

“El ciclista circulaba correctamente por el margen derecho de la vía pública de la Vereda del Reino […]”. “Al alcanzar la altura próxima al número 215, el ciclista pasó sobre un hundimiento existente en el firme de la calzada, circunstancia que provocó la pérdida de estabilidad y control del vehículo, lo que propició que se desviara involuntariamente hacia la derecha, colisionando contra un poste eléctrico […]”.

“El trayecto seguido desde el punto donde se halla el defecto del firme hasta el punto final de la colisión, resulta compatible con una pérdida súbita de estabilidad, provocada por el mal estado de conservación de la calzada, no apreciándose la concurrencia de otros factores determinantes”.

“A tenor de lo indicado y a la vista de lo observado en el lugar del siniestro y de las manifestaciones recabadas, se considera como causa principal del siniestro, el mal estado del firme de la calzada, concretamente, el hundimiento no señalizado, que suponía un riesgo para la circulación”.

- ¿Saben si ese bache sigue allí?

- Antonio, Raúl e Irene: El bache sigue sin ser reparado y la caída de nuestro padre fue el 10 de septiembre de 2025.