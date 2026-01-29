Johan murió practicando wingfoil en La Manga: había rachas de viento de 90 km y fuerza 10 por la borrasca 'Kristin'

La tabla de wingfoil del difunto Johan, este miércoles, localizada en el kilómetro 15 de La Manga.

A Johan le costó la vida su afición por los deportes náuticos y su supuesta imprudencia de salir a practicar wingfoil, por el Mar Menor, en plena alerta naranja por fenómenos costeros.

Este ciudadano belga, de 73 años, se ha convertido para la Policía Local de San Javier en la primera víctima mortal en suelo murciano de 'Kristin': una borrasca que ha puesto en jaque a todo el país con lluvias torrenciales, nevadas y rachas de viento endiabladas.

EL ESPAÑOL ha podido saber por fuentes de la Policía Local y de Emergencias que este ciudadano extranjero se echó al mar, a las 15 horas de este miércoles, desde un camping en San Javier, dispuesto a disfrutar de la adrenalina del wingfoil: una modalidad que combina surf y vela con una tabla impulsada por un ala, con una quilla más larga de lo habitual.

Johan iba equipado con un casco de seguridad y se adentró en el Mar Menor, cuya profundidad de unos 7 metros y su superficie acotada de 135 kilómetros cuadrados genera una falsa sensación de seguridad, ya que este miércoles la virulencia de la borrasca 'Kristin' provocó vientos de 65 a 90 kilómetros por hora, de fuerza 10 en algunos momentos.

También había una alerta de oleaje de 4 a 6 metros de altura para todo el litoral de la Región de Murcia. Pero es obvio que en esta triste historia ocurrida en el Mar Menor el factor clave fue el viento y no las olas. Así lo creen fuentes municipales de La Manga: "El viento era exagerado, 'volaban' las señales de tráfico, los contenedores de basura se movían y no había gente por la calle".

Con ese panorama en tierra y en el Mar Menor, como lo atestiguan vídeos del diariodelamanga.com, este ciudadano belga se echó al mar, con su tabla de color azul y su vela amarilla.

El viento que reinaba en la Gola de Marchamalo del Mar Menor, este miércoles, durante la alerta costera de nivel naranja.

Una fuente de la Policía Local de San Javier explica a este diario que Johan desapareció mientras practicaba wingfoil: "Un amigo del deportista alertó de que llevaba dos horas sin saber nada del deportista". "Estaba preocupado por el estado del mar".

En concreto, al septuagenario Johan se le perdió la pista cerca de La Manga. La situación era como para preocuparse porque el 112, a lo largo del día, llegó a alertar en sus redes sociales de que 'Kristin' podría provocar un "viento muy fuerte" que podía llegar "a los 100 kilómetros por hora".

También informó de que habían tomado medidas drásticas: "Cerrado el acceso al puerto pesquero-deportivo de Águilas, como medida de prevención y seguridad ante el aviso naranja por vientos y fenómenos costeros en la Región de Murcia".

De forma que la Policía Local de San Javier, de inmediato, despegó un dispositivo para localizar a Johan. En la búsqueda participaron efectivos de la Guardia Civil y Salvamento Marítimo. En grupos de WhatsApp de aficionados al windsurf comenzó a cundir la preocupación. "La gente se preguntaba cómo había salido con un viento que era exagerado", según explican fuentes municipales. "Es una imprudencia salir a hacer deporte con un alerta naranja".

La búsqueda por tierra y mar se extendió desde el Puerto Deportivo Tomás Maestre hasta el final de La Manga. La tensa espera se acabó a las 19.12 horas de este miércoles, cuando una patrulla de la Policía Local de San Javier localizó el equipo del desaparecido en el kilómetro 15 de La Manga, a la altura de playa Chica. En las inmediaciones, yacía sobre unas rocas el cuerpo sin vida del pobre Johan.

Hay debate

Las labores para recuperar el cadáver del septuagenario y su tabla resultaron muy complicadas "por el fuerte oleaje y el estado del mar", tal y como detallan fuentes de Emergencias.

Entre los aficionados a los deportes náuticos, este suceso ha levantado debate porque algunos no creen en la teoría policial de que Johan murió, por una imprudencia, por entrar con su tabla al Mar Menor, con la alerta naranja de 'Kristin'. "El wingfoil es una práctica segura y el estado del mar no lo vemos como el origen del fallecimiento", según sostienen algunos aficionados.

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte de este jubilado, natural de Bélgica.