La tragedia de Franklin: el niño de 10 años "con discapacidad" que murió atragantado en su casa mientras desayunaba

Los municipios pacenses de Palomas y Puebla de la Reina se encuentran de luto desde ayer por el fallecimiento de Franklin, un menor de 10 años que murió atragantado en la mañana del domingo mientras desayunaba.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el niño, de nacionalidad colombiana, vivía con su abuela en la localidad de Puebla de la Reina (Badajoz) desde hacía apenas un mes; antes residían en el municipio cercano de Palomas. Es en la vivienda familiar donde ocurrieron los trágicos hechos.

El incidente ocurrió alrededor de las 9:30 horas por la mala ingesta de un trozo de carne durante el desayuno, que provocó la asfixia y posterior muerte del menor.

La Guardia Civil de Badajoz recibió el aviso del 112 en torno a las 10:30 horas. A su llegada al domicilio ya había varios sanitarios realizando las maniobras correspondientes. También se desplazaron al lugar varias ambulancias medicalizadas y un helicóptero sanitario. Sin embargo, los esfuerzos médicos no lograron salvar la vida del pequeño.

Aunque el cuerpo se encuentra a la espera de la autopsia, las primeras pesquisas no evidencian signos de violencia, por lo que todo apunta a que se trata de un accidente doméstico.

Asimismo, fuentes cercanas a la investigación informan a este diario de que el niño "padecía una discapacidad" que podría sumarse a la causa de este trágico final.

Un luto compartido

Los residentes de ambas localidades –Palomas y Puebla de la Reina–, de apenas 700 habitantes cada una, se encuentran consternados tras conocer la terrible noticia y trasladan todo su apoyo a la familia del fallecido.

El funeral será celebrado este martes en Puebla de la Reina. Según ha adelantado la prensa local, el evento se retrasará un día con el objetivo de que el padre del menor pueda acudir, ya que se encuentra en América. Los vecinos están recaudando dinero para colaborar en su viaje de vuelta.

El Ayuntamiento de Puebla de la Reina ha bajado las banderas del consistorio a media asta en señal de duelo. Por el momento, la alcaldesa del municipio, Ana María Redondo Villar, ha preferido guardar silencio y no dar declaraciones.

Por su parte, el alcalde de Palomas, Rubén Martín Calderón, ha puesto a disposición de la familia y de la alcaldesa de Puebla de la Reina toda la ayuda necesaria a pesar de que se encuentra de baja médica, lo que le dificulta la celebración de eventos como sinónimo de apoyo.

También los colegios de estos municipios han querido trasladar sus condolencias a los familiares de la víctima. El CEIP Nuestra Señora del Socorro ha establecido unos servicios mínimos para la jornada del martes a fin de que el equipo directivo y demás personal del centro pueda acudir al funeral.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se ha sumado al pésame a la familia y a la localidad. "El fallecimiento de un niño de 10 años en Puebla de la Reina nos ha dejado profundamente apenados. No hay palabras que alivien un dolor así. Mi abrazo más sincero a su familia, a sus seres queridos y a todo el municipio. Estamos a vuestro lado", expresó en sus redes sociales.

Segunda causa de muerte natural

Según los últimos datos del INE analizados por el Observatorio de Prevención de Riesgos y Accidentes (OPRA), durante 2024 en España hubo 3.090 atragantamientos que terminaron en muerte, registrando la segunda causa de fallecimiento natural.

Desde la Cruz Roja explican cómo actuar en estos casos, siempre llamando al 112 en primer momento.

Si la persona está consciente, se deben dar cinco golpes fuertes y secos en la espalda, entre los omoplatos. Si esto no funciona, se debe comenzar la maniobra de Heimlich, abrazando a la persona desde atrás y aplicando presión hacia dentro y hacia arriba en la parte alta del abdomen.

Si está inconsciente, se debe poner a la persona boca arriba y comenzar la Reanimación Cardiopulmonar (RCP). Se tienen que realizar 30 compresiones torácicas en el centro del tórax, seguidas de dos ventilaciones.