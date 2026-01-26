La Policía Local de La Unión recurre a su pistola táser para atajar una tangana donde lanzaron muebles y cuchillos

Un mueble lanzado desde una ventana casi cae sobre un coche patrulla de la Policía Local de La Unión, este sábado, durante una pelea multitudinaria en la calle Mayor.

Del cielo llovían muebles y cuchillos. La calle Mayor de La Unión fue el escenario de una batalla campal que tuvo que ser atajada por la Policía Local, amenazando a los dos bandos implicados con recibir una descarga eléctrica de una pistola táser, para enfriar los ánimos.

El incidente se desencadenó cuando el veinteañero Juan Carlos, un vecino conocido como 'El hijo de la peluquera', estaba sentado en la Cafetería Nuevo Minero, este sábado por la tarde, tomando algo en la terraza, y entabló una conversación subida de tono con dos miembros de una familia de etnia gitana.

"Parece ser que el cliente del bar comenzó una discusión con otras dos personas y acabaron a golpes", tal y como explican fuentes municipales. "Después, se sumaron otras cuatro personas de la misma familia y dos de ellas eran menores de edad".

EL ESPAÑOL ha accedido a un vídeo que evidencia que la tangana no acabó en tragedia por la intervención de tres agentes de la Policía Local, ya que algunos familiares de los implicados de etnia gitana residen en un bloque que está enfrente de la cafetería y no dudaron en lanzar objetos contundentes desde la ventana a la calle Mayor. "Tiraron muebles y cuchillos". De hecho, uno de ellos era para cortar jamón.

La Policía Local de La Unión tuvo que sacar un taser para atajar una tangana con siete implicados y dos heridos.

"El motivo de la pelea se desconoce porque los testigos que había en el bar no querían hablar con los agentes, pero algunos de los implicados tienen antecedentes policiales por peleas", tal y como detallan fuentes municipales.

Lo que parece estar claro es que Juan Carlos, de 24 años, inició supuestamente la discusión y los dos aludidos optaron presuntamente por zanjarla con violencia. "Después llegó un vehículo, modelo Mercedes, con refuerzos".

Pasados ocho minutos de las seis de la tarde de este sábado, el 112 recibió siete llamadas de una tacada, reclamando presencia policial en la calle Mayor de forma urgente. A pesar de la desigualdad que había entre ambos bandos, ya que era una persona contra seis miembros de una misma familia, el veinteañero no dejó de retar a sus adversarios.

"Los tres policías locales que se desplazaron hicieron un cortafuegos entre los dos bandos y cuando parecía que todo estaba calmado, el cliente del bar le tiró un botellín a un miembro de la otra familia". De forma que la violencia fue en aumento con insultos, amenazas cruzadas y gente quitándose la camiseta mientras se encaraba con los agentes.

¡Los cuchillos intervenidos por la Policía Local de La Unión durante la tangana en la calle Mayor.

Tan tenso estaba el ambiente que un policía local se vio obligado a sacar su pistola táser. "Sin disparar los dardos, activó el táser e hizo sonar alguna descarga, a modo disuasorio". Los policías se llevaron a Juan Carlos (2001) al Hospital Santa Lucía de Cartagena porque tenía ensangrentada la cara y no podía mover uno de sus brazos.

En el bando del clan, uno de los implicados en la reyerta tenía un corte en un dedo y también recibió asistencia sanitaria. La Policía Local de La Unión ha elaborado un atestado que entregará a la Guardia Civil, por delitos de pelea multitudinaria y lesiones, con siete personas identificadas. Uno de ellos es Juan Carlos y el resto son los seis miembros de la misma familia, con edades de 16 años, 17, 20, 20, 40 y 40.

Durante la refriega también "se llevó a cabo la incautación de tres cuchillos" y resultó dañado un vehículo por los objetos contundentes que 'llovían' del cielo. De las pesquisas practicadas hasta ahora, se desprende que unos y otros mantenían "rencillas antiguas, por agresiones entre ellos". Y decidieron resolverlo, a palos, una vez más.