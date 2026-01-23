La trágica muerte de José Luis y el 'milagro' de su mujer Beatriz: su hijo los apuñaló "sin discutir" y se suicidó; ella sobrevivió

Desde primera hora de la mañana del jueves, en el barrio de Los Boliches de Fuengirola se respiraba un ambiente de mucha tristeza e incredulidad. Nada hacía presagiar que en el número 58 de la avenida del mismo nombre se produciría una tragedia familiar que ha acabado con la vida de José Luis, de 65 años, y que mantiene a Beatriz, su esposa de 63 años, ingresada en estado grave en un hospital de Málaga.

El hijo mayor de ambos, de 36 años, atacó presuntamente a sus padres con un arma blanca, y posteriormente se suicidó desde la azotea de la vivienda. "Es un día muy triste para el barrio, estamos sobrecogidos", comentó a este periódico una vecina al conocer el suceso.

Beatriz es originaria de Fuengirola, aunque durante muchos años residió en Zamora junto a su familia, ya que José Luis trabajaba en Renfe y, tras prejubilarse, el matrimonio decidió regresar a la Costa del Sol. Volvieron de forma definitiva hace unos tres años, retomando la vida en el barrio de siempre, donde aún reside parte de su familia.

En el mismo edificio vive la abuela, madre de Beatriz, así como otro de los hijos del matrimonio, un hermano menor que es sordomudo. Fue precisamente él quien, al descubrir lo ocurrido, dio la voz de alarma y pidió ayuda a una vecina. Esta avisó a la Policía Nacional y a los servicios de emergencia.

Los vecinos y comerciantes de la zona describen a la familia como "normal", discreta y sin conflictos aparentes. Beatriz era conocida en algunos negocios del barrio "como una clienta más". "Siempre era muy agradable, y sus hijos también han venido alguna vez a la tienda, pero no los conozco más allá de eso. Los problemas, si los había, se quedaban en casa, como suele ocurrir", aseguró la dueña de un establecimiento cercano a la vivienda.

El matrimonio y sus hijos llevaban una vida cotidiana, sin episodios que hicieran sospechar un desenlace así. "No sé nada sobre esto, no teníamos una relación personal con ellos, pero es una desgracia", comentó una dependienta de la tienda ubicada justo debajo de la vivienda, un local propiedad de la familia.

"Esto siempre lo ves en las noticias y piensas que pasa lejos, pero nunca que vaya a ocurrir aquí", resumió otra comerciante, visiblemente afectada. "Ella es una clienta habitual, una mujer cercana y amable", contó.

El autor del parricidio que ha conmocionado Fuengirola "no mantuvo ninguna discusión previa" ni con su padre ni con su madre el jueves por la mañana, según confirmaron fuentes policiales a EL ESPAÑOL. "El autor de los hechos cogió un cuchillo de la cocina, primero apuñaló al padre hasta matarlo, luego apuñaló a su madre en los ojos".

Como creía que había terminado su supuesto cometido, "matar a su padre y a su madre", se tiró por el balcón para suicidarse, al pensar que había matado a la mujer que lo trajo al mundo. A su hermano no le tocó un pelo, aplicando una especie de indulto por su discapacidad.

El cabeza de familia recibió "muchas" puñaladas, según estas fuentes policiales, lo que denota que actuó con ensañamiento, incluso con rabia o ira. A pesar de que el parricida, de 36 años, no es un paciente psiquiátrico, tal y como refleja su historial clínico, la Policía Nacional valoró que "pudo haber sufrido un trastorno mental transitorio".

El único testigo de los hechos es el hermano e hijo de las víctimas, pero "es sordo y mudo", de forma que la Brigada de Policía Judicial tiene un puzzle complicado por resolver, tanto es así que lo primero que está haciendo es reconstruir donde estaba cada uno de los tres protagonistas de esta trágica historia.

Una fuente del Ayuntamiento de Fuengirola confirmó que "no hay constancia" de intervenciones de los Servicios Sociales, pero están analizando los datos de la familia por si consta alguna intervención.

Los hechos se produjeron en torno a las 8:50 horas. Posteriormente, el agresor se habría suicidado arrojándose desde la azotea del edificio a un patio interior colindante.

La Policía Nacional y trabajadores de los servicios funerarios trasladan el cuerpo de uno de los fallecidos. EFE/Carlos Díaz

Este patio corresponde a otra vivienda, a la que se accede por la calle paralela. En el momento de la caída, no había nadie en este domicilio, ya que es una casa de vacaciones, por lo que los agentes tuvieron que forzar la puerta. "Cuando nos ha llamado la policía, nos hemos quedado sorprendidos. No teníamos ni idea de lo que había pasado", explicó a este periódico una de las dueñas de la vivienda, que acudió a abrir la misma para poder retirar el cuerpo del suicida. "No los conocíamos", aseguró.

Tras la autorización judicial del levantamiento de los cadáveres, los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal de Málaga para la correspondiente autopsia.



