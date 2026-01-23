Las 3 teorías sobre el robo de la estatua de Seve: "Gamberrismo", "fetichismo" o "ladrones que la fundirán en lingotes"

El pintoresco parque de La Barquería sigue huérfano, sin la estatua de Severiano Ballesteros, forjada en bronce, para inmortalizar el gesto de la victoria de Seve en el Open Británico de 1984, celebrado en el Old Course de St. Andrews. La Guardia Civil maneja tres líneas de investigación, para dar con el paradero de la efigie del mejor golfista español de la historia y que suma cinco días en paradero desconocido.

"Una línea de investigación baraja que la estatua haya sido robada en un acto de gamberrismo o vandalismo", tal y como detallan fuentes próximas a la investigación que asume la Unidad Orgánica de Policía Judicial, tras la denuncia del robo que presentó el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo el pasado lunes.

Esta teoría de los investigadores se centra en una bravuconada, basada en otros precedentes ocurridos en Santander. En concreto, en la famosa rotonda de los osos, próxima a los juzgados, con 'papá' oso y 'mamá' osa mirándose a los ojos, en medio de una fuente donde está su cachorro: un osezno que ha sido robado varias veces para gastar una 'broma' que en realidad es un delito.

"Se cree que el robo podría obedecer a un acto de vandalismo porque por la estatua de Severiano Ballesteros se cobraría poco por su bronce". El kilo de bronce cotiza a 4 euros y la talla pesa 100 kilos, por lo que los investigadores calculan que su valor ascendería a 400 euros. La segunda línea de investigación apunta al "fetichismo".

"Puede tratarse de un coleccionista, incluso de un fan del mundo del golf", tal y como exponen estas fuentes de una investigación que tiene en vilo a todos los vecinos de Marina de Cudeyo, con su alcalde a la cabeza, Pedro Pérez. "Los autores dejaron huellas de sus pisadas porque el jardín estaba húmedo", subraya el regidor.

El alcalde de Marina de Cudeyo, Pedro Pérez. Cedida

El alcalde habla en plural y lo hace con buen criterio porque la Policía Judicial baraja que, "como mínimo", los autores del robo tuvieron que ser tres personas. "Dos personas, al menos, tuvieron que arrastrar la estatua por el césped hasta un vehículo donde aguardaba un tercero, como conductor, para huir de la zona".

De hecho, el tamaño de la réplica de Seve permite transportar la estatua en una furgoneta o en una camioneta. No hace falta un camión ni moverla con una pluma.

EL ESPAÑOL ha podido saber que la Policía Judicial está revisando las cámaras de seguridad de establecimientos y viviendas próximas al parque de La Barquería. También está visualizando las imágenes de las cámaras de tráfico de la CA-141: "Es la carretera que comunica El Astillero con Santoña y la única vía de acceso a Marina de Cudeyo".

Lo más curioso del caso es que solo un vecino de los 5.200 parroquianos que hay en el censo de este pueblo cántabro, situado a tiro de piedra de Santander, fue el único que se dio cuenta de la ausencia de la efigie del eterno crack del golf que preside el parque de La Barquería.

Además, lo hizo publicando el siguiente mensaje en Facebook: "No sé si será hurto o reparación, pero falta la estatua de Severiano Ballesteros en La Barquería".

El propio regidor confirma que semejante robo pasó desapercibido en un pueblecito con solo 27 kilómetros cuadrados de término: "El lunes por la mañana no estaba la estatua, pero no supimos nada hasta la tarde, cuando un vecino que es muy activo en redes sociales, publicó un mensaje y nos alertó. Yo no me lo podía creer cuando lo vi: pensé que era una broma hecha con inteligencia artificial".

El mensaje de Facebook que alertó del robo de la estatua al Ayuntamiento.

- ¿Cómo es posible que nadie se percatara de que Seve no presidía el parque?

- Pedro Pérez: Creo que la gente pudo pensar que en el Ayuntamiento la habíamos retirado por trabajos de mantenimiento.

- ¿Cuándo se produjo el robo?

- La noche del domingo al lunes

La tercera línea de investigación con la que trabaja la Policía Judicial apunta a un golpe de una banda de ladrones, especializada en el robo de cobre y metales que pueden rentabilizar cobrando dinero 'b' en chatarrerías o desguaces, como las tapas del alcantarillado fabricadas con hierro fundido o acero galvanizado.

"Es un golpe estudiado. La estatua estaba en un parque transitado y anclada, por lo que no puede robarse en dos minutos. Además, el vehículo que se empleó para transportarla no entró dentro del parque para no dejar las huellas de los neumáticos y eso es una precaución que toma un profesional", según analizan fuentes próximas de la investigación.

Esta última teoría ha motivado que se estén analizando las fichas policiales de grupos especializados en la materia y ladrones que en estos momentos no están en prisión. "Las bandas de ciudadanos rumanos son expertas en el robo de cobre y hubo una temporada donde les dio por robar tapas del alcantarillado por pueblos de la zona".

De hecho, durante el pasado año 2025, la localidad de Marina de Cudeyo sufrió varios robos de cable de cobre de farolas que sumaban 20.000 euros. Esta última teoría de que el robo haya sido perpetrado por un grupo organizado tiene vinculación con la segunda hipótesis: el fetiche. "El encargo del robo lo pudo hacer un coleccionista o un fan de Severiano, más por el valor que tiene la estatua por tratarse de quién es, que por su valor económico".

La talla de bronce es obra del escultor Salvador García y se financió con 25.000 euros de fondos públicos, como emplazamiento se escogió el parque de La Barquería porque está cerca del Real Club de Golf de Pedreña donde comenzó la carrera del que fue nombrado: Mejor Jugador Europeo del siglo XX.

El alcalde, Pedro Pérez, se inclina por la tercera teoría: la del robo ejecutado por una banda profesional. "Lo normal es que sean unos ladrones que buscan el bronce para monetizarlo en el mercado negro". "Lo del coleccionista no lo tengo claro, aunque hay gente para todo".

Seve Ballesteros, en su etapa como golfista profesional. Reuters

La Policía Judicial analiza las huellas localizadas en el parque, para conocer la talla y el modelo de calzado que llevaban los sospechosos, como pista que pueda conducir a los autores de este robo.

También escudriña imágenes de cámaras de seguridad, para dar con el vehículo que transportó un botín que era un caramelo, ya que este caso evidencia una realidad que vienen denunciando desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) y Justicia para la Guardia Civil (Jucil): las plantillas de los cuarteles arrastran un déficit de agentes.

"Estamos bajo mínimos", lamentan desde Jucil. "Faltan muchos agentes para cumplir con las ratios". La misma opinión tienen en AUGC: "Hay noches en las que no se dispone ni de cuatro patrullas operativas para toda Cantabria".

Lo que está claro es que durante la noche del domingo al lunes no pasó ninguna patrulla por la zona del robo y los cacos cargaron los 100 kilos de estatua sin estrés. Otro dato llamativo de este golpe es la facilidad con la que violentaron los anclajes de la talla. Una cuestión que confirma el propio alcalde de Marina de Cudeyo: "Visto con posterioridad, la estatua no estaba sobre piedra ni sobre una base de hormigón. En su momento, la fijación no se ejecutó de la mejor manera".

- ¿Por qué piensa eso?

- Pedro Pérez: Creo que no han usado ni una radial ni herramientas pesadas. La estatua estaba fijada con unos tornillos a una solera y parece que la empujaron porque dejaron marcados los anclajes. Literalmente, la arrancaron del suelo.

Los investigadores trabajan a contrarreloj y con mucha presión, ya que si la imagen de Seve llega a una chatarrería o a un desguace, acabara dentro de un horno, para fundir los cien kilos de bronce, convirtiéndolos en lingotes. Prueba de ello es que se están inspeccionando las instalaciones que hay en la zona. "Hay tres o cuatro chatarrerías cerca de Marina de Cudeyo, pero también en Santander que es una ciudad que está muy cerca del pueblo".

Lo lógico es pensar que ahora mismo, la estatua del golfista estará oculta en algún almacén, nave, o algún inmueble similar, aplicando un periodo de seguridad que entre los delincuentes se denomina: 'enfriar las cosas'. Mucho más ante la explosión mediática que ha generado el caso, cuya resolución es prioritaria para la Comandancia de Cantabria. "Los ladrones no obtendrían más de 6.000 euros si la venden a un tercero", calculan fuentes próximas a la investigación.

El alcalde de Marina de Cudeyo no quiere ni pensarlo: "Si alguien tiene cualquier información sobre el paradero de la estatua o los autores del robo, puede escribir a las redes sociales del Ayuntamiento".