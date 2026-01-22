Detenido en Galicia Vázquez Patiño, uno de los 10 más buscados de España, por abusos y agresiones sexuales a una niña

La Policía Nacional ha detenido en La Coruña a Daniel Vázquez Patiño, uno de los delincuentes más buscados de España reclamado por abusos y agresiones sexuales a una niña de 10 años.

Fuentes policiales han confirmado la detención de Vázquez Patiño y que ha intentado apuñalar sin éxito a un agente del Grupo Operativo Especial (GOE) que formaba parte del dispositivo habilitado para el arresto.

El fugitivo, que ha sido arrestado en Meicende, una aldea de Arteixo (La Coruña), figuraba en la lista de diez más buscados por la Policía, que detallaba que tiene 46 años, complexión obesa, cabello castaño con entradas, mide 1,70, tiene la piel blanca y los ojos marrones.

En una nota emitida el pasado noviembre, el Ministerio de Interior describió a este delincuente como "altamente peligroso", y era uno de los tres fugitivos gallegos más buscados, junto a Martiño Ramos, el profesor arrestado en Cuba tras huir a esa isla después de ser condenado a 13 años de prisión por abusos sexuales con sadismo a una menor, además del traficante Juan Miguel García Santos.

Con esta detención, ya son cinco los prófugos de la Justicia incluidos en la 'lista de los diez más buscados' por la Policía que han sido arrestados.

El último hasta hoy era Juan Herrera Guerrero, autor de delitos de corrupción de menores y extorsión y arrestado en Nicaragua hace una semana.

También fue detenido otro gallego, Martiño Ramos Soto, en Cuba. Era profesor y estaba condenado a 13 años de prisión por abusos sexuales a una alumna menor de edad, mediante prácticas sádicas, cuando la víctima tenía entre 12 y 16 años.