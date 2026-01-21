La mafia de 4 veinteañeros que sacaba papeles a migrantes con uniones de hecho falsas: 1.000 € a cada española que accedía

En cuatro rincones diferentes entre Barcelona y Tarragona, dos hombres y dos mujeres de entre 21 y 26 años han pasado los últimos tres años consiguiendo los papeles.

Así lo confirman a EL ESPAÑOL fuentes de los Mossos d'Esquadra. Al más puro estilo de una mafia, este cuarteto buscaba a mujeres de su entorno en situación de vulnerabilidad, con pocos recursos económicos, y les ofrecían una vía 'rápida' para ganarse mil euros.

El trato que les planteaban parecía algo sencillo: quienes aceptaban el dinero tenían que firmar los documentos para constituir la pareja de hecho ante notario, empadronarse en un nuevo domicilio con su supuesta pareja y facilitar documentación personal y bancaria.

Con este proceso, al extranjero beneficiado de esta triquiñuela legal veía facilitado su acceso a la documentación española y los permisos de residencia y trabajo.

El objetivo final era regularizar su situación de forma fraudulenta en España, y con ello también obtenían vía libre para moverse por el espacio Schengen.

Una foto de archivo de agentes de los Mossos d'Esquadra y de la Policía Nacional en Cataluña. EFE

Las 30 personas que, según los mossos, accedieron a este trato, no solo obtenían una bonificación económica, sino también moral.

Y es que los cuatro detenidos les hacían creer que con este acto estaban ayudando a sus falsas parejas de hecho a llegar a mejorar su situación.

Pero ofrecer los datos personales y bancarios a un completo desconocido resultó no ser una buena idea.

Así, el 30 de marzo de 2023, una joven se presentó en la comisaría de los Mossos de Sarrià-Sant Gervasi para hacer una denuncia que acabó destapando el caso.

La chica informó a los agentes de que una amiga se había puesto en contacto con ella para que se hiciera pareja de hecho con un hombre extranjero y, de este modo, facilitarle el conseguir documentación legal española, haciéndole creer que era un acto altruista.

Pero el haber puesto su información bancaria a disposición de un desconocido se tradujo en que la Administración se la acabó embargando por impagos de las cuotas de la Seguridad Social.

Esto, según la policía autonómica catalana, le generó una deuda de más de 1.500 euros que dificultó su complicada situación económica, y que no compensaban los 1.000 euros que había recibido.

Sin su consentimiento

La investigación ha puesto sobre la mesa que había una cosa que los detenidos no le contaban a quienes aceptaban este trato.

Ese detalle era que a las mujeres se las daba de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social para acreditar medios económicos y laborales, sin su consentimiento y falsificando sus firmas.

La investigación se ha llevado a cabo de forma conjunta con el Grupo VIII Sección II de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF), de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Jefatura Superior de Cataluña de Policía Nacional, que estaba investigando a la principal investigada junto a otras personas, las cuales formarían parte de una familia fraudulenta.

Fuentes cercanas a la investigación descartan que esta mafia detectara a sus 'víctimas' por redes sociales: "Más bien a ellas les llegaba la oferta por el 'boca a oreja'. Se trataba de gente del entorno de los detenidos".

El operativo policial de localización y detención capturó a tres de ellos en Tarragona y al cuarto en Barcelona.

Tres de las personas detenidas pasaron a disposición judicial el pasado 14 de enero, mientras que una de ellas permanece en libertad con cargos.

Finalizado el operativo policial conjunto, los Mossos detallan en un comunicado que no se descarta continuar con investigaciones con casuísticas similares y posteriores detenciones, con el objetivo de acabar con la especulación utilizando elementos públicos.

"Siempre se deja abierta una puerta, en el sentido de que es posible que pueda haber más implicados y más víctimas", concluyen las citadas fuentes.