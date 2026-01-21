La línea R4 de Rodalies ya sufrió otro accidente en 2018: la caída de un muro también fue la causa y hubo otro muerto

Los bomberos, este martes por la noche, en el accidente ferroviario de Gelida, tras el descarrilamiento de un tren por la caída de un muro de contención. Lorena Sopêna / Europa Press

Llueve sobre mojado y de forma trágica en la línea R4 de Rodalies. El 20 de noviembre de 2018, el desprendimiento de un muro a causa del temporal, ya provocó el descarrilamiento de un tren por la R4 que se saldó con un muerto y 44 heridos. Ocho años después, en esa misma línea se ha vuelto a caer un muro provocando un nuevo accidente ferroviario que ha arrebatado la vida a una persona, además de provocar 37 heridos.

Una fuente de los Mossos d'Esquadra ha confirmado a EL ESPAÑOL que "el accidente ferroviario de este martes se ha producido en la R4, en la misma línea que en el año 2018".

La causa que desencadenó uno y otro siniestro "es similar", a juicio de esta fuente de los Mossos d'Esquadra, a pesar de que han transcurrido ocho años de diferencia. "Este martes, en la línea R4 se ha producido la caída de un muro que ha provocado el choque frontal de la cabina del maquinista del cercanías".

Los investigadores sospechan que las fuertes lluvias del temporal 'Harry', podrían haber provocado ese desprendimiento con consecuencias letales. "El muro cayó sobre la vía y el tren impactó contra sus restos".

Desde Rodalies de Cataluña confirman que esas podrían ser la causas de este siniestro ferroviario, que se produce solo 72 horas después de la tragedia de Adamuz, en Córdoba, con 42 muertos. Todo ello, a raíz de que un tren Iryo de alta velocidad descarrilase, con 317 pasajeros a bordo, mientras cubría la ruta Málaga-Madrid, y que tras invadir la vía contigua impactase contra un Alvia, con 184 pasajeros, que cubría el trayecto Madrid-Huelva.

"A las 22.00 horas [del martes], en la línea R4 entre Gelida y Sant Sadurní d’Anoia, se ha producido la caída de un muro sobre la zona de vías, que ha impactado contra un tren que circulaba por el tramo. Ante la situación, se ha activado ayuda externa. Hasta el momento, se ha atendido a varias personas con heridas de diversa consideración, entre ellas el maquinista del tren, asistido por los Servicios de Emergencias Médicas", tal y como informa Rodalies de Cataluña.

"Para garantizar la movilidad de las personas usuarias, se está gestionando un servicio alternativo por carretera para los servicios afectados". De momento, Adif mantiene suspendida la circulación ferroviaria en el ámbito de Rodalies de Catalunya y los técnicos están analizando palmo a palmo la red ferroviaria, para confirmar que se puede volver a circular por ella.

El accidente de 2018

El accidente ferroviario que se ha producido en la línea R4, este martes por la noche, recuerda por sus circunstancias al que ocurrió en 2018 cuando un convoy circulaba entre Terrassa y Manresa y descarriló a su paso por Vacarisses.

De hecho, aquel 20 de noviembre de 2018, un temporal también provocó el desprendimiento de un muro y cuatro vagones de un cercanías de Rodalies se salieron de la vía, y como consecuencia de ello murió una persona, hubo 5 heridos graves y 44 leves.

Por ahora, los Mossos d'Esquadra trabajan con la hipótesis de que el temporal 'Harry' podría haber sido determinante para la caída de un muro sobre la vía, este martes por la noche, desencadenando la colisión con el cercanías, como ocurrió hace ahora ocho años.

A falta de confirmación oficial, las citadas fuentes aseguran a este diario que el único fallecido de este accidente ferroviario "es un maquinista en prácticas, de 28 años", y que viajaba en el convoy como parte de su formación.