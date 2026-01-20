Julio Rodríguez, el héroe de 16 años reconocido por Felipe VI, rescató a un niño de 10 de uno de los trenes de Adamuz

Julio Rodríguez, el joven de 16 años que fue uno de los primeros en llegar a las vías de Adamuz. Casa Real

Una vez más los Reyes Felipe VI y Letizia han mostrado su lado más humano. Casi directamente desde Atenas y completamente vestidos de negro, han podido conocer en la zona cero más detalles del accidente ferroviario y apoyar a las víctimas y a sus familiares, además de agradecer la solidaridad del pueblo de Adamuz.

Entre los vecinos con los que se han parado a conversar figuraban Gonzalo Sánchez, el cuponero que con su quad pudo sacar hasta 15 heridos, y Julio Rodríguez, un chico de 16 años que consiguió ser uno de los primeros en llegar al lugar del siniestro.

Sobre la hazaña que hizo aquella noche, Julio volvía de pescar con su madre y un amigo cuando escucharon las sirenas de la Policía y, siendo conocedores del terreno, consiguieron llegar muy pronto hasta las vías.

Una vez allí el joven recuerda con angustia cómo escuchaba a la gente pedir auxilio y cómo ayudó, sin pensarlo junto a un guardia civil, a un niño de diez años a salir de uno de los vagones completamente ileso salvo con un corte en una ceja.

También cómo otro hombre se tocaba los brazos preguntándose que "cómo era posible que estuviera vivo tras el accidente" y cómo acompañó a varios heridos durante el trayecto que separaba ambos trenes accidentados.

Julio Rodríguez le ha contado todo esto a Felipe VI y a Letizia en los minutos en los que han estado conversando justo en la zona cero, donde la noche del pasado domingo todo era terror.

"Has sido muy valiente"

Precisamente, Julio ha contado emocionado a EL ESPAÑOL qué es lo que le ha dicho el Rey. "Ha sido muy emotivo, me ha dicho que ojalá todos los jóvenes de este país se vieran reflejados en mí". También que había sido "muy valiente".

Relata también que la visita ha sido "muy impactante", así como que han sido muy amables y comprensivos tanto con los agentes como con los vecinos.

Tras estar con los vecinos que han ayudado a los heridos, los Reyes, acompañados por la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero; el ministro de Transportes, Óscar Puente, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se han trasladado a Córdoba.

En la capital cordobesa han podido conversar con algunos familiares de las 41 víctimas del suceso, a los que han podido dar el pésame personalmente.

"Ser conscientes de la vulnerabilidad"

La reina Letizia ha subrayado que "todos somos responsables de no retirar la mirada cuando se retiran los escombros de una tragedia".

La Reina ha reclamado también "ser conscientes de esa vulnerabilidad compartida" y ha puesto en valor a todos esos vecinos que "han ayudado y colaborado en todo lo que han podido" en esta tragedia.

Su llegada al centro cívico de Córdoba ha transcurrido con normalidad entre aplausos de medio centenar de vecinos cordobeses, que han alabado su presencia con varios vivas hacia su persona.

Otros vecinos sí han increpado al ministro de Transportes, Óscar Puente, pidiéndole la dimisión, mientras la comitiva ponía rumbo al hospital Reina Sofía de Córdoba para visitar a los heridos que continúan ingresados.