La charla de un trabajador de Iryo viral por su calma y profesionalidad: "Tenemos que colaborar todos"

Un trabajador de Iryo que viajaba en uno de los trenes que ha descarrilado en Adamuz (Córdoba) ha provocado aplausos y admiración en las redes sociales por su buen hacer ante la tragedia que ha provocado 39 muertos y 152 heridos.

Como se puede ver en el vídeo subido a la red social X por el usuario Adri Vélez, el trabajador ha explicado todo con calma buscando tranquilizar a los pasajeros.

"Necesitamos la colaboración de todos, los que tengan asiento por favor permaneced sentados, las personas que estén de pie y quieran buscar un asiento avanzad a los primeros coches del tren y hay asientos vacíos", explica tranquilamente.

Estáis compartiendo mucho este vídeo, y con razón. En ese momento grababa y subía las cosas sin ser muy consciente de nada, pero ahora con calma quiero darle las gracias a los trabajadores de @iryo_eu, que han sido súper profesionales a pesar de todo ❤️ pic.twitter.com/CEUbHe7q62 — Adri Vélez 🦌🇵🇸 (@ibuprofeno600mg) January 19, 2026

"Si alguien tiene conocimientos en primeros auxilios, por favor esa persona que esté pendiente de las demás personas del coche, cuando consideremos que sea seguro salir lo vamos a hacer", añadía tranquilamente.

Al no conocer el estado de las vías de los lados, matizaba que "era más seguro estar dentro del tren". Por otro lado, aconsejaba cómo actuar: "Cuando consideremos que vamos a salir, salimos, pero estad todos preparados y por favor confiad en nosotros".

De otra forma quiso mostrar que están experimentados y pidió colaboración: "Tenemos muchos años de preparación, pero si nos ponemos rebeldes no hay preparación que valga, tenemos que colaborar todos".

También pedía que "todos se mantengan juntos, atentos y cuiden la batería de sus móviles, porque se necesitarían luego para las linternas".