Se busca a Agustín Fadón, trabajador de la cafetería del Alvia accidentado en Adamuz: desapareció tras el impacto

El accidente de Adamuz sigue poniendo el alma en vilo a muchas familias que todavía tratan de encontrar a los desaparecidos.

Uno de ellos es Agustín Fadón, el camarero del tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Huelva, y que impactó contra el tren de Alvia que descarriló mientras viajaba en la dirección opuesta.

Sus allegados han difundido por redes sociales su nombre y fotografías para agilizar su identificación o contribuir a averiguar su paradero.

Fadón estaba destinado en la base de trenes de Madrid, aunque también había trabajado en Sevilla.

Vagón cafetería

Las cifras oficiales hablan de 41 fallecidos y 13 desaparecidos al momento del cierre de esta noticia.

El vagón cafetería del Alvia es uno de los que están en el centro de todas las miradas.

Tal y como informó EL ESPAÑOL, un pasajero del mismo tren, Rafael Millán Albert, que viajaba con su esposa en el vagón 4, también sigue desaparecido porque al momento del choque se había levantado para ir a por un café.