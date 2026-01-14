El vídeo del asalto a punta de cuchillo a la empleada de una gasolinera en Torre Pacheco: "Robaron la caja en un minuto"

Los encapuchados, este martes por la noche, asaltando una gasolinera de Repsol en Torre Pacheco.

A la empleada de la gasolinera solo le quedaban 19 minutos para acabar su turno de trabajo. La mujer estaba limpiando y metiendo unos papeles en una bolsa de basura, cuando de repente fue abordada por la espalda por cuatro ladrones encapuchados, los cuales la arrinconaron -a punta de cuchillo- junto a la caja registradora.

EL ESPAÑOL ha accedido a las imágenes de un robo violento que ha ocurrido este martes, a las 21.41 horas, en la gasolinera que Repsol tiene en la avenida Juan Carlos I de Torre Pacheco.

"Los cuatro ladrones iban encapuchados, pero parecían jóvenes por su físico", tal y como detalla una fuente conocedora de este robo que ya investiga la Guardia Civil. "No se sabe si eran cuchillos reales o armas blancas simuladas".

Lo que está claro es que la pobre empleada se llevó un susto de muerte, al ser amenazada por dos de los encapuchados, los cuales la "arrinconaron" con mucha violencia y la instaron a que no moviera ni un solo dedo.

Robo violento en una gasolinera de Torre Pacheco.

Los cuatro sospechosos vestían ropa deportiva, de color oscuro, y tenían los roles bien repartidos.

Dos de ellos se ocuparon de inmovilizar a la empleada, un tercero se dedicó a desvalijar la caja registradora, y el cuarto ejerció de vigía en la puerta de acceso a la tienda de la gasolinera, para alertar de la llegada de clientes, incluso de algún coche patrulla.

"Robaron la caja en un minuto, aún no sabemos cuánto dinero había porque la gasolinera cierra a las diez de la noche". La única buena noticia de este robo violento es que la mujer no sufrió lesiones. "Los cuatro ladrones huyeron a la carrera por un descampado que hay en la parte de atrás y se desconoce si había una quinta persona esperando en un coche, para huir más rápido".

¿Un quinto sospechoso?

Una fuente policial apunta a la posible participación de "cinco encapuchados", en vez de cuatro, en el "asalto de la gasolinera de la avenida Juan Carlos I". Todo ello, debido a que la estación de servicio se ubica "en la salida de Torre Pacheco hacia Los Alcázares" y se han recabado indicios de que los sospechosos "pudieron huir en dirección hacia el casco urbano y barrios interiores".

De momento, la Guardia Civil está buscando imágenes de cámaras de seguridad de viviendas y comercios de la zona, para buscar más pistas sobre los sospechosos y concretar la ruta por la que escaparon. También trata de localizar testimonios de algún vecino que presenciara la huida, ya que el único testigo hasta ahora es la empleada.

Este miércoles, la gasolinera de Repsol ha abierto para retomar la normalidad tras un susto de campeonato.