Un joven muere al caer al vacío de un tercer piso de un bloque okupa en Archena (Murcia): "Le han tirado por algo de drogas"

Una pelea en un edificio con okupas en Archena se ha saldado este martes con la muerte de un ciudadano africano al que supuestamente lanzaron al vacío desde un tercer piso. EL ESPAÑOL ha confirmado en exclusiva por fuentes municipales y sanitarias que el fallecido es un joven, de 28 años, al que mataron en el marco de una presunta disputa.

"Ha sido una riña y han tirado a alguien desde un piso", tal y como detallan las citadas fuentes a este diario. El escenario de esta pelea ha sido un bloque de la calle Maestro Miguel Fernández que está marcado por la presencia de okupas.

"Parece ser que se han enfrentado unos hombres de etnia gitana con varias personas de color". "Los gitanos a los que se refieren podrían estar con temas de drogas, según dicen por la zona".

Un vecino de Archena corrobora que esa versión también circula entre los residentes de la calle Maestro Miguel Fernández. "El bloque ese está lleno de okupas". "Parece ser que unos gitanos, por temas de droga, han tirado a este chico desde arriba del edificio y ha muerto". "Le han tirado por no pagar la droga. Dicen que era un chico conflictivo".

La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer el detonante de esta pelea, si fue por un tema de sustancias estupefacientes, por una deuda económica o por algún piso okupado. Lo único que está claro es que ha fallecido un joven, de 28 años, y que por sus rasgos físicos podría ser africano.

El despliegue de la Policía Local de Archena y de la Guardia Civil, este martes, en la zonadonde murió un joven, de 28 años.

Un peatón que paseaba por la calle Maestro Miguel Fernández es el único testigo de los hechos, ya que se encontró el cuerpo del fallecido entre la acera y la carretera, completamente ensangrentado. "El testigo alertó de que en la calle había un hombre que se había precipitado al vacío desde el balcón de un tercer piso", según explican fuentes sanitarias.

De inmediato, a las 18.09 horas de este martes, se movilizó una ambulancia medicalizada, pero los facultativos no pudieron reanimar a este veinteañero. "El cordón policial que se desplegó fue muy fuerte". Por la zona no paraban de aproximarse ciudadanos de origen africano, tratando de recabar algún dato sobre la víctima mortal.

La Guardia Civil indaga sobre las circunstancias que rodean a este fallecimiento, para aclarar si se trata de una muerte violenta en el marco de algún ajuste de cuentas o de una riña, para determinar quiénes son sus autores.

"La Policía Judicial ha abierto una investigación para esclarecer las causas de esta muerte que no ha sido natural", según confirman desde el Instituto Armado. "De momento, no hay detenidos".