Sofía y Leticia, las dos últimas presas liberadas en Venezuela: las detuvieron por "terrorismo" y tras trabajar para la Oposición

Otras dos ciudadanas españolas han sido excarceladas este lunes de las prisiones venezolanas. Se trata de Sofía María Sahagún y Leticia García.

La liberación de ambas ha tenido lugar este lunes, el mismo día en el que también salió a la calle el coronel hispanovenezolano Alejandro González.

Al parecer, las dos nuevas liberadas se encontraban en la prisión caraqueña de El Helicoide. Su excarcelación eleva a ocho el número de connacionales que el gobierno chavista saca de prisión tras la captura de Nicolás Maduro.

El diario El País ha publicado esta información después de las declaraciones que el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha realizado a Catalunya Ràdio.

En este espacio radiofónico, el titular de la diplomacia hispana comunicó que, de los tres últimos liberados -González, Sahagún y García-, uno "ha decidido mantenerse en Venezuela", otra "saldrá hoy mismo" rumbo a España, mientras que la tercera "está pensando si prefiere quedarse en el país caribeño o regresar".

Se trata de un "paso muy positivo", ha afirmado Albares, que ha animado al gobierno venezolano a "seguir avanzando en esa línea" de las liberaciones.

Sofía María Sahagún, según la ONG Foro Penal, se desempeñaba como "ama de casa". "Madre de dos adolescentes gemelos, con nacionalidad española-venezolana, fue detenida arbitrariamente el 23 de octubre de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía cuando se disponía a viajar a España".

"El 19 de diciembre de 2024 fue trasladada a la PNB El Valle y el 20 de diciembre al Centro de Procesados y Penados del Área Metropolitana de Caracas I (SEBIN Helicoide). El delito imputado es terrorismo, no ha tenido derecho a la defensa"

Por su parte, Leticia García, también de nacionalidad hispanovenezolana, trabajaba en una empresa de telecomunicaciones. Fue detenida el pasado mes de junio, y desde entonces su familia ha estado reclamando su liberación.

Su 'delito', según El Mundo fue tramitar un cambio de condiciones en la línea telefónica de su empresa, algo que era parte de su trabajo.

Los agentes del gobierno actuaron contra ella porque el cliente de la compañía telefónica era uno de los dirigentes opositores refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas, todos ellos muy cercanos a María Corina Machado.