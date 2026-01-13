'Nicolasito' Maduro, el flautista y sucesor fallido que acabó como cineasta por enchufe, juerguista del régimen y fiel de Kim Jong

Nicolás Maduro Guerra se abraza con su padre, el ahora expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante un mítin político en Caracas. EFE.

Nicolás Ernesto Maduro Guerra (Caracas, 1990) aparece serio, contenido, con el gesto aprendido de quien sabe cuándo no hablar. Lleva traje oscuro, barba recortada, el cuerpo ligeramente inclinado hacia delante. No busca ser el centro de atención, pero tampoco lo esquiva. En Venezuela, estar en el lugar correcto es una forma de poder.

El día en que el país volvió a escenificar el mando sin su padre, no juró, no habló, no levantó la mano. Su papel fue otro: sostener. Entre Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, con las manos apoyadas en el atril, custodiando la Biblia sobre la que se juramentaba una presidencia encargada, el hijo único del hombre que gobernó Venezuela durante más de una década ocupó el centro exacto de la imagen. No como dirigente, no como jefe, sino como presencia. Como recordatorio.

Mientras Nicolás Maduro padre aparecía esposado en Nueva York, exhibido por las autoridades estadounidenses como un trofeo judicial, su hijo se convertía en la prueba visible de que el chavismo seguía respirando. No desde la épica, no desde la plaza, sino desde el linaje. Desde la continuidad.

En Venezuela, el poder es, sobre todo, una gramática de símbolos. Hugo Chávez lo entendió desde el primer día y convirtió la política en una liturgia permanente. Nicolás Maduro, menos carismático pero más perseverante, aprendió la lección y la adaptó a su propio método: menos multitud, más familia; menos consignas, más pasillo.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez toma posesión como presidenta interina de Venezuela mientras Nicolás Maduro Guerra, hijo del derrocado presidente Nicolás Maduro, observa, en la Asamblea Nacional, el pasado 5 de enero. REUTERS/ Leonardo Fernández.

Nicolasito —como lo llaman aliados y adversarios— es el producto más acabado de esa pedagogía. No fue elegido por las urnas para heredar nada, pero fue preparado durante años para no desaparecer cuando el apellido se volviera tóxico.

El flautista de Miraflores

Antes de ser diputado, antes de estar sancionado, antes de ser acusado por Estados Unidos de conspiración criminal y narcoterrorismo, Maduro Guerra fue un niño del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela.

Entre finales de los años noventa y los primeros dos mil, cuando Venezuela aún no había entrado en la espiral de colapso que la definiría después, tocaba la flauta travesera en una de esas orquestas juveniles del programa creado por José Antonio Abreu, mítico músico, economista, político, activista y educador venezolano.

En aquel entonces su padre no era presidente ni heredero de Chávez, sino un dirigente sindical en ascenso dentro del chavismo primitivo. El Sistema, orgullo cultural del país, funcionaba como una fábrica de disciplina, mérito y relato colectivo.

Un joven ‘Nicolasito’ posa feliz junto a su padre, Nicolás Maduro, en una fotografía sin datar a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. E. E.

Años más tarde, esa imagen —el flautista aplicado, el muchacho de formación pública— volvería una y otra vez, paso por la universidad pública incluido, como contraste incómodo con el personaje en el que acabaría convirtiéndose.